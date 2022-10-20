Anson Lo復出前發文感迷惘無助 晚晚祈禱望奇蹟出現 與阿Mo同行永不放棄

阿Mo李啟言在MIRROR個唱中受重創仍在醫院臥床，停工兩個多月的Mirror將於明天全面復工，安排姜濤、陳卓賢、呂爵安等人出席劇集《季前賽》記者會，意外報告遲遲未出，阿Mo連一個正式交代都未有，MIRROR在這個時候復工，壓力都唔少。剛與Jeremy遊日返港的Anson Lo(盧瀚霆），今晚在社交網發文抒發心情，表示感到迷惘及無助，晚晚祈禱望奇蹟出現。