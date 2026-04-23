ViuTV翻拍《金秘書為何那樣》 Anson Lo飾演自戀副會長 孖Ivy So重現經典！重溫原版肉麻場面
ViuTV率先公布Anson Lo演副會長
雖然《金秘書為何那樣》的版權洽談仍在進行中，ViuTV已搶先公布兩位候選主角的陣容。Anson Lo將挑戰朴敍俊的經典副會長角色，而Ivy So則飾演金秘書一角，兩人將組成全新的螢幕情侶組合。Ivy So在台上透露心情相當雀躍，表示「已經全力準備中！」，顯示對這個角色的重視程度。ViuTV表示目前仍與韓國方面積極洽談細節，雖然尚未正式完成簽約，但觀眾很快便能看到這套經典作品以全新面貌登場。
《金秘書為何那樣》成韓劇經典原因曝光
《金秘書為何那樣》是2018年播出的熱門韓劇，由朴敍俊、朴敏英主演，改編自2013年的同名人氣網路漫畫。該劇之所以人氣高企成為韓劇經典，主要歸因於其緊湊的情節、極具魅力的演員選角，以及浪漫甜蜜的職場愛情橋段。朴敍俊完美詮釋了自戀且高傲的財閥二世，展現角色傲慢但又呆萌的一面，而朴敏英則被讚為「撕漫女」，展現凍齡美貌、高衣Q以及專業的辦公室造型。兩人強烈的CP感與精彩的吻戲、床戲，讓劇集在第13集時迎來收視高峰，被媒體封為「愛情推土機」。
朴敍俊朴敏英重溫名場面
劇情描述9年來一直細心照顧傲慢副會長的完美秘書金微笑，突然提出辭職，導致副會長為了留住她而展開一連串搞笑且高甜的追妻過程。官方曾釋出幕後花絮，紀錄了朴敍俊與朴敏英同工作人員一起觀看《金秘書為何那樣》直播時的反應。當播出副會長與金秘書雙雙跌到床上，然後副會長一把抱住金秘書的經典場景時，朴敏英與朴敍俊看到這個場面整個羞恥到極點，兩人都被自己的表演肉麻到全身扭曲。朴敏英揮舞著已經捲曲的雙手，而朴敍俊害羞地摀住自己耳朵拒絕聽這麼肉麻的台詞，不敢置信地說「那個到底怎麼拍出來的？」
網民期待Anson Lo挑戰經典角色
消息公布後，網民紛紛表達對Anson Lo挑戰朴敍俊經典副會長角色的期待。有網民留言「Anson Lo演副會長會係點？好期待」、「希望佢哋有原版嘅化學反應」。亦有觀眾重溫原版劇集，讚嘆「副會長好帥、金秘書好美」，認為這部劇是「可以N刷的絕世甜」。不少粉絲表示會密切關注ViuTV與韓國方面的版權洽談進展，期待盡快看到港版《金秘書為何那樣》正式開拍。