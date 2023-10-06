Anson Kong新歌《Blue Monkey》仿效美式MV 有齊靚景加女伴

繼三年前的《蝸牛》後，江𤒹生（AK）找來MIRROR隊友兼好兄弟陳卓賢（Ian）再次為他譜寫新作《Blue Monkey》，當中超高音部份擺明要挑戰AK唱功！而MV今次特地在美國拍攝，更仿效美式MV氛圍，既有靚景，又有美女，AK更要大騷八嚿腹肌，十分吸睛！