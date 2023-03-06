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Anson Lo被封MIRROR傷患擔當「玻璃人」 一文睇清十大病痛

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MIRROR有兩大「容易受傷的男人」，包括Anson Lo（盧瀚霆）與姜濤，二人久唔久就頭暈身㷫，周身都有傷患。日前Anson Lo出活動時更因嚴重脫水加感冒而暈倒，有見及此，有網民嚴選Anson Lo歷年十大傷患，教主被封隊中傷患擔當，脆弱過玻璃！

Anson Lo Anson Lo近年真係周身病痛，身子好弱。
Anson Lo近年真係周身病痛，身子好弱。（圖片來源：東方新地圖片）

Anson Lo接力做病君

人氣男團MIRROR日前以「星級應援團」身份出席保險公司活動，繼姜濤腳傷有情緒病多次缺席後歸隊，今次輪到Anson Lo突然話唔舒服，最後由經理人花姐攙扶下離開，Anson Lo之後在社交網發文報平安：「我沒事，只是暈了，未能完成訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查。晚一點再和大家UPDATE，別擔心我。」睇完醫生再透露最新情況：「看了醫生做了檢查，休息了半日，想跟你們update一下，今天沒有拍照惟有用這一張吧，醫生說我嚴重脫水/缺水，再加上昨晚已經有一些感冒，所以身體支撐不住暈倒，其實做兩個訪問時都叫自己盡力撐住，但拍最後一個訪問時，真的Hold不住了！」

網民有感Anson Lo近年由頭傷到落腳，在連登討論區出po嚴選Anson Lo十大傷患，唔數都唔知佢真係潺成咁囉！

Anson Lo 日前在公開活動暈倒的Anson Lo，經過休息已無大礙。
日前在公開活動暈倒的Anson Lo，經過休息已無大礙。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo Anson Lo在社交網報告自己的身體狀況。
Anson Lo在社交網報告自己的身體狀況。（圖片來源：[email protected]

1. 感冒暈低

日前Anson Lo感冒嚴重脫水，當眾不適暈倒，網民話佢同姜濤鬥身體潺弱，總之病痛要多過姜濤。

Anson Lo Anson Lo算是體弱多病。
Anson Lo算是體弱多病。（圖片來源：[email protected]

2.胃抽筋

Anson Lo去年與欣宜合作開騷，教主冒生命危險拉埋最後一首歌，完騷後即時胃抽筋，被工作人員扶走。

Anson Lo 曾經在表演時胃抽筋。
曾經在表演時胃抽筋。（圖片來源：[email protected]

3.失聲ONE & ALL LIVE前夕失聲

Anson前年於ONE & ALl LIVE前夕，因嚴重過勞令聲帶發炎及結繭，導致失聲，當時有指醫生叫佢停工兩個月休息，網民笑言呢單都幾過分，應該終身收皮。

Anson Lo 又試過失聲。
又試過失聲。（圖片來源：[email protected]

4.發燒

Anson Lo工作排山倒海，成日捱更抵夜體力不支，時不時在拍劇、拍節目期間發燒，免疫系統差到一個點！

Anson Lo 發燒係家常便飯。
發燒係家常便飯。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

5.膝蓋舊患

久唔久練舞或表演後都話傷及膝頭舊患，看來勞損情況都好嚴重。

Anson Lo 拍MV傷及膝蓋舊患。
拍MV傷及膝蓋舊患。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 拍MV坐得太耐都話隻腳郁唔到好痛，要人幫手。
拍MV坐得太耐都話隻腳郁唔到好痛，要人幫手。（圖片來源：[email protected]

6.撞爆額頭

拍電影《假冒女團》時，Anson Lo拍攝動作場口時，曾經唔小心撞爆額頭搞到爆缸，被指假戲真做夠晒落力！

Anson Lo Anson Lo拍電影《假冒女團》時葉問上身。
Anson Lo拍電影《假冒女團》時葉問上身。（圖片來源：[email protected]
Anson Lo 拍電影又撞傷額頭。
拍電影又撞傷額頭。（圖片來源：連登討論區截圖）

7.搭計程車扭親條腰

Anson Lo話自己前年搭計程車遇上車禍，的士突然被撞上行人路，扭親條腰，網民話香港叫「的士」唔係「計程車」，笑佢唔知邊度鄉下！

Anson Lo Anson Lo曾公開出po話自己搭的士都扭親腰。
Anson Lo曾公開出po話自己搭的士都扭親腰。（圖片來源：[email protected]

8.風濕

練舞多年的Anson Lo當然有唔少舊患，他曾自爆有關節風濕，拍MV時更觸及膝頭舊患，又要公開話畀大家知。

Anson Lo Anson Lo早前公開自爆有風濕腰痛。
Anson Lo早前公開自爆有風濕腰痛。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

9. MIRROR演唱會向後瞓身落台傷背

去年MIRROR開紅館個唱時，Anson Lo表演高難度向後瞓身90度落台，可能衝擊力過大，其後發現背脊多處現瘀痕，傷痕纍纍。不過這次只屬輕傷，更被網民笑被貓抓到都傷過佢。

Anson Lo Anson Lo去年在個中向後仆落台。
Anson Lo去年在個中向後仆落台。（圖片來源：連登討論區截圖）
Anson Lo 事後公開背部傷痕。
事後公開背部傷痕。（圖片來源：連登討論區截圖）

10.拍《King Kong》 MV𠝹到爆血

Anson Lo去年拍《King Kong》MV堅持親身上陣拍打鬥場面，點知整傷手指要即時用液態膠布處理，Anson Lo痛到忍唔住大叫，真係好怕痛！

Anson Lo Anson Lo拍MV整親手指大叫好痛。
Anson Lo拍MV整親手指大叫好痛。（圖片來源：[email protected]

網民力數傷患遺珠-心理病

有網民指出，其實AnsonLo的病痛唔止十樣，其實仲有第十一樣「心理病」。

Anson Lo 網民指教主還有心理病。
網民指教主還有心理病。（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地圖片、連登討論區截圖

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