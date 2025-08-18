36歲Angelababy母子遊中環！囝囝孭120萬Hermes手袋畫面曝光 網民：貧窮限制想像！
廣告
36歲Angelababy（楊穎）自3年前與黃曉明離婚後，一舉一動仍是全城焦點，湊仔生活更是備受關注。近日她與囝囝小海綿溫馨同遊香港中環，本應是平凡的親子時光，卻因小海綿身上一件「小配件」引爆網絡熱議！有眼利網民發現，小海綿孭著的竟是媽媽價值過百萬的Hermes手袋，超豪畫面曝光即時震驚網民！
Angelababy母子驚現中環 囝囝孭百萬名袋成焦點
日前，多名網民在微博及小紅書上載照片，指在中環威靈頓街偶遇Angelababy與囝囝小海綿。相中可見，Angelababy打扮簡約低調，而穿上鮮黃色T恤的小海綿則乖巧地拖著媽媽的手。雖然母子二人力求低調，但小海綿身上一個迷你手袋卻瞬間搶盡風頭。原來他身上孭著的，是媽媽珍藏的Hermes烏木色鱷魚皮Kelly Doll手袋。這個看似玩具的小手袋，實際價值不菲，據報高達約120萬港元，令本來溫馨的行街畫面，頓時變成一場流動的奢華展覽，照片亦因此在網上瘋傳。
天價Kelly Doll大起底 Angelababy去年已用過
這個成為全場焦點的Hermes Kelly Doll手袋絕非凡品，是不少名牌愛好者夢寐以求的收藏。據悉，該手袋為極罕有的烏木色鱷魚皮款式，估價高達約1,200,000港元，價格驚人。有記憶力強的粉絲翻出舊照，指出Angelababy本人在去年亦曾被拍攝到使用同一個Kelly Doll手袋外出，可見這是她個人收藏品之一。如今這個天價手袋竟「傳承」到囝囝小海綿身上，被他當作日常出行的背包使用，可見Angelababy對囝囝寵愛有加，同時亦反映其驚人財力，將過百萬的名牌手袋視如普通飾物，讓囝囝隨意使用。
網民洗版驚呼太有錢 慨嘆貧窮限制想像
不少網民直言「貧窮限制了我的想像」、「Angelababy實在太有錢，簡直視Hermes如無物！」、「過百萬Hermes給囝囝孭，當係玩具咁用，真係癲！」亦有網民慨嘆：「人哋個仔一個袋，夠我哋普通人買層樓…」、「呢個世界真係唔公平」。
圖片來源：哈古李@小紅書、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期