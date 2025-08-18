36歲Angelababy母子遊中環！囝囝孭120萬Hermes手袋畫面曝光 網民：貧窮限制想像！

36歲Angelababy（楊穎）自3年前與黃曉明離婚後，一舉一動仍是全城焦點，湊仔生活更是備受關注。近日她與囝囝小海綿溫馨同遊香港中環，本應是平凡的親子時光，卻因小海綿身上一件「小配件」引爆網絡熱議！有眼利網民發現，小海綿孭著的竟是媽媽價值過百萬的Hermes手袋，超豪畫面曝光即時震驚網民！