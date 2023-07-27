Anson Lo 演唱會︱陳慧琳任尾場嘉賓又唱又跳唔喘氣 激讚教主：樂壇好需要你

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）今晚於亞博舉行一連四場個人演唱會《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》的尾場。繼有Dear Jane、蔡卓妍擔任前兩場嘉賓，尾場就邀請到陳慧琳做嘉賓，分別演唱兩首經典金曲《花花世界》和《對你太在乎》，Kelly一出場就喪讚AL夠勤力：「樂壇好需要你呢啲歌手！」