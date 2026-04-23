ViuTV翻拍《金秘書為何那樣》 Anson Lo飾演自戀副會長 孖Ivy So重現經典！重溫原版肉麻場面

ViuTV今日舉行節目巡禮，為迎接開台10周年預告一連串精彩節目陣容，其中最令人矚目的是宣布將翻拍兩套話題性劇集，包括愛情經典神劇《悠長假期》，以及正與韓國洽談版權的《金秘書為何那樣》。Anson Lo與Ivy So被率先公布為《金秘書為何那樣》的候選主角組合，分別飾演原版朴敍俊的副會長角色及金秘書，消息一出即引起熱烈討論。