Anson Lo演唱會︱一文直擊演唱會7大重點！全場爆滿座無虛席爆肌冧粉絲
1. Anson Lo 首場個人演唱會 場外應援超震撼
MIRROR人氣王Anson Lo首場個人演唱會場內場外都非常熱鬧，未開場之前已經吸引大批身穿粉紅色應援服的「神徒」到場排隊購買周邊。場外佈滿了粉絲們精心準備的應援版，讓神徒們邊打卡邊等入場，場面非常墟冚。
2. 以勁歌熱舞開場 性感舞姿惹全場大叫
雖然早前傳出Anson Lo今次個唱曾一度傳出黃牛恐慌性拋售門票，惹來黃牛恐慌性拋售門票，但首場演唱會全場爆滿座無虛席。Anson Lo一開場就即以《一所懸命》及《Mr. Stranger》勁歌熱舞登場，性感舞姿惹來全場「神徒」瘋狂大叫！
3. 間場加插介紹舞蹈員影片
當唱完新歌《浪漫殺死巨蟹座》之後，演唱會大屏幕突然播出一段介紹Dancers的影片，每位為Anson Lo伴舞的Dancer都有一段獨舞和個人大頭Shot。出道前為Dancer出身的Anson Lo不但無忘初心，仲好有義氣俾Dancers更多曝光機會。
4. 自摸騷肌樣樣有 仲同女dancer貼身辣舞
向來走性感路線的Anson Lo，今次開演唱會都搏到盡，自摸騷肌樣樣有。至於演唱會最精彩之處，就莫過於Anson Lo在演唱《Nice n Slow》（原唱：Usher）時與女Dancer大跳性感貼身舞蹈，性感尺度讓人嘩然！
5. 演唱會服裝全面睇 全場換足7套衫
Anson Lo 首場演唱會的服裝亦非常有睇頭，全場換足7套衫，幾乎套套都騷肌，其中就以大露背服裝唱《偷情》最為性感，為現場「神徒們」大派福利。
6. 感歎入行四年長大許多：「呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤」
當唱完《角落生物》之後，向來感性的Anson Lo在台上表示自己並沒有改變，只是比4年前長大了：「入行4年幾，我覺得自己大嗰咗好多。你地好多時message我話覺得我變咗好多，好似同剛出道嘅你好唔同，但我覺得呢個變對於我嚟講係件好事，因為我覺得自己係長大咗。呢4年我經歷咗好多嘅嘢，犯過唔少嘅錯誤，有好多嘢都有後悔，好多時候有好多流言蜚語，好多唔同新聞，但全部都係假。但呢啲所有里程令我學到好多嘢，亦長大咗好多，先會形成到宜家嘅我。可能大家覺得我好官腔，可能呢個就係我自我保護嘅形式一種，我由細到大講嘢都係咁。」
爆喊感激粉絲為自己付出：「去食啲唔應該食嘅黃牛」
全場神徒為Anson Lo大合唱《不可愛教主》，感動到Anson Lo爆喊，近乎成首歌都係一眾神徒唱，更邊喊邊表示感激神徒們為自己付出，唱到《神隊友》最後時，他表示要說一些心底話，之後有工作人員遞上紙巾。他哽咽向神徒坦白傾偈，「又要食啲唔應該食嘅黃牛，同埋俾啲唔好嘅人HOLD住啲飛啦！每次見到你哋俾人蝦都好嬲，又唔知可以做咩保護到你哋，又唔可以喺STORY公開為你哋反擊，因為會引來罵戰，自己只可以每晚準備明天劇本、update social media，關心大家，睇晒你哋留言，呢啲都係對你哋嘅愛。」
7. Anson Lo 盧瀚霆個人演唱會《THE STAGE》完整歌單：
1. 《一所懸命》
2. 《Mr. Stranger》
3. 《角落生物》
4. 《重新長大》（原曲：許廷鏗）
5. 《永順街39號》
6.《浪漫殺死巨蟹座》
7.《Megahit Megamix》
8.《Nah》
9.《Turn Up》（原唱：周湯豪）
10. 《Nice & Slow》（原唱：Usher）
11.《Burn Out》
12. 《偷情》（原唱：張國榮）
13. 《潛龍勿用》（原唱：謝霆鋒）
14.《Numb》（原唱：Linkin Park）
15. 《同居陌生人》
16.《Ignited》
17. 《Try》（原唱：Asher Book）
18.《神隊友》
19.《不可愛教主》
20. 《King Kong》
21. 《EGO》
22. 《Money》
23. 《Megahit》
同場加映：MC張天賦「倒米助手」YeeYee身穿「神徒衫」捧場
經常四位焫著火頭嘅MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee，今日亦有到場支持Anson Lo，仲要坐喺Block A第三行超靚位。同場亦有粉絲見到YeeYee身穿粉紅色「神徒衫」到場打卡添！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！