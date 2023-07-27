Anson Lo 演唱會︱陳慧琳任尾場嘉賓又唱又跳唔喘氣 激讚教主：樂壇好需要你
Anson Lo 演唱會尾場邀請陳慧琳齊唱《花花世界》
Anson Lo個人演唱會今晚來到尾場，前兩場邀請到Dear Jane、蔡卓妍擔任嘉賓，今晚就邀請了大前輩陳慧琳出席做嘉賓。Kelly一登場隨即惹來全場歡呼，兩人齊齊大唱陳慧琳hit爆金曲《花花世界》，再由Kelly自己獨唱慢歌《對你太在乎》。Kelly果然係大前輩，輕鬆帶熱全場氣氛之餘，又唱又跳都毫無喘氣，認真厲害。
Kelly高度評價Anson Lo：樂壇好需要你呢啲咁嘅歌手
兩人唱完《花花世界》後，Kelly大讚Anson Lo特意為兩人合作舞台排舞，態度夠曬認真：「我要讚吓佢先，我做咗咁多次演唱會嘉賓，都從來都未試過嗰Artist會排埋舞，好勤力，非常好。你繼續加油啊，你掂啊。佢拍曬Video，一早排曬舞俾我練，好感動。」Kelly更高度評價AL，指樂壇需要更多像AL的歌手：「我哋真係好需要你呢啲咁嘅歌手，咁認真為我哋樂壇出一番力，勤力、無得頂！」
Dear Jane再做嘉賓 Tim老婆都到場捧場
除了有Kelly擔任嘉賓之外，Dear Jane繼第二場之後再次擔任嘉賓，一出場就唱《到底發生過什麼事》，令全場high到爆。
爆喊剖白過去一年壓力爆燈：曾經同花姐講話我頂唔順
感性的Anson Lo到尾場再次忍不住落淚，表示過去一年曾經壓力爆燈，有考慮過停下休息，但幸好有歌迷的支持，令自己有力量繼續向前：「過去一年其實係自己好大壓力嘅一年，我曾經都同花姐講話我好似頂唔順喇。我都有諗過不如停一陣，教父都叫我停一陣，唔好衝得咁快。我自己都好掙扎，但就係因為你哋每一個人，我先繼續有力量，去繼續做我想做嘅嘢。喺我好累嘅時候，對自己當日表演好失望、工作未如理想等，我都見到你哋叫我要加油。好多人話我浸淫咗喺大家叫我努力，而唔記得點樣去進步。但係永遠愛係大過憎恨，我呢一年學識咗無時無刻鼓勵下身邊嘅人，值得定係唔值得都要俾多啲愛大家。」
從20位粉絲到坐滿亞博 感激粉絲一路陪伴
此外，Anson Lo憶敘當年只有20位粉絲在台下支持自己，到今時今日能夠坐滿成個亞博，表示非常感激每一位粉絲的陪伴：「出Event有20個粉絲，慢慢到有200個，到宜家有你哋每一位嘅支持，仲有喺屋企睇緊Live嘅每一位。如果唔係有大家嘅堅持，我都唔可以喺今日行到嚟呢一步。」
兩人結緣於五年前 Kelly曾指冇諗過AL會出道
陳慧琳早前出席公開活動時重遇5年前為自己《打自己》MV伴舞的Anson Lo，陳慧琳表示拍攝MV當時已經覺得對方好型，但就冇諗過對方會出道：「覺得佢好乖巧，好好笑容，同埋好Pro，同埋佢都係聰明嘅。冇諗過佢會出道，因為我唔知道佢識唱歌，嗰陣只係見到佢跳舞咋嘛，同埋覺得佢扮嗰樣似嗰樣。因為嗰時個MV係60年代，嗰陣就覺得呢個男仔做到呢個感覺出嚟，佢可塑性係高囉。」
陳慧琳話同Anson Lo拍攝MV時，已經覺得對方好型！
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