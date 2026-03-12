As One兩代成員罕有同框 網民集體回憶殺 一文盤點6位成員近況
1｜Chloe蘇皓兒（31歲）：轉型演員最成功
蘇皓兒Chloe是As One解散後轉型最成功的成員之一，她在2020年無綫電視劇集《那些我愛過的人》中飾演「姜子優」一角，因短髮形象突出而獲觀眾關注。其後加入邵氏兄弟成為旗下藝人，2025年6月更被MakerVille官方網站列為旗下藝人。Chloe的成名作是《金宵大廈2》中飾演爛面毀容的「渺渺」一角，其劇中造型與演技令人印象深刻，憑甜美清純外形被網民稱為「宅男女神」，成功在影視界站穩腳跟。
2｜Kira陳葦璇（30歲）：唯一堅持樂壇發展
陳葦璇Kira原名Kayan陳嘉茵，是As One解散後唯一一位繼續在樂壇發展的成員。2017年她以踢館者身份參加台灣《希望之星》，最後贏得總亞軍。2018年轉投夢想沙龍以個人跳唱歌手重新出道，推出《大肆慶祝》、《啦啦小隊》及《火星文》等作品。在2020年參選ViuTV的《全民造星3》成功奪得亞軍。其後在2022年一度轉投環球唱片，不過在2024年完約後轉為獨立歌手。
3｜Nata（31歲）：改名Tania嫁太子爺做幸福人妻
陳苑澄以「Nata」名義加入As One，退團後改名「Tania」並修讀心理學課程。她在2018年參選香港小姐雖然五強止步，但獲簽約成為無綫電視藝人。2021年11月Tania與酒行太子爺Gary結婚，同年除夕更報喜懷孕。當時Tania貼出多輯孕照，被讚得天獨厚竟現少女味，近年一家三口過著幸福美滿的生活。
4｜Elfa（32歲）：初代隊長升級做媽媽
作為As One初代隊長的Elfa邱念恩，3年前已升級做人母。這位曾被封為「IVE糖妹」的前女團成員，依然保持一副童顏和招牌金髮，是不少粉絲的集體回憶。Elfa在2015年因傷患退出As One後重返校園讀書，並一度轉戰直播、拍片及KOL等工作。熱愛健身和空中瑜伽的她，不時在網上大曬Fit爆的修身成果，更自嘲「以前總愛挑自己毛病，現在愛上自己的一切。從電線桿變成現在的肉肉肉」，展現出成熟女性的自信魅力。
5｜Shin吳思佳（31歲）：1度轉戰內地現已淡出娛樂圈
吳思佳Shin在2015年As One推出單曲《Candy Ball》時，更獲邀參加韓國選秀節目PRODUCE 101，於同年12月暫時退出As One以練習生身份參賽，其後歸隊。她在2017年跳槽到鄧智偉旗下的Unleash娛樂，轉到內地發展，2018年曾參演《飛虎之潛行極戰》。不過Shin現已淡出娛樂圈，是As One成員中較為低調的一位，近年甚少在公開場合露面或在社交媒體更新動態。
6｜Oli（32歲）：因病退團赴內地發展
黃佳宜Oli是第一位離隊的As One成員，2013年6月因子宮附近長了良性腫瘤，為安全計決定停工休養半年，最後在2014年決定因病退出。離隊後Oli赴深圳大學就讀表演系，並在內地定居發展。她曾簽約內地唱片公司感應娛樂，但疑因金錢糾紛不歡而散。
網民懷念As One全盛時期集體回憶殺
看到As One兩代成員在馬天佑的合作企劃中罕有同框，網民紛紛留言表達懷念之情。有網民留言「青春返晒嚟！」「As One真係生不逢時」「《Candy Ball》依家聽都好好聽」等，顯示這個已解散的女團在樂迷心中仍有一定地位。As One雖然只活躍了短短5年便解散，但憑《Catch Me Up》和《Candy Ball》等歌曲，以及成為首個在韓國出道的香港女團，在香港樂壇史上留下了獨特的印記。