女團As One初代隊長Elfa變身蜜桃臀女神 已升呢做人母只有金髮永存？

女團As One雖然已解散，但因為一曲《Candy Ball》引起不少網民懷念，不過As One其實經過兩代洗禮，其中作為As One初代隊長的Elfa（邱念恩，暱稱花花），近日剛踏入30歲，去年更已升呢做人母，但依然keep住一副童顏，仲有一頭招牌金髮，都是不少粉絲的集體回憶！