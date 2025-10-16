Anson Lo韓國打歌驚現6個帶咪伴舞｜教主「貴族臉」意外成焦點！因1事獲網民激讚

最新娛聞
東方新地

30歲MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆）首次登上韓國音樂節目《Show Champion》打歌，以一身紅黑色緊身皮衣褲登場，肌肉線條若隱若現，為觀眾帶來《Heartbreaker》和《MONEY》兩首熱門舞曲。不過當表演《MONEY》時，竟然有6位帶咪的伴舞登場，令網民大感驚訝，究竟背後有何玄機？

Anson Lo韓國舞台首秀震撼登場

Anson Lo首次踏上韓國音樂節目《Show Champion》的舞台，教主毫不怯場，用盡渾身解數落力跳唱，向外展現香港唱跳歌手的實力。當準備演出《MONEY》時，突然有6位帶咪的伴舞登場，現場氣氛瞬間升溫。這6名伴舞原來是《全民造星VI》的參賽者，分別為Gordon（張肇維）、Bosco Kwan（關曉隆）、Dave（黃日禧）、三金（榮柏鑫）、Ian Hannz（陳瑨羲）及Larry（杜曦駿），眾人展現出超強壓台感，與師兄Anson Lo完美配合。

教主意外搶C位成全場焦點

在《Show Champion》宣布當日獲得第一名的藝人或團體時，有網民發現Anson Lo站在主持後方，因身高較其他藝人高挑，意外顯得非常突出。神徒們紛紛稱讚教主「Anson Lo一副貴族上流臉🩷」，認為他在韓國舞台上的表現令人驚艷。韓國的專業運鏡技術更是完美捕捉了Anson Lo的魅力，讓不少觀眾對他刮目相看。

網民激讚廣東歌衝出國際

網民對Anson Lo在韓國舞台的表現一面倒讚好，紛紛留言表示「係韓國舞台見到唱廣東歌真係好奇妙，Anson Lo加油喔」、「好感動，估唔到喺韓國打歌節目，都可以睇到廣東歌跳唱😍Anson Lo不愧為舞台王者，揮灑自如，狀態大勇👍🏻又一次衝出國際，為港爭光！」更有非粉絲坦言「我唔係佢粉絲，但韓鏡下真係幫左佢吸更多粉，打破左我平時睇佢既另一面」，認為韓國的專業運鏡技術完全展現了Anson Lo的另一面魅力。

anson lo Anson Lo的親民表現掀起熱議，網民紛紛留言大讚他「勁親民」（圖片來源：IG@ansonlht）
Anson Lo的親民表現掀起熱議，網民紛紛留言大讚他「勁親民」（圖片來源：IG@ansonlht）

圖片來源：Youtube截圖、Threads截圖、IG@ansonlht資料或影片來源：原文刊於新假期

