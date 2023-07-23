Anson Lo 開騷在即驚見半價門票 黃牛恐慌式拋售 知情者大爆全因2大原因

MIRROR成員中擁有極高人氣的盧瀚霆（Anson Lo），今晚（23日）在亞博舉行一連4場的個人演唱會。雖然早前公開發售時門票秒速售罄，但近日網上卻出現大量低價出售的門票。雖然Anson Lo粉絲們解釋係因為大家聽教主話「罷買黃牛」先會出現低價放飛潮，但有知情人就大爆今次之所以會引起「恐慌式拋售」全因2大原因！