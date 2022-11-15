ArhoTV︳Sunny孖女友Creamy道歉搞退錢疑為復出做頭炮　網民：做賣慘show

YouTuber arhoTV的Sunny與女友Creamy因為早前推出NFT後引發一連串的「關公災難」，事後佢哋有拍片道歉、澄清，並講述佢哋喺宣傳NFT期間無做好聲明同埋講解相關的風險。雖然如此，但其後再被爆出以淘寶貨賺取高利潤賺錢，令Sunny同女友Creamy一直潛水。近日二人終於上水，再次拍片道歉之餘，仲搞退款！