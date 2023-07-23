Anson Lo演唱會︱一文直擊演唱會7大重點！全場爆滿座無虛席爆肌冧粉絲

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆的一連四場首個個人演唱會《THE STAGE》於今晚（23日）在亞洲國際博覽館Arena隆重舉行。雖然早前傳出Anson Lo今次個唱疑似炒燶，惹來黃牛恐慌性拋售門票，但現場無論場內場外都非常熱鬧，座無虛席，同讀者一齊睇下演唱會7大重點。