AK江𤒹生澄清非與麻利拍拖強調目前單身 解釋M紋身另有意義+無意重返TG！

早前江𤒹生（AK）及邱傲然（Tiger）與一班《打天下2》的演員到西貢舉行開鏡拜神儀式。AK在接受傳媒訪問中，回應有關與商台前DJ麻利的緋聞，AK再三強調自己目前是單身，身上的M字紋身另有意思，並且解釋自己為何突然退出與「生粉」溝通的TG群組。