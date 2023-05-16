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女團As One初代隊長Elfa變身蜜桃臀女神 已升呢做人母只有金髮永存？

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女團As One雖然已解散，但因為一曲《Candy Ball》引起不少網民懷念，不過As One其實經過兩代洗禮，其中作為As One初代隊長的Elfa（邱念恩，暱稱花花），近日剛踏入30歲，去年更已升呢做人母，但依然keep住一副童顏，仲有一頭招牌金髮，都是不少粉絲的集體回憶！

女團 初代As One由Elfa前中）擔任隊長，另外3位成員則是Shin吳思佳）、Nata現已改名Tania陳苑澄）及Oli黃佳宜）。
初代As One由Elfa（前中）擔任隊長，另外3位成員則是Shin（吳思佳）、Nata（現已改名Tania陳苑澄）及Oli（黃佳宜）。（圖片來源：新傳媒照片庫）

女團As One初代隊長Elfa 選校花入行

少女組合As One在2012年由Paco（黃柏高）的太陽娛樂推出，出道時成員平均年齡僅18歲，走K-Pop路線，sell長腿sell跳舞。其中Elfa經校花選舉被發掘，曾被封為「IVE糖妹」，出道後，Elfa除了因為一頭金髮而令外形更為突出，原來仲係七級古箏和七級鋼琴高手，相當多才多藝。

女團 Elfa成為As One隊長出道時，只得18歲，負責隊內的副唱和領舞。
Elfa成為As One隊長出道時，只得18歲，負責隊內的副唱和領舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
女團 2013年As One推出首張迷你專輯《AsOnE》。
2013年As One推出首張迷你專輯《AsOnE》。（圖片來源：[email protected]
女團 Elfa曾是初代As One中人氣最高的成員，學生時期以「IVE糖妹」選校花突圍，入行後才開始染金髮。
Elfa曾是初代As One中人氣最高的成員，學生時期以「IVE糖妹」之名選校花突圍，入行後才開始染金髮。（圖片來源：[email protected]

自嘲以前係電線桿如今變S身形

2015年，Elfa宣布因傷患而退出As One，其後她重返校園讀書，並一度轉戰直播、拍片及KOL等工作。5月5日生日的她，原來近日剛踏入30歲，在去年她已升呢做人母，熱愛健身和做空中瑜伽的她，不時在網上大晒Fit爆的修身成果，其中更有她產後3個多月時的靚相，她笑言：「以前總愛挑自己毛病，現在愛上自己的一切。從電線桿變成現在的肉肉肉～」

女團 Elfa自嘲以前的身形似電線桿。
Elfa自嘲以前的身形似電線桿。（圖片來源：[email protected]
女團 As One時期的Elfa。
As One時期的Elfa。（圖片來源：[email protected]
女團 Elfa去年已升呢做人母。
Elfa去年已升呢做人母。（圖片來源：[email protected]

Elfa熱愛做Gym、做瑜伽和跳鋼管舞，非常健康：

女團 Elfa日前慶祝30歲生日。
Elfa日前慶祝30歲生日。（圖片來源：[email protected]
女團 離開幕前後，Elfa亦嘗試過其他髮色。
離開幕前後，Elfa亦嘗試過其他髮色。（圖片來源：[email protected]
女團 包括粉紅頭。
包括粉紅頭。（圖片來源：[email protected]

睇埋Elfa近期嘅靚相：

拍《Catch Me Up》狂玩校服、睡衣look

拍出道歌《Catch Me Up》MV時，Elfa與當日的成員Shin（吳思佳）、Nata（現已改名Tania陳苑澄）、Oli（黃佳宜）分别以校服、睡衣look登場，更大玩羽毛。由於跟足韓風，當時As One成員對舞蹈的要求亦相當高，由《Catch Me Up》已十分畫一整齊。

女團 《Catch Me Up》是As One第一首出道歌。
《Catch Me Up》是As One第一首出道歌。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：[email protected]

即睇As One《Catch Me Up》MV：

曾遠赴韓國接受特訓

2014年，Elfa曾和成員Shin及Nata遠赴韓國接受特訓，兼拍攝歌曲《New Girl》MV，當時這首歌由作曲、編曲、監制及錄音到MV 導演、排舞師等，清一色由韓國班底打造，單是MV拍攝已耗資逾百萬港元，相當泵本！

女團 2013到2014年期間，Oli已因學業而經常冇影，只得Elfa右）、Shin左）和Nata三人形式代表As One現身。
2013到2014年期間，Oli已因學業而經常冇影，只得Elfa（右）、Shin（左）和Nata三人形式代表As One現身。（圖片來源：新傳媒照片庫）
女團 雖然只得3位成員，但當時As One每次出席活動，都有不少Fans捧場。
雖然只得3位成員，但當時As One每次出席活動，都有不少Fans捧場。（圖片來源：[email protected]

仲有As One《New Girl》MV：

As One 出道5年玩完

2013年，Oli因健康問題而暫停活動，2014年曾短暫回歸，最後還是選擇退出，到2015年，Elfa亦因傷患而離隊，令成員大洗牌，2015年以Shin、Nata聯同新加入的Chloe（蘇皓兒）、Kayan（現已改名Kira陳葦璇）於韓國再次出道，並在同年推出單曲《Candy Ball》，憑住甜美的曲風，成為As One最為人熟悉的神曲。但最後Shin和Nata亦先後離開，組合於2017年解散。

ching退出collar｜ 盤點香港10大女團 女團 香港 As One的成員更動很大。
《Candy Ball》憑住甜美的曲風，成為As One最為人熟悉的神曲。。（圖片來源：[email protected]太陽娛樂音樂）
女團 As One更曾在韓國再出道！
As One更曾在韓國再出道！（圖片來源：[email protected]

睇埋As One 《Candy Ball》：

幾時都話As One真係生不逢時！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected]太陽娛樂音樂

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