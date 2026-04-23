ViuTV翻拍《金秘書為何那樣》 Anson Lo飾演自戀副會長 孖Ivy So重現經典！重溫原版肉麻場面

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ViuTV今日舉行節目巡禮，為迎接開台10周年預告一連串精彩節目陣容，其中最令人矚目的是宣布將翻拍兩套話題性劇集，包括愛情經典神劇《悠長假期》，以及正與韓國洽談版權的《金秘書為何那樣》。Anson Lo與Ivy So被率先公布為《金秘書為何那樣》的候選主角組合，分別飾演原版朴敍俊的副會長角色及金秘書，消息一出即引起熱烈討論。

ViuTV率先公布Anson Lo演副會長

雖然《金秘書為何那樣》的版權洽談仍在進行中，ViuTV已搶先公布兩位候選主角的陣容。Anson Lo將挑戰朴敍俊的經典副會長角色，而Ivy So則飾演金秘書一角，兩人將組成全新的螢幕情侶組合。Ivy So在台上透露心情相當雀躍，表示「已經全力準備中！」，顯示對這個角色的重視程度。ViuTV表示目前仍與韓國方面積極洽談細節，雖然尚未正式完成簽約，但觀眾很快便能看到這套經典作品以全新面貌登場。

《金秘書為何那樣》成韓劇經典原因曝光

《金秘書為何那樣》是2018年播出的熱門韓劇，由朴敍俊、朴敏英主演，改編自2013年的同名人氣網路漫畫。該劇之所以人氣高企成為韓劇經典，主要歸因於其緊湊的情節、極具魅力的演員選角，以及浪漫甜蜜的職場愛情橋段。朴敍俊完美詮釋了自戀且高傲的財閥二世，展現角色傲慢但又呆萌的一面，而朴敏英則被讚為「撕漫女」，展現凍齡美貌、高衣Q以及專業的辦公室造型。兩人強烈的CP感與精彩的吻戲、床戲，讓劇集在第13集時迎來收視高峰，被媒體封為「愛情推土機」。

朴敍俊朴敏英重溫名場面

劇情描述9年來一直細心照顧傲慢副會長的完美秘書金微笑，突然提出辭職，導致副會長為了留住她而展開一連串搞笑且高甜的追妻過程。官方曾釋出幕後花絮，紀錄了朴敍俊與朴敏英同工作人員一起觀看《金秘書為何那樣》直播時的反應。當播出副會長與金秘書雙雙跌到床上，然後副會長一把抱住金秘書的經典場景時，朴敏英與朴敍俊看到這個場面整個羞恥到極點，兩人都被自己的表演肉麻到全身扭曲。朴敏英揮舞著已經捲曲的雙手，而朴敍俊害羞地摀住自己耳朵拒絕聽這麼肉麻的台詞，不敢置信地說「那個到底怎麼拍出來的？」

網民期待Anson Lo挑戰經典角色

消息公布後，網民紛紛表達對Anson Lo挑戰朴敍俊經典副會長角色的期待。有網民留言「Anson Lo演副會長會係點？好期待」、「希望佢哋有原版嘅化學反應」。亦有觀眾重溫原版劇集，讚嘆「副會長好帥、金秘書好美」，認為這部劇是「可以N刷的絕世甜」。不少粉絲表示會密切關注ViuTV與韓國方面的版權洽談進展，期待盡快看到港版《金秘書為何那樣》正式開拍。

anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》海報）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》海報）
anson lo 「雄叔叔」大讚Ivy So在《和解在後》演技自然！（圖片來源：ViuTV）
「雄叔叔」大讚Ivy So在《和解在後》演技自然！（圖片來源：ViuTV）
anson lo Anson Lo（盧瀚霆）在港版《社內相親》中飾演高冷總裁「姜泰武」一角（圖片來源：ViuTV）
Anson Lo盧瀚霆）在港版《社內相親》中飾演高冷總裁「姜泰武」一角（圖片來源：ViuTV）
anson lo （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》劇照）
anson lo （圖片來源：《金秘書為何那樣》花絮）
（圖片來源：《金秘書為何那樣》花絮）

圖片來源：《金秘書為何那樣》海報、ViuTV、網上圖片、《金秘書為何那樣》劇照、《金秘書為何那樣》花絮資料或影片來源：原文刊於新假期

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