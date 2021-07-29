唔止麻利一個？Anson Kong江𤒹生@MIRROR 前女友、緋聞對象橫跨三台 有前亞姐、TVB小花

人氣男團MIRROR的28歲成員Anson Kong（AK，江𤒹生）日前被爆撻著39歲的商台DJ麻利，更被指係「姨侄戀」，引起網友熱烈討論，AK亦有在社交網中出po笑對這宗緋聞，其實AK已經唔係第一次被爆戀情，對象更橫跨了亞視、TVB和ViuTV三大台，可算是MIRROR成員中緋聞女友最多的一個！

文：東方新地｜圖：AK、麻利、謝文欣、右雨、沈殷怡IG及新傳媒圖片庫