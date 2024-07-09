前女團靚女成員呻「歌手難做」唱歌片少人關注 泳照反而喪吸like！

樂壇競爭激烈，要得到網民愛戴都需要天時地利人和配合，前女子歌唱組合As One成員陳葦璇，在2020年參加《全民造星III》並獲得了亞軍，隨後於2022年加入了環球唱片，正式成為旗下藝人，最近她大呻「歌手難做」，不過至少掌握流量密碼嘅重要性！

