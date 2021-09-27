Anson Lo盧瀚霆紅到去英國 過百老婆大笨鐘前舉Banner 前夫呻移民都走唔甩

盧瀚霆Anson Lo近月人氣直逼姜濤，新歌〈Megahit〉一出點擊率破400萬，氣勢如虹，就連一班已移民英國的神徒都要為他造勢。在FB的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，有前夫出po狂呻，移民後去唔到天星碼頭以為可以逃過一劫，點知前妻繼續參與在英的應援，日前Anson Lo Banner世界巡迴簽名活動在倫敦舉行，過百老婆齊集在大笨鐘前完成創舉，一班前夫則忙於充當攝影師。

撰文：東方新地 圖片：Anson Lo 盧瀚霆英國後援會IG、我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組FB