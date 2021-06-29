Anson [email protected]生日收厚禮 「教主巴士」、巨型海報再加數碼燈箱 雙喜臨門同姜濤聯婚派帖?
男團MIRROR為香港追星潮帶來新景象，12位成員的後援會更不惜工本全力支持偶像，今年姜濤22歲生日已收過百萬禮物，姜濤電車在港島區行駛足一個月，將於7月7日26歲生日的「教主」Anson Lo盧瀚霆都唔弱，除獲「神徒」豪花10萬租下尖沙咀碼頭巨型廣告位外，生日應援第二炮就是包下路線1A號的巴士車身廣告，變身搶眼粉紅色「教主巴士」，仲有港島多處巴士站的燈箱廣告。此外，還有「神徒」推出教主與姜濤的聯婚囍帖，真係夠晒特別！
撰文：東方新地 圖片：Anson Lo應援會IG、Anson Lo IG
Anson Lo巨型廣告位
為慶祝教主Anson Lo於7月7日的26歲生日，神徒的賀壽攻勢一浪接一浪，頭炮是斥資10萬元，租下尖沙嘴五支旗桿附近的巨型廣告位，讓粉絲瘋狂打卡，該巨型廣告位在天星碼頭當眼位置，相當吸睛，廣告上寫上「HAPPY BIRTHDAY 7.7 ANSON LO」的字樣，一邊印有Anson Lo曾推出過的歌曲二維碼，讓大家更了解「教主」，另一邊則印上參與今次應援的「神徒」名單，相當有愛。
港島巴士站廣告燈箱
與此同時，於銅鑼灣至中環沿線巴士站的45個數碼廣告燈箱，亦會循環播放Anson Lo的舞台演出片段，估計整個生日應援前後花近30萬元，絕對不惜工本。
教主巴士遊走九龍區
他們為教主包下粉紅色巴士車廂廣告，路線為九龍區尖沙嘴碼頭至中秀茂坪往返的1A，巴士將於6月30日至8月24日每日行駛，還留言港島待續，相信類似的巴士車廂廣告亦會於港島的巴士路線上出現，以每輛巴士的車廂廣告為10萬元的話，港九各一輛巴士便要20萬元。
神徒視教主與姜濤為一對
Anson Lo出道以來都未曾傳過緋聞，不過與姜濤因為感情特別好而經常糖黐豆，神徒趁教主生日，為他製作了100封限定囍帖，一對新人是Anson Lo與姜濤，仲印上「姜盧聯婚」，究竟係咩玩法？