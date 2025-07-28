Anson Lo 粉絲見面會影片瘋傳 1舉動超親民獲網友力讚「好識撈！」

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）一連兩日（26、27日）於《Hi MIRO! 見面祭 2025》中與粉絲近距離互動，為答謝粉絲支持，每位到場粉絲皆可登台，親手從成員手中領取象徵幸福的招福貓，並與偶像交流。其中Anson Lo在互動環節中，對粉絲作出1親密舉動，獲網友力讚「好識撈！」