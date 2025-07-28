Anson Lo 粉絲見面會影片瘋傳 1舉動超親民獲網友力讚「好識撈！」
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MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）一連兩日（26、27日）於《Hi MIRO! 見面祭 2025》中與粉絲近距離互動，為答謝粉絲支持，每位到場粉絲皆可登台，親手從成員手中領取象徵幸福的招福貓，並與偶像交流。其中Anson Lo在互動環節中，對粉絲作出1親密舉動，獲網友力讚「好識撈！」
Anson Lo粉絲見面會影片瘋傳
昨日活動中，其中一段神徒與Anson Lo互動的片段更在網上瘋傳，影片中，該名女粉絲一登台便與Anson Lo十指緊扣，並送上一個鎖匙扣作為小禮物，真誠地向他表示感激：「我叫仙仙呀，可唔可以講聲『仙仙我愛你』啊？」Anson Lo聽罷即時甜笑照做，展現寵粉一面。
之後該名神徒再問Anson Lo打算在哪區置業，Anson Lo一臉苦惱思考數秒，最終答道：「九龍灣？」該粉絲隨即爆出驚人一語：「我尋日喺九龍灣買咗層樓，呢個就係條鎖匙，你可唔可以娶我啊？聽日唔得閒後日都得！」雖然Anson Lo當下一臉尷尬，但隨即反應貼地回應：「你可唔可以嫁俾我？」，𠱁得粉絲非常開心。
親民反應獲網友力讚「好識撈！」
活動結束後，相關片段及照片隨即在網上瘋傳，Anson Lo的親民表現掀起熱議，網民紛紛留言大讚他「勁親民」：「服務性行業真係有苦自己知，支持前線員工！」、「反而更加欣賞佢，反應真係幾好笑」、「其實佢做得好好，fans講咩佢都配合」、「見到佢同其他成員都好專業咁營業，值得一讚！」等。不少人認為Anson Lo面對突如其來的「求婚」，仍保持風度、臨危不亂，展現偶像應有的EQ與敬業精神。
圖片來源：網上圖片、IG@ansonlht資料或影片來源：原文刊於新假期