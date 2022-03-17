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Anson Lo孭重飛拍喪屍西片《重慶大廈》 首與無綫花旦李施嬅、陳瀅合作

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MIRROR成員近年開始各有發展，除了唱歌仲踩入影壇，當中姜濤、Edan同Jer都拍過幾套港產片，不過最威威都係教主Anson Lo盧瀚霆，因為他將會衝出國際，參演喪屍西片《重慶大廈》（Chungking Mansion）。首次拍電影的Anson Lo孭重飛，為應付動作場面要接受訓練，女主角方面就有無綫的李施嬅與陳瀅，定能擦出火花。

Anson Lo 外型與氣質取勝

Anson Lo首次拍電影就衝出國際，令不少「神徒」引頸以待，究竟Anson Lo有何過人之處能成功獲得角色？有傳媒訪問電影導演兼監製Bizhan Tong，他對Anson讚不絕口，認為他無論外型或氣質都非常符合新片角色要求，所以認定他就是最適合人選。因為Anson Lo的角色需要由一個才華橫溢，受觀眾歡迎的演員演出，Bizhan Tong看過他的作品後非常欣賞Anson Lo，覺得他有異於常人的才華，並透露Anson Lo在試鏡時充份了解角色與故事，做足功課抵讚。

Anson Lo Anson Lo首次拍電影便衝出國際。
Anson Lo首次拍電影便衝出國際。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 早前Anson Lo推出的新歌，吸血僵屍造型好特別。
早前Anson Lo推出的新歌，吸血僵屍造型好特別。（圖片來源：[email protected]

安排Anson Lo進行特訓

據知Anson Lo在戲中擔演的角色非常重要，人物性格豐富又有層次，能夠展示Anson Lo機智、幽默的英雄形象一面，而且還有不少動作場面。導演Bizhan Tong透露因應疫情，電影預計會在今年七月才開鏡，但團隊會事前幫助Anson Lo，讓他預備好應付動作場面。

Anson Lo Anson Lo的角色會有不少動作場面，所以這幾個月要進行特訓。
Anson Lo的角色會有不少動作場面，所以這幾個月要進行特訓。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 導演Bizhan Tong對陳瀅讚不絕口。
導演Bizhan Tong對陳瀅讚不絕口。（圖片來源：[email protected]

花姐表示未落實接拍

日前導演黃浩然在社交網轉發有關《重慶大廈》拍攝報道時，稱Bizhan Tong以前曾以電郵或透過某些藝人經理人公司洽談，並在對方未答應之下向傳媒發放消息，惟最終開唔成戲。Anson Lo經理人花姐接受傳媒訪問時就表示，她目前暫時仍未落實答應接拍，並表示會小心調查過公司背景和劇本才會實。

Anson Lo 花姐否認已落實接拍。
花姐否認已落實接拍。（圖片來源：[email protected]

《重慶大廈》對白以英文為主

電影《重慶大廈》由英國電影公司製作，齊集了美日韓泰等不同國籍的演員，香港代表除了Anson Lo 外，還有張繼聰、李施嬅與陳瀅，導演表示電影中的對白會以英語為主，而香港兩位女演員代表李施嬅與陳瀅都佔盡優勢，當中陳瀅去年曾與導演Bizhan Tong合作，主演了一部未播映的犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，Bizhan Tong力讚陳瀅中英雙語俱佳，非常期待再與她合作。

Anson Lo 陳瀅去年曾接拍犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，劇中有不少香港演員，陳瀅更是女主角。
陳瀅去年曾接拍犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，劇中有不少香港演員，陳瀅更是女主角。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 導演Bizhan Tong與陳瀅合作過，因為新片會以英語演繹為主，所以邀請了英語能力甚高的陳瀅參與演出。
導演Bizhan Tong與陳瀅合作過，因為新片會以英語演繹為主，所以邀請了英語能力甚高的陳瀅參與演出。（圖片來源：[email protected]

李施嬅愛看喪屍片

至於雙料國際影后李施嬅，過去主演過外國的英文劇、美國微電影，所以她完全不擔心，曾拍無綫劇《金宵大廈》的她，原來很喜歡靈異題材，《金宵大廈》中亦只有少量喪屍元素，她表示今次接拍的電影《重慶大廈》是一部好大型的喪屍片，劇情會講整個香港都會變成喪屍地帶，好有新鮮感，所以她好期待。

Anson Lo 李施嬅指港產的喪屍片比較少，韓國比較多，所以好期待代表這部在香港拍的喪屍片。
李施嬅指港產的喪屍片比較少，韓國比較多，所以好期待代表這部在香港拍的喪屍片。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 李施嬅對自己充滿信心，她表示自己作為《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料國際影后，相信能夠演譯好今次的角色。
李施嬅對自己充滿信心，她表示自己作為《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料國際影后，相信能夠演譯好今次的角色。（圖片來源：[email protected]

李施嬅與片中演員均未合作過

李施嬅在訪問中不敢透露太多自己的角色，但她透露已經開始為演出進行體能與武打的特訓，除了有跳舞底子的Anson Lo與操得甚fit的張繼聰，李施嬅在片中亦有不少動作場面。李施嬅直言與片中所有演員都未曾合作過，對於萬人迷Anson Lo，她表示曾聽人講對方好努力、好用心工作，大家合作一定好開心。

Anson Lo 對於全英語對白演出，李施嬅表示毫無難度。
對於全英語對白演出，李施嬅表示毫無難度。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 有份參與《重慶大廈》的香港代表還有張繼聰。
有份參與《重慶大廈》的香港代表還有張繼聰。（圖片來源：[email protected]

常見問題

Anson Lo在喪屍西片《重慶大廈》中將會飾演一個怎樣的角色?

電影導演Bizhan Tong透露Anson Lo的角色是非他演不可的，而這個角色非常重要，可展現到Anson Lo機智又幽默的形象…詳情請看

喪屍西片《重慶大廈》亦請來美日韓不同國藉的演員，有那幾位值得大家期待?

除了Anson Lo之外，香港代表還有張繼聰、陳瀅，以及《金宵大廈》視后李施嬅，她表示…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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