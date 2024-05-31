Creamy轉型「餵食片」被斥教壞細路 網民：抄人仲要意識不良
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YouTube頻道arhoTV的主理人Sunny和Creamy，在推出NFT引起爭議後，引發公關災難！經過超過一年隱退，arhoTV於20日重新出發，Sunny和Creamy轉型拍「餵食片」卻被指教壞小朋友！
Creamy突變性感風胸前縷空「被餵食」
經過一段時間的沉寂，Sunny和Creamy終於「復出」，Sunny在YouTube上發布了一部名為「改變自己」的影片，影片中他決心開始健身，這部影片也迅速登上了熱門榜第三位。許多網民認為他們應該得到原諒，只要他們願意道歉。但後來在Instagram上發布了多個Reels以及Shorts，Creamy突然以性感風打扮出現，身穿漆皮套裝，裝飾著許多蝴蝶結，看起來像是cosplay服裝，胸前的縷空設計更是引人遐想。
YouTube上發布其中「Random Blue food ASMR MUKBANG💙」的Shorts，主要內容是Creamy吃各種藍色食物，如泡麵、薯片和軟糖，而這些都是由Sunny餵食的。
Creamy被斥教壞細路：抄人仲要意識不良
許多網民批評Creamy的性感打扮、「被餵食」的表情、動作以及拍攝手法在網上引起了熱議。有網民質疑這是否屬於「ElsaGate」現象，即影片主要針對兒童觀眾，風格鮮艷但內容不適合兒童。有網友直言：「片又抄人仲要意識不良又想教壞小朋友」、「一開始話做gym好似好健康正面，實質根本係表面嘢」「正正經經搵份啦」「上左年紀，開始如狼似虎」「得返呢條路搵食」
此前，arhoTV因為其觀眾多為未成年人，被批評不應向他們銷售NFT。如今，Sunny和Creamy的新風格影片仍然吸引了不少兒童觀眾，這讓許多網民擔憂他們的影片可能會對未成年人士造成不良影響。
圖片來源：ig＠arhosunny、youtube＠arhotv