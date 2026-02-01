Anson Lo簽唱會｜推出首張個人專輯 仲劇透年中開新劇+年尾搞團Con
Anson Lo久違商場活動與粉絲零距離互動
簽唱會甫開始，Anson Lo在一片沸騰的歡呼聲中型格亮相，瞬間點燃全場氣氛，令期待已久的粉絲熱血沸騰。他率先為粉絲帶來人氣舞曲《Lemonade》，台下粉絲情緒高漲，熱情回應。在隨後的分享環節中，Anson Lo表達了自演唱會後能再次近距離與粉絲見面的興奮之情，他詳細介紹了專輯《KINGDOM》的創作概念，並真摯回顧了出道七年來的成長歷程。
親身指導粉絲學舞蹈現場氣氛爆燈
緊接分享環節，Anson Lo更與現場粉絲進行了兩項互動遊戲。在首個遊戲《我的支持型粉絲》中，Anson Lo親身指導兩位幸運粉絲學習《Lemonade》副歌的舞蹈，精彩互動引發台下陣陣熱烈掌聲與歡呼。隨後在第二個遊戲《Take that pose》環節，四位粉絲需模仿Anson Lo多首歌曲中的招牌動作，現場氣氛輕鬆愉悅，笑聲此起彼落。遊戲結束後，Anson Lo與粉絲們拍攝了即影即有合照，並為遊戲優勝者送上親筆簽名。
劇透年中開拍新劇睽違三年重返螢幕
在接受訪問時，Anson Lo劇透了年中將開拍新劇的重磅消息，這將是他自2023年後睽違三年重返電視螢幕。他透露：「年中會開劇，這次這套劇我自己覺得是好玩的，應該看完是開心的種類的劇，都算是喜劇。」對於久未拍劇，他坦言：「我太久沒有拍劇了，我都很掛念拍劇的生活，或者很掛念可以在電視上給大家看到，這件事是隔了三年了。」他更透露只知道女主角是誰，但與對方在戲劇中從未合作過，只在MV中有過合作。
雙單曲計劃曝光為第二張專輯鋪路
談及音樂發展，Anson Lo透露接下來將推出雙單曲，其中一首會有MV。他解釋：「想在那一首主單曲之外，多一首歌就可以多一個layer去分享我最近喜歡聽的歌類，喜歡做的一個音樂類型。」他更表示希望盡快推出第二張專輯，因此需要儲備更多歌曲。對於首張專輯《KINGDOM》只有一個版本，他坦言：「我也不知道，但是都蠻好的，這個錯有錯著，我覺得好像我陪著大家都有少少的遺憾。」
MIRROR年尾團體演唱會確定回歸
最令粉絲期待的消息，莫過於Anson Lo確認MIRROR將在年尾舉行團體演唱會。他興奮地表示：「年尾，但真的多少月就不知道，但大家很期待，因為太久沒試過團Con。」他透露自己很想與隊長阿Man合作，希望能做一個「很炸的跳舞slash Rap的表演」。對於場地，他猜測可能是亞洲國際博覽館，並期待能有跨年戶外演出的機會。
與Edan合作新騷為粉絲帶來驚喜
除了個人發展，Anson Lo還透露將與同團成員Edan合作推出新的演出。他強調這不是演唱會的延伸，而是一個全新的show：「你當突然間有第二個Show，戶外Show或什麼Show，所以是完全不關事的。」對於會否有合唱歌曲，他表示要看雙方的時間配合，希望能為觀眾呈現專業的表演。
密友圈曝光Stanley成為其中一員
在訪問中，Anson Lo意外曝光了自己的密友圈，透露Stanley是其中一個密友。他解釋自己經常在Instagram限時動態的密友功能中分享護膚和化妝心得，實現自己當「美妝博主YouTuber」的私心。他笑言：「其實我的close friend沒什麼人reply我，其實是沒有，沒有人reply我，是一個靜默的綠色圈，其實我自己自己自high。」
全包家人旅行展現孝心獲父母欣慰
談及私人生活，Anson Lo分享了早前與家人旅行的溫馨時光。他透露這次旅行由自己全包，並負責訂餐廳、訂車和導航等工作，展現了成長後的責任感。他感動地說：「我父母無時無刻都看著我，我感覺他們很欣慰，我見到他們很開心，他們想要的畫面，一家人融合。」前兩日更與媽媽慶生，全程由他買單，體現了對家人的孝心。