AK江𤒹生當眾發脾氣拒絕讓位 Anson Lo無辜被罵 網民睇唔過眼

《903 All Star 籃球賽》繼姜濤受傷之後，又有是非傳出。近日有報道指AK江𤒹生在籃球賽的時候，被觀眾影到黨總發Anson Lo和工作人員脾氣，無辜受靶的Anson Lo當場嚇呆，一班網民都睇唔過眼，紛紛都話：「都出道咗咁多年，收下把火啦！」