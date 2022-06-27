Anjaylia陳嘉寶爆圈中綠茶婊惡行 完美演繹人前人後兩個樣 打噴嚏扮可愛
陳嘉寶感恩遇見「綠茶婊」
身為三女之母的陳嘉寶(Anjaylia)在最近一集YouTube節目《絲打圍爐》好搶Fo，她接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）訪問時，大爆在圈中遇過不少「綠茶婊」，她直言因自己沒有殺傷力，所以「綠茶婊」在她面前都不作任何掩飾，其親身經歷非常精彩，陳嘉寶還親自演繹，笑言好感恩可以遇見。
陳嘉寶七情上面扮「綠茶婊」
陳嘉寶表示入行多年見證過無數次「綠茶婊」現身事件簿，其中一次出席公開活動，同行其中有一位女神級模特兒受到男工作人員搭訕，陳嘉寶即場扮女神嬌嗲聲：「多謝你咁支持我呀！」之後女神嗌口喝，令該男工作人員主動為她做跑腿，隨後陳嘉寶與女神入場坐住等，對方竟然叫大家將手袋放在附近的坐置上，杜絕男工作人員回來後坐下糾纏她，女神人前人後兩個樣極速變臉勁假。
陳嘉寶再爆機心女事件
陳嘉寶的精彩演繹，令蝦頭與連詩雅嘆為觀止，她再談及另一次跟兩、三位模特兒一齊做訪問，大家都有稿，但模特兒A突然改稿，陳嘉寶說：「佢突然向模特兒B話人嘅指甲都好重要，睇得出個人係咪有條理，細節見到人品，然後話：『我見你啲甲都好整齊。』咁攝影師好自然就會拍一拍佢腳趾甲，但我一睇唔係囉，佢完全冇搽指甲油，係一忽忽嘅…原來佢哋背後有過節。」陳嘉寶指有些「綠茶婊」會不斷向身邊人賣慘，逢人講只會講給你一人聽，後來她發現身邊有50人都聽過她個故事。
陳嘉寶示範勁造作打噴嚏
節目中蝦頭談及有「綠茶婊」打噴嚏都極度造作，陳嘉寶再終極演繹曾遇過一位「綠茶婊」打噴嚏時會狂搖頭扮可愛，連詩雅形容感覺好似貓咪或者狗仔惹人可憐，陳嘉寶更連續示範三次，蝦頭和連詩雅即場學，點知學極都唔似，場面搞笑。
去片！Anjaylia上《絲打圍爐》講圈中綠茶婊
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