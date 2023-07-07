Anson Lo 28歲生日｜神徒逼爆中環 「壽星仔」預告將現身摩天輪
Anson Lo預告到中環與粉絲見面
中環海濱亦會舉行「Keep Giving • Keep Loving」活動，公眾可全日免費乘坐摩天輪及旋轉木馬。此外，下午1時到4時，Anson Lo生日主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色雪糕。壽星仔Anson Lo日前已預告，將會在下午5時到中環摩天輪與粉絲見面。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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