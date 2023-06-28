盧覓雪電台開咪講「Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲」 林海峰即笠水：神徒好危險

盧覓雪向來性格率直，說話直腸直肚受到觀眾喜愛，不過自稱姜濤粉絲的她近年卻多番失言引起部份MIRROR成員的粉絲不滿！今日（28日）她與林海峰和阮子健主持商台節目《在晴朗的一天出發》時，談及免費搭電車話題之際，突然指出Anson Lo粉絲「神徒」抄襲姜濤粉絲「姜糖」，引起神徒極力不滿，在Instagram發文激動澄清資料有誤，更批評她有違專業DJ操守，寸爆表示：「如果你RAM有時會出錯，只要到IG就能輕易fact check。」