Arho Sunny再被揭大話連篇買淘寶貨 $3000貨講到值60萬又捱轟

YouTube頻道 「arhoTV」的 Sunny及Creamy繼早前實被指賣NFT呃小朋友錢之後，多次強調自己「唔淘寶」的他又被指賣淘寶貨。到近日Sunny又再涉淘寶風波，其片中聲稱價值60萬的人形雕像被踢爆又係$3,000的淘寶貨，YoutuberTIK LEE直斥Sunny講大話講上癮！