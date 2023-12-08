社內相親｜28歲Anson Lo盧瀚霆外形進化史 出道前被指完全「兩個樣」
Anson Lo盧瀚霆被指愈來愈濃妝
Anson Lo在劇中有不少場面都被指膚色化得太白，狠批他的妝容愈來愈濃：「Sorry 但我真係頂唔順AL」、「不明他的妝越化越濃，不太自然同好看」、「佢個妝攪唔掂，真係白到反光好唔自然」、「Golf場個樣先攞命，得佢一個Filter咗」。另外，亦有網民指出他的山根位置亦變得離奇地高挺，甚至還有透光的情況出現，質疑他再加工……
出道前被指完全「兩個樣」
有網民指，出道前的教主都是比較偏向女性化多一點，與現時型格路線比較不同。有網民便尋找當時Anson Lo與朋友一起參加跳舞比賽的片段，指出片中的他與現時樣子根本不同。直到他加上網民提供參加「造星」時與姜濤合照，樣子判若兩人。
Anson Lo兒童照曝光 網民大讚可愛
早前亦有網民就找回Anson Lo的兒時舊照，狠批對方「小時候更好看」、「看起來判若兩人」、「完全不似樣」等。不過，有部分網民就幫Anson Lo出氣抨擊對方，指照片中，教主的坐姿只是比較像小女生，但其實都相當可愛稚氣，但同時表示，較喜歡Anson Lo出道前的稚氣外貌多於現在。
Anson Lo 5年間外形變化極大
有教主之稱的Anson Lo盧瀚霆於2018年以MIRROR成員身份出道，直到2021年他因為主演港版《大叔的愛》而人氣直線上升，當年的他依然愛以淡妝示人，感覺相當之清純。他同年推出個人單曲《Megahit》之後榮升MIRROR新一代人氣王，除了打扮亦變得愈來愈花俏，妝容都愈來愈厚重。
Anson Lo耳朵比例奇怪 樣子變好全靠髮型？
有網民就覺得，其實教主出道前樣子看似奇怪，但正式出道後比較順眼的原因是因為韓式「逗號頭」。有網民更認真分析當中緣故：「佢個樣最大問題在於個鼻同個面形，佢個鼻樑太高太闊，塊面又偏長過尖，所以拎pat陰遮一半額頭會順眼啲，因為弱化咗佢個鼻樑嘅問題。」有眼利的網民都發現疑似廣告商為了令教主比例好看一點，便「P圖」把耳朵拉高一點與眼晴成水平線，笑指終於知道耳仔長對位置的重要性！不過，亦有不少網民留言支持Anson Lo，指他出道後有形象指導，加上化妝、瘦身運動，外貌當然會有所改變，加上各人喜好不同，不能因為對方打扮較女性化就批評或懷疑對方「變臉」！
《過時過節》Anson Lo角色海報被指撞樣狄易達
電影《過時·過節》的6張角色海報中，以Anson Lo的角色造型最受網民關注，有近千個網民都認同指其海報中的樣貌勁似狄易達，亦有網民指似Dee哥（何啟華）和Alton（王智德），以及同戲演出的馮素波。有網民就認為這張海報特登放大了Anson Lo臉上的缺點，好大整蠱，有網民就認為Anson Lo在這部戲只是客串演出，所以才會特登化個和他平時不一樣的妝，以免喧賓奪主。
網民爆笑留言獲近千讚好：
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