呂濤米Lo 花Son Show｜Anson Lo即場卸妝素顏傾心事 有風度回應極端粉絲貶低成員風波
Anson Lo卸妝真情流露 重提1個小風波
昨晚（27日）播出的一集，Anson Lo和花姐分享心裡話。面對妝容的批評，Anson Lo罕有地即席卸妝，以素顏示人。他指「妹豬組」的成員組合「無創意」，表示想加入Band小組挑戰彈吉他和打鼓。Anson Lo表示《Strawberry Love》的反應未如預期，更為Fans之間帶來紛爭：「嗰時我地都有自己傾過到底呢個組合會唔會繼續呢？會唔會好多事情都徒勞無功？」
花姐心痛避嫌舉動 Anson Lo學會釋懷Haters
他坦言曾擔心Fans之間的爭執會影響成員對自己的看法，而選擇封閉自己：「不如唔好同大家接觸，工作同私底下都係自己一個，咁咪唔會出現唔想見到邊個同邊個玩，咁就係咪可以一了百了呢」。花姐表示知道他與隊員相處融洽，但為了舒緩Fans的鬥爭而選擇在公開場合故意避開，感到很心痛。
呼籲粉絲減少紛爭 盼MIRROR團結和諧
面對Haters的看法，Anson Lo指現時慢慢學習釋懷，不再容易受到周遭的人事影響。他笑言現在有幸得獎時，會大方接受：「記得第一次攞CHILL CLUB年度男歌手金獎，我係好驚。攞到個下覺得死喇我係咪唔值得、大家會點諗呀、今晚之後就一定會係咁係到鬧我呀、定係我唔攞好啲呀。宜家攞獎個陣，會自信啲。既然有呢個機會拎到獎，就大方去講自己想講既嘢。無論我大唔大方講，唔鍾意嘅人都係會鬧，咁點解唔做自己喜歡嘅嘢呢？而我又無傷害任何人」。
被問到看待極端Fans惡意貶低成員的想法時，Anson Lo慨嘆指「可以唔愛，但唔可以傷害」，坦言理解未必會喜歡每個成員：「如果你鍾意哂MIRROR 12個人，咁就梗係最好喇，亦都係我地最想睇到嘅畫面。但係如果唔係嘅話，完全無問題。如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上。我覺得會減少好多紛爭」。
網民支持Anson Lo：素顏個樣都好正常呀
網民送上暖心鼓勵支持Anson Lo：「素顏個樣都好正常呀，其實，素顏仲好睇啦」、「化妝本來就冇問題 even濃妝又有咩問題 ？批評嘅人只係代表自己係性別定型￼思想過氣」、「素顏一樣很美，期待撈同花姐深情對話」、「Anson Lo天生青靚白淨，係教母遺傳嘅優良基因，唔好再因為啲無聊haters嘅惡言攻擊，而化黑自己皮膚喇。」