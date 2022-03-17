Anson Lo孭重飛拍喪屍西片《重慶大廈》 首與無綫花旦李施嬅、陳瀅合作
Anson Lo 外型與氣質取勝
Anson Lo首次拍電影就衝出國際，令不少「神徒」引頸以待，究竟Anson Lo有何過人之處能成功獲得角色？有傳媒訪問電影導演兼監製Bizhan Tong，他對Anson讚不絕口，認為他無論外型或氣質都非常符合新片角色要求，所以認定他就是最適合人選。因為Anson Lo的角色需要由一個才華橫溢，受觀眾歡迎的演員演出，Bizhan Tong看過他的作品後非常欣賞Anson Lo，覺得他有異於常人的才華，並透露Anson Lo在試鏡時充份了解角色與故事，做足功課抵讚。
安排Anson Lo進行特訓
據知Anson Lo在戲中擔演的角色非常重要，人物性格豐富又有層次，能夠展示Anson Lo機智、幽默的英雄形象一面，而且還有不少動作場面。導演Bizhan Tong透露因應疫情，電影預計會在今年七月才開鏡，但團隊會事前幫助Anson Lo，讓他預備好應付動作場面。
花姐表示未落實接拍
日前導演黃浩然在社交網轉發有關《重慶大廈》拍攝報道時，稱Bizhan Tong以前曾以電郵或透過某些藝人經理人公司洽談，並在對方未答應之下向傳媒發放消息，惟最終開唔成戲。Anson Lo經理人花姐接受傳媒訪問時就表示，她目前暫時仍未落實答應接拍，並表示會小心調查過公司背景和劇本才會實。
《重慶大廈》對白以英文為主
電影《重慶大廈》由英國電影公司製作，齊集了美日韓泰等不同國籍的演員，香港代表除了Anson Lo 外，還有張繼聰、李施嬅與陳瀅，導演表示電影中的對白會以英語為主，而香港兩位女演員代表李施嬅與陳瀅都佔盡優勢，當中陳瀅去年曾與導演Bizhan Tong合作，主演了一部未播映的犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，Bizhan Tong力讚陳瀅中英雙語俱佳，非常期待再與她合作。
李施嬅愛看喪屍片
至於雙料國際影后李施嬅，過去主演過外國的英文劇、美國微電影，所以她完全不擔心，曾拍無綫劇《金宵大廈》的她，原來很喜歡靈異題材，《金宵大廈》中亦只有少量喪屍元素，她表示今次接拍的電影《重慶大廈》是一部好大型的喪屍片，劇情會講整個香港都會變成喪屍地帶，好有新鮮感，所以她好期待。
李施嬅與片中演員均未合作過
李施嬅在訪問中不敢透露太多自己的角色，但她透露已經開始為演出進行體能與武打的特訓，除了有跳舞底子的Anson Lo與操得甚fit的張繼聰，李施嬅在片中亦有不少動作場面。李施嬅直言與片中所有演員都未曾合作過，對於萬人迷Anson Lo，她表示曾聽人講對方好努力、好用心工作，大家合作一定好開心。
常見問題
Anson Lo在喪屍西片《重慶大廈》中將會飾演一個怎樣的角色?
電影導演Bizhan Tong透露Anson Lo的角色是非他演不可的，而這個角色非常重要，可展現到Anson Lo機智又幽默的形象…詳情請看
喪屍西片《重慶大廈》亦請來美日韓不同國藉的演員，有那幾位值得大家期待?
除了Anson Lo之外，香港代表還有張繼聰、陳瀅，以及《金宵大廈》視后李施嬅，她表示…詳情請看
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