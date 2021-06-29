男團MIRROR為香港追星潮帶來新景象，12位成員的後援會更不惜工本全力支持偶像，今年姜濤22歲生日已收過百萬禮物，姜濤電車在港島區行駛足一個月，將於7月7日26歲生日的「教主」Anson Lo盧瀚霆都唔弱，除獲「神徒」豪花10萬租下尖沙咀碼頭巨型廣告位外，生日應援第二炮就是包下路線1A號的巴士車身廣告，變身搶眼粉紅色「教主巴士」，仲有港島多處巴士站的燈箱廣告。此外，還有「神徒」推出教主與姜濤的聯婚囍帖，真係夠晒特別！

撰文：東方新地 圖片：Anson Lo應援會IG、Anson Lo IG