Anson Lo盧瀚霆紅到去英國 過百老婆大笨鐘前舉Banner 前夫呻移民都走唔甩
盧瀚霆Anson Lo近月人氣直逼姜濤，新歌〈Megahit〉一出點擊率破400萬，氣勢如虹，就連一班已移民英國的神徒都要為他造勢。在FB的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，有前夫出po狂呻，移民後去唔到天星碼頭以為可以逃過一劫，點知前妻繼續參與在英的應援，日前Anson Lo Banner世界巡迴簽名活動在倫敦舉行，過百老婆齊集在大笨鐘前完成創舉，一班前夫則忙於充當攝影師。
撰文：東方新地 圖片：Anson Lo 盧瀚霆英國後援會IG、我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組FB
盧瀚霆紅到去英國
Anson Lo盧瀚霆的新歌〈Megahit〉勢不可擋，MV更找來鄭中基、欣宜及Dee哥等客串，再加上香港周街都是Anson Lo的廣告牌，人氣持續高企。
神徒發起Banner世界巡迴簽名活動
Anson Lo的神徒亦開始把教主精神發揚光大，一班已移民英國的神徒更在當地發起《不可愛教主》Banner世界巡迴簽名活動，日前在倫敦一站順利完成，教徒在一條印有教主肖像的Banner簽名後，活動完畢就會把Banner寄返香港，給教主Anson Lo留念。
初步於英國兩地舉行
經過倫敦站後， 英國站第二場《不可愛教主》Banner簽名活動將於星期六(10月2日）在Birmingham伯明翰舉行，在英神徒目的是收集更多對教主嘅愛送返香港。
前夫出po大呻走唔甩
一班移英太太為了Anson Lo大費周章，一班前夫就繼續呻，有前夫在社交網出po表示，以為去到英國唔使在去天星碼頭為前妻打卡，同Anson Lo影合照，點知一樣有應援活動，仲要圍住紙板Anson Lo影成一粒鐘。有不少網民笑言路過的英國人唔知發生咩事，可能以為班香港人在搞示威活動，要釋放Anson Lo。