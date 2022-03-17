Anson Lo孭重飛拍喪屍西片《重慶大廈》 首與無綫花旦李施嬅、陳瀅合作

MIRROR成員近年開始各有發展，除了唱歌仲踩入影壇，當中姜濤、Edan同Jer都拍過幾套港產片，不過最威威都係教主Anson Lo盧瀚霆，因為他將會衝出國際，參演喪屍西片《重慶大廈》（Chungking Mansion）。首次拍電影的Anson Lo孭重飛，為應付動作場面要接受訓練，女主角方面就有無綫的李施嬅與陳瀅，定能擦出火花。