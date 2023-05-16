女團As One初代隊長Elfa變身蜜桃臀女神 已升呢做人母只有金髮永存？
女團As One初代隊長Elfa 選校花入行
少女組合As One在2012年由Paco（黃柏高）的太陽娛樂推出，出道時成員平均年齡僅18歲，走K-Pop路線，sell長腿sell跳舞。其中Elfa經校花選舉被發掘，曾被封為「IVE糖妹」，出道後，Elfa除了因為一頭金髮而令外形更為突出，原來仲係七級古箏和七級鋼琴高手，相當多才多藝。
自嘲以前係電線桿如今變S身形
2015年，Elfa宣布因傷患而退出As One，其後她重返校園讀書，並一度轉戰直播、拍片及KOL等工作。5月5日生日的她，原來近日剛踏入30歲，在去年她已升呢做人母，熱愛健身和做空中瑜伽的她，不時在網上大晒Fit爆的修身成果，其中更有她產後3個多月時的靚相，她笑言：「以前總愛挑自己毛病，現在愛上自己的一切。從電線桿變成現在的肉肉肉～」
Elfa熱愛做Gym、做瑜伽和跳鋼管舞，非常健康：
睇埋Elfa近期嘅靚相：
拍《Catch Me Up》狂玩校服、睡衣look
拍出道歌《Catch Me Up》MV時，Elfa與當日的成員Shin（吳思佳）、Nata（現已改名Tania陳苑澄）、Oli（黃佳宜）分别以校服、睡衣look登場，更大玩羽毛。由於跟足韓風，當時As One成員對舞蹈的要求亦相當高，由《Catch Me Up》已十分畫一整齊。
即睇As One《Catch Me Up》MV：
曾遠赴韓國接受特訓
2014年，Elfa曾和成員Shin及Nata遠赴韓國接受特訓，兼拍攝歌曲《New Girl》MV，當時這首歌由作曲、編曲、監制及錄音到MV 導演、排舞師等，清一色由韓國班底打造，單是MV拍攝已耗資逾百萬港元，相當泵本！
仲有As One《New Girl》MV：
As One 出道5年玩完
2013年，Oli因健康問題而暫停活動，2014年曾短暫回歸，最後還是選擇退出，到2015年，Elfa亦因傷患而離隊，令成員大洗牌，2015年以Shin、Nata聯同新加入的Chloe（蘇皓兒）、Kayan（現已改名Kira陳葦璇）於韓國再次出道，並在同年推出單曲《Candy Ball》，憑住甜美的曲風，成為As One最為人熟悉的神曲。但最後Shin和Nata亦先後離開，組合於2017年解散。
睇埋As One 《Candy Ball》：
幾時都話As One真係生不逢時！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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