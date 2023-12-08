ansonlo 盧瀚霆

社內相親｜28歲Anson Lo盧瀚霆外形進化史 出道前被指完全「兩個樣」

最新娛聞
東方新地

廣告

現年28歲的MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆）出道至今5年多，經常被外界指外貌升級與出道前完全2個樣，近日他在ViuTV改編劇集《社內相親》中飾演霸道總裁「Timo姜泰武」卻因為妝容過白與原版的角色有出入引來網民狠批，令其外形變化再次引起網民矚目，質疑「教主」外形再升級！

ansonlo 盧瀚霆 社內相親 ansonlo 社內相親｜首播？大看點 盧瀚霆最後仲表示要同陳漢娜結婚！
Anson Lo的外形被指再升級！（圖片來源：《社內相親》影片截圖）
ansonlo 盧瀚霆 Anson Lo的外形被指再升級！
Anson Lo的外形被指再升級！（圖片來源：《社內相親》影片截圖）

Anson Lo盧瀚霆被指愈來愈濃妝

Anson Lo在劇中有不少場面都被指膚色化得太白，狠批他的妝容愈來愈濃：「Sorry 但我真係頂唔順AL」、「不明他的妝越化越濃，不太自然同好看」、「佢個妝攪唔掂，真係白到反光好唔自然」、「Golf場個樣先攞命，得佢一個Filter咗」。另外，亦有網民指出他的山根位置亦變得離奇地高挺，甚至還有透光的情況出現，質疑他再加工……

社內相親 ansonlo 盧瀚霆在高爾夫球場一幕的膚色被網民狠批妝容太白。
盧瀚霆在高爾夫球場一幕的膚色被網民狠批妝容太白。（圖片來源：《社內相親》影片截圖）
社內相親 ansonlo 盧瀚霆在某些場口甚至能看見皮膚紋理，粉碎了落重filter的問題。
盧瀚霆在某些場口甚至能看見皮膚紋理，粉碎了落重filter的問題。（圖片來源：《社內相親》影片截圖）
ansonlo 盧瀚霆 有網民指出他的山根位置亦變得離奇地高挺，甚至還有透光的情況出現。
有網民指出他的山根位置亦變得離奇地高挺，甚至還有透光的情況出現。（圖片來源：IG@ansonlht）
ansonlo 盧瀚霆 Anson Lo再次被質疑「升級」。
Anson Lo再次被質疑「升級」。（圖片來源：《社內相親》影片截圖）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo在《調教你MIRROR》豁出去，自行撥起瀏海罕有露出額頭。
Anson Lo在《調教你MIRROR》豁出去，素顏上陣兼撥起瀏海罕有露出額頭。（圖片來源：《調教你MIRROR》影片截圖）

出道前被指完全「兩個樣」

有網民指，出道前的教主都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。直到他加上網民提供參加「造星」時與姜濤合照，樣子判若兩人。

ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 2016年這段舞蹈賽片段，經常被拿作Hater 攻擊 Anson Lo的黑材枓。
2016年這段舞蹈賽片段，經常被拿作Hater 攻擊 Anson Lo的黑材枓。（圖片來源：YouTube@第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港) ）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo 參加《全民造星》時的Anson Lo
2018年Anson Lo參加《全民造星》時的照片。（圖片來源：ViuTV《全民造星》）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
當年Anson Lo只有22歲。（圖片來源：Viutv《全民造星》節目截圖）

Anson Lo兒童照曝光 網民大讚可愛

早前亦有網民就找回Anson Lo的兒時舊照，狠批對方「小時候更好看」、「看起來判若兩人」、「完全不似樣」等。不過，有部分網民就幫Anson Lo出氣抨擊對方，指照片中，教主的坐姿只是比較像小女生，但其實都相當可愛稚氣，但同時表示，較喜歡Anson Lo出道前的稚氣外貌多於現在。

ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
Anson Lo的兒時舊照。（圖片來源：IG@ansonlht）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
小時候的Anson Lo表情多多。（圖片來源：IG@ansonlht）

