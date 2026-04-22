Anson Lo澳門演出下體「離奇晃動」遭質疑真空上陣 關鍵畫面惹網民瘋狂放大
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人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）向來以精湛舞技和強勁舞台魅力見稱，每次演出都掀起全城熱話。然而，近日他在澳門一場音樂會上的勁歌熱舞，卻意外引爆了一場極具爭議的網絡風暴，焦點竟然不是其歌舞實力，而是一段由台側拍攝的影片所引發的「視覺震撼」，令網民對其舞台造型產生巨大問號，討論區瞬間被洗版！
Anson Lo澳門演出下體激凸成焦點
事源Anson Lo早前於澳門參與《Music Unbounded Live Macau》演出，一如以往在舞台上揮灑汗水，展現非凡實力。不過，有網民在社交平台上分享了一段從舞台側面角度拍攝的影片，畫面中身穿黑色長袖上衣配搭闊身褲的Anson Lo，在跳舞期間下體位置驚現「激凸」效果，形態異常突出，隨即在網絡上瘋傳，成為網民討論的焦點。
網民驚訝質疑Anson Lo真空上陣
該段影片曝光後，Anson Lo下半身「離奇晃動」的畫面引發了網民無限聯想。不少人對其造型感到非常驚訝，更直接提出疑問，質疑他是否「真空上陣」沒有穿著底褲表演。其中一條辛辣的留言直接問道：「到底AL有無著底褲？」這個大膽的猜測迅速發酵，令相關討論愈演愈烈，甚至有人開始仔細分析影片中的每一幀畫面。
粉絲護主稱闊褲加舞蹈致誤會
面對網上排山倒海的揣測，亦有大量粉絲及理性網民為Anson Lo平反。他們認為這完全是一場因服裝和舞蹈動作引發的視覺誤會。有分析指出，Anson Lo當日穿著的褲子剪裁非常寬鬆，布料在跟隨他極度用力的舞蹈動作時，自然會產生不規則的擺動和摺疊，從特定角度觀看便容易造成「激凸」的錯覺，並非外界所想的「真空」狀態。
網上言論兩極化 惹低俗批評
這次的「激凸」風波，無疑讓Anson Lo的澳門演出除了帶來視覺上的享受外，更增添了意想不到的插曲，網民的反應亦呈現兩極化。有部分網民對其衣著打扮作出狠批，認為觀感低俗，更留下攻擊性言論：「叫你主主盧瀚霆著返（着番）條底褲，唔好特登帶假X fing fing先啦！」、「點解可以咁失禮？」不過，大部分支持者則認為這只是無心之失，並呼籲大家應將焦點放回偶像的精彩表演上，而非在這些細節上大做文章。
圖片來源：Threads、Threads截圖、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期