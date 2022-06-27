Anjaylia陳嘉寶爆圈中綠茶婊惡行 完美演繹人前人後兩個樣 打噴嚏扮可愛

陳嘉寶（Anjaylia）模特兒出身，近年轉型做演員，曾在ViuTV劇集《IT狗》中飾演極品港女KOL，因為被指「貼近真人」演技出色獲觀眾認同，日前她在網上節目《絲打圍爐》接受蝦頭和連詩雅訪問，大爆遇過不少「綠茶婊」，陳嘉寶完美演繹各種「綠茶婊」的惡行，笑料百出。