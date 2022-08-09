Arho Sunny再被揭大話連篇買淘寶貨 $3000貨講到值60萬又捱轟
Sunny再被踢爆講大話淘寶＄300人形雕像吹到60萬？！
Sunny於4月一條片中講到自己將工作室大改造，影片中曾指出一件人形雕像價值60萬。不過近日Youtuber TIK LEE 拍片踢爆Sunny該人形雕像疑只係淘寶賣緊人民幣300至3,000，並放上一系列於淘寶的截圖，斥sunny真係講大話講上癮，好嘔心！同時，TIK LEE 懷疑Sunny抬出天價，目的似係想呃觀眾錢，因為sunny曾經拍片講過如果有觀眾有興趣可以pm佢，仲話會俾一個「觀眾價」，TIK LEE 直斥sunny真係賺到盡，成日想將二手的物品千方百計變錢！
網民推測連道歉片都係大話！
網民睇完片後，意見兩極，雖然sunny最近形象愈來愈差，但都有網民支持佢，認為「初模公仔一隻要幾萬不出奇，而淘寶商家keep住個模，可以大量制造，成本自然可以很低。公仔的模是佔整個公仔的7至9的成本」「我唔係幫Sunny 不過其實我都做開呢行 我有幫人做代理同埋打模 其實呢呢舊嘢貴在唔係個成品 而係不斷打樣既過程」。
網民堅持Sunny 「吹大咗」大話連篇
亦有唔少網民就認為就算sunny唔係淘寶人民幣300買，都唔會係60萬，認為sunny真係吹得太大，而家先會俾人不斷踢爆！「又有好有心既師兄去左問，只要比圖比尺寸，就幫攪掂曬， 一條龍$4000人仔喎，師兄你點睇？有冇諗住再比幾萬去做一隻？」「加埋運費我諗可能$5000人仔到啦」「上次天使B都係唔洗10萬…這種何來60萬」「可以收檔了 sunny 大話連篇」「就咁睇個雕像都知係大陸style」「唔奸點賺大錢 , 短時間買到樓」「今次點兜好」網民仲留意到，sunny有機會連道歉片都係大話「其實重點唔係60萬，而係佢聲稱20年無再用淘寶，結果呢隻野21年出，即係21年佢都仲係用緊淘寶，即係佢條道歉片又講大話」！
Sunny曾被指年宵賣淘寶貨兼篤手指報大數。
常見問題
Sunny與Creamy曾謊稱銷售量？
網民從淘寶店家查到Sunny的淘寶帳戶，而且更踢爆Sunny虛報咕𠱸銷⋯⋯詳見：Sunny賣淘寶貨推NFT潛水一個月
Sunny又再講大話？
Sunny於4月一條片中講到自己將工作室大改造，影片中曾指出一件人形雕像價值60萬，卻被另一個YouTuber踢爆Sunny疑似再講大話⋯⋯詳見：Sunny再被揭大話連篇買淘寶貨
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