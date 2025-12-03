Anson Lo演唱會首場收益兼專輯盈利全捐災民 拒收花籃應援獲封「人間天使」
Anson Lo演唱會首場收益全捐災民
今日下午，Anson Lo的經理人公司MakerVille在官方社交平台發出正式聲明，宣布演唱會將如期舉行的同時，作出特別安排支援災民。聲明指出「本次演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台」，展現出藝人的社會責任感。除了捐出收益外，演唱會更將「婉謝一切花籃、應援等饋贈」，呼籲粉絲將心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。
盧瀚霆低調行善獲封人間天使
事實上，Anson Lo在火災發生後已迅速行動，不僅向「仁濟緊急援助基金」捐出100萬元，更在得知有「神徒」受災情影響後，立即透過粉絲會送上物資。他更親自以視訊通話問候受災粉絲，並送上親筆信作鼓勵，這些低調善舉被曝光後，網民紛紛讚揚他為「人間天使」。從捐款到親自慰問，再到今次捐出演唱會收益，Anson Lo的一連串行動展現出真摯的關懷之心。
MakerVille正式聲明呼籲善款支援
MakerVille在聲明中表示「各位歌迷及各界好友：《Anson Lo “Kingdom” Live 2025》將會如期舉行，並為了支持受災居民，我們將作出以下安排」，正式確認演唱會將按原定計劃進行。公司強調「我們誠摯呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援」，希望將原本用於應援的資源轉為實際幫助。聲明最後以「我們會繼續以音樂陪伴大家，渡過難關」作結，展現出藝人與粉絲共度時艱的決心。
網民激讚真正偶像典範
消息公布後，網民紛紛在社交平台留言支持，有人留言「真係好感動，呢個先係真正嘅偶像」，讚揚Anson Lo的善舉。不少「神徒」表示會響應呼籲，將原本準備的應援費用轉為善款捐助災民，「支持Anson Lo嘅決定，我哋都會將買花籃嘅錢捐出嚟」。有網民更形容這次是「最有意義的演唱會」，認為Anson Lo以實際行動詮釋了什麼是真正的明星風範，在災難面前展現出港人互助精神。