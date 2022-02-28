俄烏戰爭｜Ansheles俄仔成為箭靶被網民詛咒 發文剖白：一半家人喺烏克蘭
俄仔Ansheles突然被網上欺凌
俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，近日不斷有新聞報道指烏克蘭多處平民地區受襲，造成最少數百軍民死亡。在戰爭爆發之後，俄仔突然透過IG限時動態收到網民的詛咒，他說：「希望你哋俄羅斯人全部感染晒新冠肺炎然後歸西死清光」，用詞非常惡毒。
俄仔Ansheles感無奈：我嘅小家族入面有一半係住喺烏克蘭
俄仔收到之後大感錯愕，及後更以中文黑底白字寫下數句回覆：「我嘅小家族入面有一半係住喺烏克蘭，睇到今日發生嘅事好難會唔擔心難過。嘅（既）要活喺現實世界嘅衡（衝）突當中，又要為非我控制嘅事而面對網絡欺凌，實在讓人覺得無處可逃。」而明顯地，俄仔面對兩國交戰，部分家人更面臨家園被毀甚至心情受到威脅，如今再受到網民攻擊，深感無奈。
網民湧入IG送Ansheles鼓勵
由於俄仔Ansheles突然被詛咒，不少網民都湧入其IG為俄仔平反兼送鼓勵，不少留言都表示戰爭根本不關俄仔事，亦非由他發動，反而認為那位詛咒俄仔的網民無理取鬧。
俄仔Ansheles因《返歸啦俄仔》成名
現時27歲的俄仔Ansheles自幼就對香港文化非常好奇，源於他小時候睇過電影《少林足球》及《臥虎藏龍》。終於到2012年，俄仔來香港於修讀香港知專設計學院產品及室內設計學系高級文憑課程，至2014年投身模特兒界，及後他參與ViuTV兒童節目《快樂童盟》而亮相電視框，2018年更因為主持的節目《返歸啦俄仔》而為人所熟識。除此之外，來港發展的俄仔更操得一口流利廣東話，不少香港觀眾深感佩服！
當年《返歸啦俄仔》明顯係為俄仔度身訂造，由佢帶香港嘅主持人去俄羅斯遊覧。
常見問題
Ansheles俄仔在香港因主持節目而成名，近日為何受到網民詛咒？
近日的俄烏戰爭激烈，竟然有網民向在香港發展的Ansheles俄仔留言詛咒，Ansheles俄仔表示…詳情請看
Ansheles俄仔對近日的俄烏戰爭有什麼感受？
Ansheles俄仔表示他有一半的親人住在烏克蘭，他本來已經感到非常難過，認為網絡的欺凌讓他更…詳情請看