唔止麻利一個？Anson Kong江𤒹生@MIRROR 前女友、緋聞對象橫跨三台 有前亞姐、TVB小花
文：東方新地｜圖：AK、麻利、謝文欣、右雨、沈殷怡IG及新傳媒圖片庫
Anson Kong江𤒹生@MIRROR 前女友及緋聞女友逐個捉
好多粉絲都知道AK去年曾在訪問中直認已單身了一段日子，並透露過自己的擇偶條件就係必須要靚，他更具體講明鍾意可愛型的女仔多於性感火辣型，此外性格更要獨立，能夠理解他的工作性質，不需他長時間的陪伴，以及可以接受收收埋埋的地下情，還要有冷靜的個性，可以包容到他衝動火爆的一面。其實AK雖然有「黑面神」的稱號，但在MIRROR成員中，異性緣卻相當不俗，前女友和緋聞對象竟然橫跨了亞視、TVB和ViuTV三大台。
AK日前在社交網中出po點出與麻利孖住去睇戲的緋聞中，有隊友Frankie及商台DJ Oscar同行，對於AK今次無再「黑面」，而是選擇了笑對緋聞的方式，獲網友大讚EQ有所提升。
前亞姐右雨 獲AK公開認愛
現年25歲的張右雨與AK一樣是做dancers出身，2018年她參選亞洲小姐競選贏得香港區亞軍，不過直到去年她參加ViuTV《全民造星3》才開始為觀眾所認識，雖然最終只打入了20強，但近日她亦有份主持ViuTV綜藝節目《囝囝女女730》。在去年尾《造星3》播出時，AK曾公開承認與右雨2年前曾經短暫拍過拖，更指兩人以前一齊跳舞時好夾，雖然現在已分開，但大家仍是好朋友。
TVB小花謝文欣 識於微時
現年29歲的TVB小花謝文欣畢業於香港理工大學服裝與紡織系，2011年參加校花校草選舉，獲何哲圖賞識簽入旗下唱片公司做歌手，2013年又簽入TVB，並入讀第27期藝員訓練班，之後參演過多部TVB劇，但都只是配角。去年謝文欣轉投天盟娛樂，同年推出歌曲《偶像傳奇》，並邀得AK隔空合唱造勢，隨即被爆兩人早於數年前已相戀。有指在AK還是dancer時，便曾在TVB為不同節目伴過舞，因而認識謝文欣，但二人其後都表示自己目前正單身，間接否認緋聞。
ViuTV女神沈殷怡 獲粉絲讚合襯
現年27歲的ViuTV性感女神沈殷怡（Shirley）同AK是多年好友，去年她為AK助陣擔任其歌曲《蝸牛》MV女主角，當時AK曾大讚沈殷怡在外貌、氣質、學識和談吐等各方面的條件都完全達到女神級，可惜沈殷怡喜歡的類型是戴眼鏡、白白淨淨、斯文、高大、哨牙的男仔，AK指自己完全不是對方那杯茶。原來兩人早於11年前參加歌唱比賽時已認識，其間因沈殷怡到外地升學而失聯，直至在ViuTV工作時再重遇。難得今次AK粉絲無因兩人的親密態度而攻擊女方，反而大讚沈殷怡同AK好合襯！
孖麻利睇演唱會 傳出「姨侄戀」
Anson Kong同麻利的緋聞原來沿於兩人在日前一同去欣賞C AllStar演唱會，當晚同場的還有Frankie（皮皮，陳瑞輝）及Super Girls成員Yanny、Cheronna、Jessica等人，不過有傳媒影到在演唱會開場前，Anson Kong曾與麻利、Frankie及商台DJ Oscar「四人行」先去尖沙咀觀看電影《幻險森林奇航》優先場。
麻利一直公開表示自己係「鏡粉」，有傳Anson Kong同麻利係因為同樣愛好滑水而變Friend，有傳媒指最近圈中失驚無神傳出39歲麻利同28歲AK玩「姨侄戀」，但行內幾乎冇人相信，認為是世紀笑料。有指麻利曾在其私人Facebook回應這段緋聞，表示：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎！」、「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」
不過隨後麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，她直斥：「點解呢個世界咁無聊？就係你哋課金要撐，睇呢啲無營養嘅嘢？仲要會員獨家，不如你畀錢我講你聽，我係生粉嚟㗎。唯恐天下不亂，我真係對傳媒好失望。」、「香港要嘅唔會係呢啲，兩個同性就係基、一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」等等。