前女團靚女成員呻「歌手難做」唱歌片少人關注 泳照反而喪吸like！
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樂壇競爭激烈，要得到網民愛戴都需要天時地利人和配合，前女子歌唱組合As One成員陳葦璇，在2020年參加《全民造星III》並獲得了亞軍，隨後於2022年加入了環球唱片，正式成為旗下藝人，最近她大呻「歌手難做」，不過至少掌握流量密碼嘅重要性！
陳葦璇感慨「歌手難做」泳衣照多like十倍
陳葦璇在Threads貼文中提到，她投入大量心血製作的唱歌片段，所花的時間是拍攝泳衣照的十倍以上。然而，她意外地發現，相比之下，泳衣照的受歡迎程度卻是唱歌片段的十倍。對此，她感慨「歌手難做」，但也無奈地表示這只是讓她苦笑，雖然作為一個女仔都真是喜歡拍照，但為作一個創作者拍完喜歡的片段重複看的次數一定多過一張照片。
同行中也有人對此表示認同，其中一位同業表示：「欣賞表演藝術需要用好長時間培養審美。欣賞個人外表同體態只需要用本能反應。」保錡都留言「笑一個」另有人則評論：「呢個世界係咁㗎啦。」
網民都大讚長髮靚好多！
不少網民仍錯重點認為陳葦璇長髮比短髮形象好很多，希望陳葦璇可以多放福利照「知就好，快d放多d相出黎啦」「你造星果陣留長頭髮實紅x過依家啦」「長髮靚好多」「不嬲認真嘢係冇咁多like嫁啦」「靚左咁多既」「佢之前個種短髮係TB」「d女成日以為剪短就好有性格 活出自己人生咁」亦有網民建議兩溝「兩樣溝埋咪得囉，Bikini+唱歌跳舞」「下次着泳衣唱歌咪得囉」
圖片來源：ig＠hahakirac資料或影片來源：原文刊於NewMonday