AK江𤒹生當眾發脾氣拒絕讓位 Anson Lo無辜被罵 網民睇唔過眼
AK江𤒹生黑口黑面發老脾
有報道指Anson Lo打完籃球，打算回座位休息的時候，眼看坐在自己位置上的AK心情麻麻，所以Anson Lo都只係蹲在座位面前同Edan玩鬧，乖乖咁等AK讓開位置。雖然期間Anson Lo有主動慰問在比賽中拉傷肌肉的AK，但AK繼續黑口黑面，沒有作出任何回應，期間又將自己手袖扔在地上，等工作人員代為帶走。
發Anson Lo脾氣 連肥仔同工作人員都唔俾面
之後ERROR的肥仔和其他工作人員都有向AK表現關心，但AK繼續黑口黑面毫無反應。過咗冇幾耐，AK突然超大動作咁口噏噏，懷疑當眾爆SEED發脾氣咁話：「唔好嘈我。」蹲在AK面前的Anson Lo即使嚇親，馬上轉身離開「戰場」，連在旁目擊一切的Edan和Lokman等其他成員都嚇親，現場氣氛一度變得非常尷尬。
Lokman讓位息事寧人
無辜受靶的Anson Lo在工作人員的安排下，走到第二排而Stanley同Jer一齊坐。有消息指隊長Lokman為了息事寧人，特地讓出自己的座位俾Anson Lo，等隊員們可以和氣收場。而AK之所以之所以會咁大反應，有傳係因為AK在籃球賽前一晚才通宵拍電視劇《打天下2》，在不夠精神的情況下又因為球賽而受傷，所以先忍唔住爆SEED發脾氣。
AK澄清非與麻利拍拖
AK早前出席《打天下2》拜神儀式時，首次對緋聞作出公開回應。早前一直盛傳AK與商台前DJ麻利拍拖，並且一起搬進西貢居住。AK表示自己並沒有搬進西貢，去西貢全因為放狗，加上自己一向養開貓貓，對養狗不太熟悉，所以才會向住在西貢的麻利和ONE PROMISE的Anton請教。
至於有關與麻利的緋聞，AK就強調自己目前是單身，兩人純屬好友關係。AK解釋自己從入行開始已經和麻利認識甚久，麻利一路以來給予自己很多正面的信息和鼓勵，加上麻利在安排事情方面一流，所以AK都非常信任對方。
解釋M紋身另有意義
講到AK和麻利緋聞的時候，在旁的Tiger亦幫口問到有關AK身上的「M」字紋身是否代表麻利。AK回應表示手背上的「M」字紋身是代表父親，又指趁此段放假時間，處理了一下手臂上的紋身，並且表示手臂上的紋身都是與家人有關，包括父母和兄弟的生日和星座等。
回應離開TG原因
至於忽然離開與「生粉」溝通的TG群組一事，AK表示是為了效仿自己一直很喜歡的蜘蛛俠Tom Holland的做法。AK表示他希望能夠像Tom Holland一樣，靠離開社交平台一陣子來整理自己的思緒。AK強調離開TG群組與緋聞無關，他亦相信「真生粉」會明白自己的用意，短期內無意重返TG。
一起看AK與Tiger的足本訪問：
孖麻利睇演唱會 傳出「姨侄戀」
AK同麻利的緋聞原來沿於兩人在日前一同去欣賞C AllStar演唱會，當晚同場的還有Frankie（皮皮，陳瑞輝）及Super Girls成員Yanny、Cheronna、Jessica等人，不過有傳媒影到在演唱會開場前，AK曾與麻利、Frankie及商台DJ Oscar「四人行」先去尖沙咀觀看電影《幻險森林奇航》優先場。
麻利一直公開表示自己係「鏡粉」，有傳AK同麻利係因為同樣愛好滑水而變Friend，有傳媒指最近圈中失驚無神傳出39歲麻利同28歲AK玩「姨侄戀」，但行內幾乎冇人相信，認為是世紀笑料。有指麻利曾在其私人Facebook回應這段緋聞，表示：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎！」、「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」
不過隨後麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，她直斥：「點解呢個世界咁無聊？就係你哋課金要撐，睇呢啲無營養嘅嘢？仲要會員獨家，不如你畀錢我講你聽，我係生粉嚟㗎。唯恐天下不亂，我真係對傳媒好失望。」、「香港要嘅唔會係呢啲，兩個同性就係基、一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」等等。
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
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