呂濤米Lo 花Son Show｜Anson Lo即場卸妝素顏傾心事 有風度回應極端粉絲貶低成員風波

ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》昨晚（27日）一集講到，每個成功的男人背後都會有一個默默支持的女人，而MIRROR背後的女人就是黃慧君（花姐）。花姐由《全民造星》的監製到現在成為他們的經理人，一同走過高山低谷。只有她才能打開MIRROR的心扉，與「妹豬組」成員逐一展開深情對話。