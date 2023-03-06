Anson Lo被封MIRROR傷患擔當「玻璃人」 一文睇清十大病痛

MIRROR有兩大「容易受傷的男人」，包括Anson Lo（盧瀚霆）與姜濤，二人久唔久就頭暈身㷫，周身都有傷患。日前Anson Lo出活動時更因嚴重脫水加感冒而暈倒，有見及此，有網民嚴選Anson Lo歷年十大傷患，教主被封隊中傷患擔當，脆弱過玻璃！