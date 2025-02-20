亞洲電影大獎2025入圍名單｜直播線上看 《破·地獄》與《爸爸》同獲3項提名
亞洲電影大獎2025直播頻道
日期：2025年3月16日
地點：戲曲中心
線上看 ：亞洲電影大獎學院官方YouTube 頻道、Facebook 專頁、Instagram 賬號
電視轉播：TVB Plus將會獨家電視轉播，到時記得收睇
頒獎典禮及紅地毯盛況將透過亞洲電影大獎學院官方線上頻道實時直播，讓全球影迷同步參與！
亞洲電影大獎2025入圍名單｜最佳電影
《乘著光的幻想》
《狗陣》
《破墓》
《敵》
《九龍城寨之圍城》
亞洲電影大獎2025入圍名單｜最佳導演
帕亞爾·卡帕迪亞《乘著光的幻想》
管虎《狗陣》
張載玄《破墓》
潘禮德《會見赤柬領袖》
吉田大八《敵》
亞洲電影大獎2025入圍名單｜最佳男主角
彭于晏《狗陣》
崔岷植《破墓》
劉青雲《爸爸》
長塚京三《敵》
許冠文《破·地獄》
亞洲電影大獎2025入圍名單｜最佳女主角
卡妮·庫斯魯蒂《乘著光的幻想》
張艾嘉《女兒的女兒》
河合優實《夢遊納米比亞沙漠》
金高銀《破墓》
沙哈娜·戈斯瓦米《桑托什》
亞洲電影大獎2025｜《爸爸》與《破·地獄》同獲三項提名
今屆提名名單中《爸爸》與《破·地獄》同樣獲得三項提名。刷新香港票房紀錄的《破·地獄》以香港殯儀業為題材，獲得提名最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂，亦是許冠文繼第11屆後再度獲提名最佳男主角。
亞洲電影大獎2025｜ 最佳新導演入圍名單
這些作品由新導演執導，顯示出新生代的創意與潛力：
山中瑤子《夢遊納米比亞沙漠》
空音央《青春末世物語》
董子健《我的朋友安德烈》
桑蒂亞·蘇里《桑托什》
張明貴《越與南》
亞洲電影大獎2025｜ 最佳新演員入圍名單
這些演員在各自的作品中表現出色，獲得了最佳新演員的提名：
李到晛《破墓》
栗原飒人《青春末世物語》
普提蓬·阿薩拉塔納功《全職乖孫》
苏文涛《爸爸》
陶維袍丁《越與南》
這些新人作品和演員的入圍，展示了亞洲電影界的新血液和創新力量。
木村光希來港領亞洲飛躍演員獎
《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》將3月16號於香港舉行，大會率先公布今屆亞洲飛躍演員獎(AFA Rising Star Award)得主係日本星二代木村光希(Kōki)，下月佢亦會親身來港接受獎項。光希對獲頒呢個大獎心情非常興奮，佢對能在日本以外的舞台上獲得飛躍演員獎，感到意義重大，稱在未來會繼續努力，創作出更多精彩的作品。過往嘅亞洲飛躍演員獎，曾分別頒予目前已成璀璨巨星嘅唔同藝人，好似內地女星林允 、韓國型男朴敘俊 ，以及去年得獎嘅泰國男神 Win Metawin 等，主辦機構指光希嘅得獎可謂實至名歸，未來可期。
2024年得獎名單｜最佳電影
《無邪之境》（日本）
2024年得獎名單｜最佳導演
是枝裕和《怪物》（日本）
2024年得獎名單｜最佳男主角
役所廣司《新活日常》（日本）
2024年得獎名單｜最佳女主角
蔣勤勤《草木人間》（中國大陸）
2024年得獎名單｜最佳新導演
卓亦謙《年少日記》（香港）
亞洲電影大獎入圍名單｜ 對比分析
在2025年的入圍名單中，南韓電影《破墓》以11項提名成為最大熱門，緊隨其後的是香港電影《九龍城寨之圍城》，獲得9項提名。這顯示出亞洲電影界的多樣性以及各國作品的競爭力。
相比之下，2024年的最佳電影由日本影片奪得，顯示出日本電影在亞洲影壇的持續影響力。2025年的提名中，許多知名演員再次入圍，包括劉青雲和許冠文，反映出他們在業界的持久地位。整體來看，2025年的入圍名單展現了更廣泛的國際參與與作品類型，顯示出亞洲電影市場的蓬勃發展。