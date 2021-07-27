28歲Anson Kong江𤒹生@MIRROR被爆撻著39歲DJ麻利？女方發火回應
人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK，江𤒹生）今日（27日）忽然被爆撻著39歲的商台DJ麻利，更被指係「姨侄戀」，引起網友熱烈討論，而對於這段緋聞，有指麻利曾在其私人Facebook中暗爽，不過今日麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，更直斥有傳媒「唯恐天下不亂」！
文：東方新地｜圖：AK及麻利IG
[email protected] 孖麻利睇C AllStar演唱會
Anson Kong同麻利的緋聞原來沿於兩人在前晚一同去欣賞C AllStar演唱會，當晚同場的還有Frankie（皮皮，陳瑞輝）及Super Girls成員Yanny、Cheronna、Jessica等人，不過有傳媒影到在演唱會開場前，Anson Kong曾與麻利及Frankie「三人行」到先去尖沙咀觀看電影《幻險森林奇航》優先場。
麻利一直公開表示自己係「鏡粉」，有傳Anson Kong同麻利係因為同樣愛好滑水而變Friend，有傳媒指最近圈中失驚無神傳出39歲麻利同28歲AK玩「姨侄戀」，但行內幾乎冇人相信，認為是世紀笑料。有指麻利曾在其私人Facebook回應這段緋聞，表示：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎！」、「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」
不過今日麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，她直斥：「點解呢個世界咁無聊？就係你哋課金要撐，睇呢啲無營養嘅嘢？仲要會員獨家，不如你畀錢我講你聽，我係生粉嚟㗎。唯恐天下不亂，我真係對傳媒好失望。」、「香港要嘅唔會係呢啲，兩個同性就係基、一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」等等。
對於今次緋聞網友反應兩極，有部分網友力撐麻利係最早支持《全民造星》參賽者的DJ，在MIRROR未紅前已好鍾意佢哋，亦有網友批評麻利好「煩膠」、係「攝石人」鍾意周圍黏等，認為今次緋聞如果係真，AK眼光就太差。