Anson Lo簽唱會｜推出首張個人專輯 仲劇透年中開新劇+年尾搞團Con

人氣男團MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆今日在ELEMENTS圓方舉行首張個人專輯《KINGDOM》簽唱會，這是他自完成個人演唱會後首次在商場與粉絲近距離見面。活動現場氣氛熱烈，Anson Lo不僅即場演繹多首舞曲，更與粉絲大玩互動遊戲，展現非凡舞台魅力。更令人驚喜的是，他在接受訪問時劇透了多項重磅消息，包括年中將開拍新劇、年尾MIRROR團體演唱會，以及即將推出雙單曲等，為粉絲帶來連串驚喜。