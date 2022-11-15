ArhoTV︳Sunny孖女友Creamy道歉搞退錢疑為復出做頭炮 網民：做賣慘show
SunnyCreamy上水拍片搞退款
arhoTV的Sunny與女友Creamy於12日上水，上傳一段「公告」的影片，內容中Sunny同女友Creamy再次為早前的事件道歉以及退款，Sunny指佢哋已經經過多個月嚟的反省同埋吸收咗好多唔同的意見，明白到自己的言行不一令觀眾失望同埋不快，所以想用行動去承擔返自己的責任，以港幣原價回收返ArhoTV咁多年嚟推出過的產品，退款會由14號到20號，仲俾表格大家填預約時間。
有網民留言問NFT有冇得退，Sunny亦回覆去Discord度搞，會有專人處理，最後Sunny表示佢哋會吸取今次的教訓，將來會做得更加好。
網民：以退款作為「復出頭炮」
Sunny片一出，馬上就成為熱門影片，備受討論，有網民支持亦有網民鬧，鬧的多數認為退款係於事無補同埋覺得Sunny咁耐以嚟都無冇顧及粉絲的感受，同埋似乎係想以退款作為「復出頭炮」，之後長搵長有「你地覺得退款就可以彌補你地的錯咩，我以前都支持你地，但係而家我覺得你地的風格好單一同埋商業化，講到尾你地都係想自己賺錢，你地從來冇顧及過我地呢班一路支持你地的觀眾，仲有之前NFT事件，你地係咪應該有責任去解釋比d未成年的觀眾講乜野係NFT，好多入世未深的小朋友就係一張白紙，你地咁樣會影響d細路的人生」、「面皮真係厚過地殼！簡直世一！幾個月你兩個已經飾演緊 面皮巨大化！我終於get 到點解仲繼續出片」、「退款只是場SHOW扮慘」、「退錢只係手段，目的好明顯啦，想起死回生，用有限錢換返長遠收入。」不過有網民就發現呢啲留言支持sunny的「網民」疑似係sunny打手，想帶風向齊齊唔退錢。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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