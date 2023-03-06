Anson Lo被封MIRROR傷患擔當「玻璃人」 一文睇清十大病痛
Anson Lo接力做病君
人氣男團MIRROR日前以「星級應援團」身份出席保險公司活動，繼姜濤腳傷有情緒病多次缺席後歸隊，今次輪到Anson Lo突然話唔舒服，最後由經理人花姐攙扶下離開，Anson Lo之後在社交網發文報平安：「我沒事，只是暈了，未能完成訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查。晚一點再和大家UPDATE，別擔心我。」睇完醫生再透露最新情況：「看了醫生做了檢查，休息了半日，想跟你們update一下，今天沒有拍照惟有用這一張吧，醫生說我嚴重脫水/缺水，再加上昨晚已經有一些感冒，所以身體支撐不住暈倒，其實做兩個訪問時都叫自己盡力撐住，但拍最後一個訪問時，真的Hold不住了！」
網民有感Anson Lo近年由頭傷到落腳，在連登討論區出po嚴選Anson Lo十大傷患，唔數都唔知佢真係潺成咁囉！
1. 感冒暈低
日前Anson Lo感冒嚴重脫水，當眾不適暈倒，網民話佢同姜濤鬥身體潺弱，總之病痛要多過姜濤。
2.胃抽筋
Anson Lo去年與欣宜合作開騷，教主冒生命危險拉埋最後一首歌，完騷後即時胃抽筋，被工作人員扶走。
3.失聲ONE & ALL LIVE前夕失聲
Anson前年於ONE & ALl LIVE前夕，因嚴重過勞令聲帶發炎及結繭，導致失聲，當時有指醫生叫佢停工兩個月休息，網民笑言呢單都幾過分，應該終身收皮。
4.發燒
Anson Lo工作排山倒海，成日捱更抵夜體力不支，時不時在拍劇、拍節目期間發燒，免疫系統差到一個點！
5.膝蓋舊患
久唔久練舞或表演後都話傷及膝頭舊患，看來勞損情況都好嚴重。
6.撞爆額頭
拍電影《假冒女團》時，Anson Lo拍攝動作場口時，曾經唔小心撞爆額頭搞到爆缸，被指假戲真做夠晒落力！
7.搭計程車扭親條腰
Anson Lo話自己前年搭計程車遇上車禍，的士突然被撞上行人路，扭親條腰，網民話香港叫「的士」唔係「計程車」，笑佢唔知邊度鄉下！
8.風濕
練舞多年的Anson Lo當然有唔少舊患，他曾自爆有關節風濕，拍MV時更觸及膝頭舊患，又要公開話畀大家知。
9. MIRROR演唱會向後瞓身落台傷背
去年MIRROR開紅館個唱時，Anson Lo表演高難度向後瞓身90度落台，可能衝擊力過大，其後發現背脊多處現瘀痕，傷痕纍纍。不過這次只屬輕傷，更被網民笑被貓抓到都傷過佢。
10.拍《King Kong》 MV𠝹到爆血
Anson Lo去年拍《King Kong》MV堅持親身上陣拍打鬥場面，點知整傷手指要即時用液態膠布處理，Anson Lo痛到忍唔住大叫，真係好怕痛！
網民力數傷患遺珠-心理病
有網民指出，其實AnsonLo的病痛唔止十樣，其實仲有第十一樣「心理病」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略