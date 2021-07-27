28歲Anson Kong江𤒹生@MIRROR被爆撻著39歲DJ麻利？女方發火回應

人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK，江𤒹生）今日（27日）忽然被爆撻著39歲的商台DJ麻利，更被指係「姨侄戀」，引起網友熱烈討論，而對於這段緋聞，有指麻利曾在其私人Facebook中暗爽，不過今日麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，更直斥有傳媒「唯恐天下不亂」！

文：東方新地｜圖：AK及麻利IG