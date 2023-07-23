Anson Lo 開騷在即驚見半價門票 黃牛恐慌式拋售 知情者大爆全因2大原因
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MIRROR成員中擁有極高人氣的盧瀚霆（Anson Lo），今晚（23日）在亞博舉行一連4場的個人演唱會。雖然早前公開發售時門票秒速售罄，但近日網上卻出現大量低價出售的門票。雖然Anson Lo粉絲們解釋係因為大家聽教主話「罷買黃牛」先會出現低價放飛潮，但有知情人就大爆今次之所以會引起「恐慌式拋售」全因2大原因！
Anson Lo 開騷在即驚見半價門票
近日各大網上二手平台和交易群組都出現Anson Lo個唱的低價門票，從一開始的原價出售到早前的86折飛都有。不過所謂低處未算低，開騷當日竟然更出現低至半價的門票。唔少賣家都話因為門票數量仍剩甚多，買家們不但可以免手續費，更可以自行選擇個唱日子。
知情者爆因2原因導致「低價放飛潮」
去年MIRROR舉行紅館演唱會時，門票曾經被炒到每張44萬的高價，到底因為什麼原因導致今次的「恐慌式拋售」呢？有知情人指今次MIRROR公司對Anson Lo信心太強，將所有靚位都預留只給贊助商，導致內部飛供過於求，近日先再將內部飛拎出嚟賣，令粉絲們都急急出售中低價位，再加錢買靚位。再加上Anson Lo的個唱於平日周日、一、二、三開，地點亦在較為偏遠的亞博舉行，並不方便需要上班的粉絲們到場支持偶像，加加埋埋就形成了今次的「滯銷」。
「神徒」解釋係聽教主話「罷買黃牛」
雖然售票情況並唔樂觀，但大批Anson Lo粉絲「神徒」就解釋今次會出現「低價放飛潮」，是因為大家都聽教主Anson Lo話，寧願唔入場支持偶像，都要罷買黃牛票，才會令黃牛炒燶飛，與滯銷無關。
周邊應援品一套逾1,600元
Anson Lo身為MIRROR中最有人氣的成員之一，吸金能力一直超強。今次演唱會所推出的周邊應援產品，件件都幾百蚊，5款應援產品加起來價格高至1,600元港幣，網民都批話價錢太過高。
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