AK江𤒹生澄清非與麻利拍拖強調目前單身 解釋M紋身另有意義+無意重返TG！
AK澄清非與麻利拍拖
AK早前出席《打天下2》拜神儀式時，首次對緋聞作出公開回應。早前一直盛傳AK與商台前DJ麻利拍拖，並且一起搬進西貢居住。AK表示自己並沒有搬進西貢，去西貢全因為放狗，加上自己一向養開貓貓，對養狗不太熟悉，所以才會向住在西貢的麻利和ONE PROMISE的Anton請教。
至於有關與麻利的緋聞，AK就強調自己目前是單身，兩人純屬好友關係。AK解釋自己從入行開始已經和麻利認識甚久，麻利一路以來給予自己很多正面的信息和鼓勵，加上麻利在安排事情方面一流，所以AK都非常信任對方。
解釋M紋身另有意義
講到AK和麻利緋聞的時候，在旁的Tiger亦幫口問到有關AK身上的「M」字紋身是否代表麻利。AK回應表示手背上的「M」字紋身是代表父親，又指趁此段放假時間，處理了一下手臂上的紋身，並且表示手臂上的紋身都是與家人有關，包括父母和兄弟的生日和星座等。
回應離開TG原因
至於忽然離開與「生粉」溝通的TG群組一事，AK表示是為了效仿自己一直很喜歡的蜘蛛俠Tom Holland的做法。AK表示他希望能夠像Tom Holland一樣，靠離開社交平台一陣子來整理自己的思緒。AK強調離開TG群組與緋聞無關，他亦相信「真生粉」會明白自己的用意，短期內無意重返TG。
一起看AK與Tiger的足本訪問：
孖麻利睇演唱會 傳出「姨侄戀」
AK同麻利的緋聞原來沿於兩人在日前一同去欣賞C AllStar演唱會，當晚同場的還有Frankie（皮皮，陳瑞輝）及Super Girls成員Yanny、Cheronna、Jessica等人，不過有傳媒影到在演唱會開場前，AK曾與麻利、Frankie及商台DJ Oscar「四人行」先去尖沙咀觀看電影《幻險森林奇航》優先場。
麻利一直公開表示自己係「鏡粉」，有傳AK同麻利係因為同樣愛好滑水而變Friend，有傳媒指最近圈中失驚無神傳出39歲麻利同28歲AK玩「姨侄戀」，但行內幾乎冇人相信，認為是世紀笑料。有指麻利曾在其私人Facebook回應這段緋聞，表示：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎！」、「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」
不過隨後麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，她直斥：「點解呢個世界咁無聊？就係你哋課金要撐，睇呢啲無營養嘅嘢？仲要會員獨家，不如你畀錢我講你聽，我係生粉嚟㗎。唯恐天下不亂，我真係對傳媒好失望。」、「香港要嘅唔會係呢啲，兩個同性就係基、一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」等等。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
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