Anson Lo 5年間外形變化極大

有教主之稱的Anson Lo盧瀚霆於2018年以MIRROR成員身份出道，直到2021年他因為主演港版《大叔的愛》而人氣直線上升，當年的他依然愛以淡妝示人，感覺相當之清純。他同年推出個人單曲《Megahit》之後榮升MIRROR新一代人氣王，除了打扮亦變得愈來愈花俏，妝容都愈來愈厚重。

ansonlo 盧瀚霆 mirror 五周年 MIRROR Anson Lo當年好青澀。
2018年的Anson Lo（右）和2023年的Anson Lo（左）。（圖片來源：IG@mirror.weare / 大會提供）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
2021年的Anson Lo。（圖片來源：IG@ansonlht）
ansonlo 盧瀚霆 Anson Lo在2021年參演《大叔的愛》，當時的他妝容還是非常的淡。
Anson Lo在2021年參演《大叔的愛》，當時的他妝容還是非常的淡。（圖片來源：《大叔的愛》影片截圖）
ansonlo 盧瀚霆 mirror 五周年 MIRROR Anson Lo近年榮登MIRROR人氣王。
Anson Lo近年喜歡以濃妝示人。（圖片來源：IG@ansonlht）

Anson Lo耳朵比例奇怪 樣子變好全靠髮型？

有網民就覺得，其實教主出道前樣子看似奇怪，但正式出道後比較順眼的原因是因為韓式「逗號頭」。有網民更認真分析當中緣故：「佢個樣最大問題在於個鼻同個面形，佢個鼻樑太高太闊，塊面又偏長過尖，所以拎pat陰遮一半額頭會順眼啲，因為弱化咗佢個鼻樑嘅問題。」有眼利的網民都發現疑似廣告商為了令教主比例好看一點，便「P圖」把耳朵拉高一點與眼晴成水平線，笑指終於知道耳仔長對位置的重要性！不過，亦有不少網民留言支持Anson Lo，指他出道後有形象指導，加上化妝、瘦身運動，外貌當然會有所改變，加上各人喜好不同，不能因為對方打扮較女性化就批評或懷疑對方「變臉」！

ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
（圖片來源：IG@ansonlht）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 Anson Lo
（圖片來源：IG@ansonlht）

《過時過節》Anson Lo角色海報被指撞樣狄易達

電影《過時·過節》的6張角色海報中，以Anson Lo的角色造型最受網民關注，有近千個網民都認同指其海報中的樣貌勁似狄易達，亦有網民指似Dee哥（何啟華）和Alton（王智德），以及同戲演出的馮素波。有網民就認為這張海報特登放大了Anson Lo臉上的缺點，好大整蠱，有網民就認為Anson Lo在這部戲只是客串演出，所以才會特登化個和他平時不一樣的妝，以免喧賓奪主。

ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 過時過節 Anson Lo海報被網民指撞樣狄易達
Anson Lo海報被網民指撞樣狄易達（圖片來源：官方提供）
ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 過時過節 狄易達早已被網民發現同Anson Lo撞樣，早前他在無綫節目喊住講入行故事。
狄易達早已被網民發現同Anson Lo撞樣，早前他在無綫節目喊住講入行故事。（圖片來源：TVB截圖）

網民爆笑留言獲近千讚好：

ansonlo 盧瀚霆 盧瀚霆 anson lo 過時過節
（圖片來源：網民留言截圖）

ansonlo 盧瀚霆 過時過節 anson 過時過節 過時·過節 Anson Lo同馮素波一向被指撞樣，有網民將兩人的相片拼埋一齊，發現五官及神態都非常相似，難怪被指是失散母子！
仲有年輕時的馮素波，亦一向被指同Anson Lo撞樣，有網民將兩人的相片拼埋一齊，發現五官及神態都非常相似，難怪被指是失散母子！（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：《社內相親》影片截圖、IG@ansonlht、YouTube@第八屆GATSBY舞蹈大賽(香港) 《全民造星》節目截圖、《大叔的愛》影片截圖

讀者留言

熱門文章

 