As One兩代成員罕有同框 網民集體回憶殺 一文盤點6位成員近況

唱作人馬天佑發起史無前例的合作企劃，邀請82位香港樂壇歌手及音樂人一同合唱新歌《一世人做一次傻仔》。當中最令人驚喜的，莫過於已解散女團As One兩代成員罕有同框合體，更特意以2013年推出《AsOnE》大碟時的經典造型現身，瞬間勾起一眾樂迷的集體回憶，不少人留言感嘆「青春返晒嚟」，而As One各成員的最新近況亦再次成為網民關注的焦點。