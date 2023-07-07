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Anson Lo 28歲生日｜神徒逼爆中環 「壽星仔」預告將現身摩天輪

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7月7日係Anson Lo盧瀚霆嘅生日，「神徒」忙於為偶像慶祝正式踏入28歲，Anson Lo昨晚（6日）已率先預告會同大家見面，今朝11點時許，已有大批「神徒」等候，在中環碼頭一帶派發應援品，為「教主」慶生，場面熱鬧！

ansonlo 生日 7月7日係Anson Lo盧瀚霆嘅生日
7月7日係Anson Lo盧瀚霆嘅生日（圖片來源：[email protected]
ansonlo 生日 Anson Lo今日凌晨在IG上載與家人及愛犬的合照。
Anson Lo今日凌晨在IG上載與家人及愛犬的合照。（圖片來源：[email protected]

Anson Lo預告到中環與粉絲見面

中環海濱亦會舉行「Keep Giving • Keep Loving」活動，公眾可全日免費乘坐摩天輪及旋轉木馬。此外，下午1時到4時，Anson Lo生日主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色雪糕。壽星仔Anson Lo日前已預告，將會在下午5時到中環摩天輪與粉絲見面。

ansonlo 生日 中環海濱亦會舉行「Keep Giving • Keep Loving」活動
中環海濱亦會舉行「Keep Giving • Keep Loving」活動（圖片來源：東方新地）
ansonlo 生日 神徒逼爆中環碼頭
神徒逼爆中環碼頭（圖片來源：東方新地）
ansonlo 生日 「神徒」在中環碼頭一帶派發應援品，為偶像慶生。
「神徒」在中環碼頭一帶派發應援品，為偶像慶生。（圖片來源：東方新地）
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場面好熱鬧！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地

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