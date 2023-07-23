anson lo

Anson Lo演唱會︱一文直擊演唱會7大重點！全場爆滿座無虛席爆肌冧粉絲

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆的一連四場首個個人演唱會《THE STAGE》於今晚（23日）在亞洲國際博覽館Arena隆重舉行。雖然早前傳出Anson Lo今次個唱疑似炒燶，惹來黃牛恐慌性拋售門票，但現場無論場內場外都非常熱鬧，座無虛席，同讀者一齊睇下演唱會7大重點。

1. Anson Lo 首場個人演唱會 場外應援超震撼

MIRROR人氣王Anson Lo首場個人演唱會場內場外都非常熱鬧，未開場之前已經吸引大批身穿粉紅色應援服的「神徒」到場排隊購買周邊。場外佈滿了粉絲們精心準備的應援版，讓神徒們邊打卡邊等入場，場面非常墟冚。

anson lo 場外佈滿了粉絲們精心準備的應援版，吸引神徒們齊齊打卡。
場外佈滿了粉絲們精心準備的應援版，吸引神徒們齊齊打卡。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 粉絲後援會都好沊本！
粉絲後援會好堅！（圖片來源：東方新地 ）
Anson Lo粉絲們齊齊穿上粉紅色應援服，為偶像打氣。
Anson Lo粉絲們齊齊穿上粉紅色應援服，為偶像打氣。（圖片來源：東方新地 ）

2. 以勁歌熱舞開場 性感舞姿惹全場大叫

雖然早前傳出Anson Lo今次個唱曾一度傳出黃牛恐慌性拋售門票，惹來黃牛恐慌性拋售門票，但首場演唱會全場爆滿座無虛席。Anson Lo一開場就即以《一所懸命》及《Mr. Stranger》勁歌熱舞登場，性感舞姿惹來全場「神徒」瘋狂大叫！

雖然早前傳出Anson Lo今次個唱曾一度傳出黃牛恐慌性拋售門票，但首場演唱會全場爆滿座無虛席。
雖然早前傳出Anson Lo今次個唱曾一度傳出黃牛恐慌性拋售門票，但首場演唱會全場爆滿座無虛席。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 一出場就穿上白色穿窿衫！
一出場就穿上白色穿窿衫！（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 大曬肌肉！
大曬肌肉！（圖片來源：東方新地 ）

3. 間場加插介紹舞蹈員影片

當唱完新歌《浪漫殺死巨蟹座》之後，演唱會大屏幕突然播出一段介紹Dancers的影片，每位為Anson Lo伴舞的Dancer都有一段獨舞和個人大頭Shot。出道前為Dancer出身的Anson Lo不但無忘初心，仲好有義氣俾Dancers更多曝光機會。

anson lo 在唱完新歌《浪漫殺死巨蟹座》之後，間場突然播出介紹舞蹈員影片
在唱完新歌《浪漫殺死巨蟹座》之後，間場突然播出介紹舞蹈員影片（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 每個Dancer都有自己個人大頭！
每個Dancer都有自己個人大頭！（圖片來源：東方新地 ）

4. 自摸騷肌樣樣有 仲同女dancer貼身辣舞

向來走性感路線的Anson Lo，今次開演唱會都搏到盡，自摸騷肌樣樣有。至於演唱會最精彩之處，就莫過於Anson Lo在演唱《Nice n Slow》（原唱：Usher）時與女Dancer大跳性感貼身舞蹈，性感尺度讓人嘩然！

anson lo 又係教主招牌自摸！
又係教主招牌自摸！（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 大方騷肌
大方騷肌（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 仲同女dancer貼身辣舞
仲同女dancer貼身辣舞（圖片來源：東方新地 ）

