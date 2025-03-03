前AV女神加美杏奈閃婚 大17歲老公背景曝光 竟是「片中男主角」！
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日本前AV女優加美杏奈，以其標誌性的陽光笑容被譽為「史上最強笑顏女神」。2023年，她宣布引退並轉行至撲克俱樂部工作。近日，她在社交平台上宣布了一則令人驚喜的消息！
大17歲老公背景曝光
她在公開與AV男優志戶哲也結婚，晒出甜蜜合照旁留言：「沒有遇見對方，便沒有現在的加美杏奈」，並向9年前勇敢發出電郵的20歲自己說：「做得好！」。
加美杏奈與志戶哲也的愛情故事可謂充滿戲劇性，兩人最初在拍攝AV時相識，當時加美杏奈還未使用現在的藝名，而是以「杏奈」之名參與拍攝。她的片中對手正是志戶哲也。據悉，加美杏奈當年主動發電郵自薦參與拍攝，這段小插曲也成為了兩人情感連結的開始。她在公布婚訊的留言中感性地寫道：「感謝當年的自己」。
共同愛好拉近彼此距離
除了共同的職業背景，加美杏奈與志戶哲也還有著共同的愛好——玩牌。這項共同興趣不僅增進了他們的感情，也成為了兩人生活中的一大樂趣。儘管日本AV界通常禁止合作拍片的演員交換聯絡方式，但他們的關係似乎證明瞭規則並非無法打破。
從AV女優到撲克俱樂部轉變
加美杏奈在2020年正式出道，當時她被塑造成「模特兒級美女」及「最強素人」的形象。她的精靈笑容和火辣身材迅速讓她在業界爆紅，甚至一度被冠以「神級新人」的稱號。然而，加美杏奈在前年已經引退，不再參與拍攝，轉而在撲克俱樂部找到了新的工作舞台。
圖片來源：X圖片資料或影片來源：原文刊於新假期