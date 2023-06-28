盧覓雪電台開咪講「Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲」 林海峰即笠水：神徒好危險
電台節目講免費搭電車
盧覓雪於節目中講到，政府為慶祝香港回歸26年，將於下月1日起，一連5日請全港市民搭電車：「好啦，點知5日之後盧瀚霆Anson Lo生日喎，佢啲後援、「神徒」又話要請香港人搭電車喎！咁佢就係7月7日生日。」林海峰隨後將話題帶到現時的偶像粉絲包車風氣，指出很多公司因為粉絲為偶像慶生而刺激到生意：「有條數話，上年做咗12單都賺咗1200萬，好似都差唔多點名係因為姜糖添啊，嗱，個報道係咁講啊，個報道係咁寫，第一個包唔知係邊鬼個！」
問林海峰是否講 「Anson Lo啲粉絲抄姜濤啲粉絲」
隨後盧覓雪續指：「其實好多商業活動都有包，《梅艷芳》都有包！」林海峰再問：「其實邊個係第一個呢？」盧覓雪連番強調：「我真係唔夠膽講！我唔記得呢一壇，我邊度夠膽講？我唔夠膽講，你而家咁講咪即係講Anson Lo啲粉絲抄姜濤啲粉絲？」可能之前因抽水玩出禍得罪過「神徒」，林海峰馬上與阮子健一同帶頭盔轉移話題：「神徒好危險」、「叮叮叮叮，回廠，拉翻返嚟先！」
神徒留言鬧爆
有Anson Lo的粉絲隨即在IG發文質疑盧覓雪資料有誤，皆因神徒根本沒有在偶像生日時請香港市民免費搭電車：「ALFC（後援會）其實是在Anson Lo生日當日請香港人免費乘搭小輪，而以往也不見ALFC有提及免費電車。」
以金句「RAM有時會出錯」寸爆盧覓雪
貼文中亦批評盧覓雪除了有口誤之外，更在沒確定事實的情況下指控神徒抄襲，實有違專業DJ操守：「如果你RAM有時會出錯，只要到IG就能輕易fact check。如果懶得按IG，你最近因拍劇經常見到Anson Lo，也可以詢問他一下。」最近盧覓雪與Anson Lo於新劇《社內相親》中有合作，並在劇中飾演女主角陳漢娜的媽媽，與Anson Lo亦有不少對手戲。
神徒鬧爆唔專業
不少神徒在貼文下留言，批評盧覓雪已經不是第一次公開講Anson Lo的不實資訊，又認為她有一定數量聽眾，不應該信口開河誣捏他人：「作為傳媒人還望能檢點些。有錯因糾正，別以為說了就是真相」、「已經去信商台投訴」、「作為有咪在手的人，何必下下比較，製造對立呢?」、「佢冇factcheck 亂嗡，已經唔專業」。
5月曾鬧爆部份歌迷
MIRROR成員姜濤今年5月在《CHILL CLUB頒獎典禮2023》奪得男歌手銀獎，樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬華）當天連環出po嘲諷MIRROR及各成員後引起網上罵戰，當時盧覓雪於《在晴朗的一天出發》中表達感受，表示︰「我見到另一團人去道歉，做乜嘢呀，個世界係咪一定要咁樣㗎？點解呀？批評唔可以接受嘅﹗我最鍾意批評人，日日都有批評人，咁即係點呀，日日都要道歉呀？要話以下不代表商台立場，係咪啊？黐線﹗我睇到火都嚟﹗我學嗰啲人囉，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲呀。其實我唔係佢哋歌迷，不過我都睇唔過眼，真係要出聲囉﹗都係咁樣認為囉，係咪呀，批評一個人，每個人都有佢嘅言論自由﹗」
盧覓雪：人多就聲大，聲大就夠惡
有主持認為而家嘅道歉同以前已經唔同。盧覓雪再補充︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。其實有啲嘢與我無關，一個人批評一個人，我純粹係側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻。你做乜批評佢呀？咁我覺得呢個現象不可取﹗人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大了，我愈見到呢啲嘢愈刺眼，就愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度﹗」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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