5. 演唱會服裝全面睇 全場換足7套衫

Anson Lo 首場演唱會的服裝亦非常有睇頭，全場換足7套衫，幾乎套套都騷肌，其中就以大露背服裝唱《偷情》最為性感，為現場「神徒們」大派福利。

anson lo 一出場就大騷肌肉！
一出場就大騷肌肉！（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 換上西裝唱深情情歌。
換上西裝唱深情情歌。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 正面睇好似冇乜特別
正面睇好似冇乜特別。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 後面原來係大露背！
後面原來係大露背！（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 仲有個大Deep V
仲有個大Deep V。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 唱到《潛龍勿用》就換上超Punk嘅服裝。
唱到《潛龍勿用》就換上超Punk嘅服裝。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 唱到《不可愛教主》時換上全身粉紅色西裝。
唱到《不可愛教主》時換上全身粉紅色西裝。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 最後換上露腹肌透視裝。
最後換上露腹肌透視裝。（圖片來源：東方新地 ）

6. 感歎入行四年長大許多：「呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤」

當唱完《角落生物》之後，向來感性的Anson Lo在台上表示自己並沒有改變，只是比4年前長大了：「入行4年幾，我覺得自己大嗰咗好多。你地好多時message我話覺得我變咗好多，好似同剛出道嘅你好唔同，但我覺得呢個變對於我嚟講係件好事，因為我覺得自己係長大咗。呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤，有好多嘢都有後悔，好多時候有好多流言蜚語，好多唔同新聞，但全部都係假。但呢啲所有里程令我學到好多嘢，亦長大咗好多，先會形成到宜家嘅我。可能大家覺得我好官腔，可能呢個就係我自我保護嘅形式一種，我由細到大講嘢都係咁。」

anson lo AL在台上感性解釋自己沒有改變，反而在入行後長大了許多：「呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤」。
AL在台上感性解釋自己沒有改變，反而在入行後長大了許多：「呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤」。（圖片來源：東方新地 ）

爆喊感激粉絲為自己付出：「去食啲唔應該食嘅黃牛」

全場神徒為Anson Lo大合唱《不可愛教主》，感動到Anson Lo爆喊，近乎成首歌都係一眾神徒唱，更邊喊邊表示感激神徒們為自己付出，唱到《神隊友》最後時，他表示要說一些心底話，之後有工作人員遞上紙巾。他哽咽向神徒坦白傾偈，「又要食啲唔應該食嘅黃牛，同埋俾啲唔好嘅人HOLD住啲飛啦！每次見到你哋俾人蝦都好嬲，又唔知可以做咩保護到你哋，又唔可以喺STORY公開為你哋反擊，因為會引來罵戰，自己只可以每晚準備明天劇本、update social media，關心大家，睇晒你哋留言，呢啲都係對你哋嘅愛。」

anson lo 唱到《不可愛教主》時爆喊。
唱到《不可愛教主》時爆喊。（圖片來源：東方新地 ）
anson lo 喊到成首歌都唱唔到。
喊到成首歌都唱唔到。（圖片來源：東方新地 ）

7. Anson Lo 盧瀚霆個人演唱會《THE STAGE》完整歌單：

1. 《一所懸命》
2. 《Mr. Stranger》
3. 《角落生物》
4. 《重新長大》（原曲：許廷鏗）
5. 《永順街39號》
6.《浪漫殺死巨蟹座》
7.《Megahit Megamix》
8.《Nah》
9.《Turn Up》（原唱：周湯豪）
10. 《Nice & Slow》（原唱：Usher）
11.《Burn Out》
12. 《偷情》（原唱：張國榮）
13. 《潛龍勿用》（原唱：謝霆鋒）
14.《Numb》（原唱：Linkin Park）
15. 《同居陌生人》
16.《Ignited》

17. 《Try》（原唱：Asher Book）
18.《神隊友》
19.《不可愛教主》
20. 《King Kong》
21. 《EGO》
22. 《Money》
23. 《Megahit》

同場加映：MC張天賦「倒米助手」YeeYee身穿「神徒衫」捧場

經常四位焫著火頭嘅MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee，今日亦有到場支持Anson Lo，仲要坐喺Block A第三行超靚位。同場亦有粉絲見到YeeYee身穿粉紅色「神徒衫」到場打卡添！

anson lo
（圖片來源：[email protected]
anson lo
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 