ANSONBEAN宣布與張天穎和平分手 坦言曾努力磨合 最終因1原因分手
ANSONBEAN近日受訪時坦白宣佈與女友Jaime結束戀情，令不少粉絲大感驚訝。兩人在圈中一向被視為甜蜜情侶組合，分手消息迅速引起熱議。
ANSONBEAN宣佈同張天穎和平分手
ANSONBEAN被問及兩人分手的原因時，ANSONBEAN表示與Jaime相處發現更適合以朋友身份維繫。他坦言嘗試過調整與磨合，也希望大家能以舒適方式繼續相處，雙方沒有任何不愉快。即使未來在工作場合碰面，也不會感到尷尬。
講明分手同新戲無關
不少人猜測分手是否與ANSONBEAN近期參與BL劇《我們不是什麼》有關，然而他明確否認這種說法，指分開純粹是情感考慮，與演出沒有一點關係。雖然感情劃上句號，ANSONBEAN表示會繼續支持Jaime的事業，對方演唱會時他仍然現身打氣。他也不排除邀請Jaime觀賞自己新戲首映，展現成熟友好的態度。
靠工作治愈情傷
談到如何療癒情傷，ANSONBEAN坦言工作令自己分心不少，讓他能夠逐步走出分手陰霾。他苦笑表示現階段希望專注在事業發展，迎接新挑戰。兩人雖然分手，但彼此仍保持朋友關係，未來有機會在工作場合再次遇上。外界關注Jaime是否會出席新戲首映，讓人對這對昔日情侶的未來互動充滿期待。
去年被爆26歲張天穎秘撻23歲ANSONBEAN
去年有網民在社交平台上載了一張相片，並配文表示：「靜靜雞放張相出嚟先，不過其實佢哋係咪公開咗，見佢哋好似唔怕畀人認到咁，個男仔仲要上咗台。」雖然文中並未公開任何人的名字，但是版主就以留言的形式，暗示相中人正是Jaime以及《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）：「我唔開名了，畀啲明顯嘅hint你！係《造星3》季軍同埋Phoebus個ex（前度）。」更有疑似嘉年華的工作人員留言：「我嗰日都有返，仲特登上網搵佢哋有冇公開。」最後兩人都公開認愛，非常甜蜜。
圖片來源：IG@ansonbean、IG@jamie_ctw、ViuTV、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期