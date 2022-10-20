Anson Lo復出前發文感迷惘無助 晚晚祈禱望奇蹟出現 與阿Mo同行永不放棄
Anson Lo發文抒發停工心情
Anson Lo(盧瀚霆）在阿Mo出事後，曾在社交網發表感受，相隔兩個幾月，他在今晚 （20日）再在 IG發文，身為阿Mo好友的Anson Lo，表明自己仍時刻心繫阿Mo，不過唔知自己可以做些甚麼，感到很迷惘。
Anson Lo長文內容如下：
這兩個月
想了很多很多
究竟自己過往應該多做些甚麼
自己將來能夠做到更多甚麼
有時候對前景的迷惘失去了信心
因為自己的好朋友依然躺在病床上
而自己此刻 甚麼都做不到
每個晚上祈求奇蹟逐一岀現
哪怕需要的時間再多
我也會和Mo、阿峯、Zisac
和其他Dancer朋友們一起等
希望大家也繼續一同等待
這兩個月有嘗試放鬆休息一下
最近也開始努力逐漸重回正常工作的狀態
每次遇到身邊工作人員
他們都會簡單的說一句「加油」
我相信這一句窩心的問候
更是表達我不是孤單一人
每一個人也一起努力生活著
辛苦公司上下所有人的照顧
感謝各前輩和親友的關心
更感激你們每一位依然每天守候
未來的日子或許有很多不確定性
但不代表我們會放棄
為了一直支撐著我的每一位
一定會繼續走下去
繼續努力
向阿Mo表明心跡
阿Mo受傷後，Anson Lo曾被質疑身為阿Mo的好友，卻好像對事件表現得很冷寞，今次在長文中，Anson Lo再次寫下阿Mo及其他受傷Dancer的感言，他有責怪自己甚麼都做不到，只能每晚透過祈禱望有奇蹟出現，會一直與他們同行，一齊等待。對於未來，Anson Lo表示唔會放棄，希望努力把生活及工作都重回正軌。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
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演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
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