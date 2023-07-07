Anson Lo 28歲生日｜神徒逼爆中環 「壽星仔」預告將現身摩天輪

7月7日係Anson Lo盧瀚霆嘅生日，「神徒」忙於為偶像慶祝正式踏入28歲，Anson Lo昨晚（6日）已率先預告會同大家見面，今朝11點時許，已有大批「神徒」等候，在中環碼頭一帶派發應援品，為「教主」慶生，場面熱鬧！