Babyface憔悴認分訊 曾攜新歡Nina上節目公開追女招數
曾公開示愛「東張女神」梁敏巧而為人熟識的Babyface（黃駿濠），早前才與KOL女友妮娜（Nina）高調亮相節目大曬恩愛，未料事隔數月竟驚爆分手收場！Babyface日前出席活動時更全程悶悶不樂，收起招牌笑容，憔悴模樣與昔日自信爆棚的形象判若兩人，他親口證實兩人關係已逝。
Babyface分手後首現身 悶悶不樂勁憔悴
Babyface日前以嘉賓身份出席《如何追女神計劃》活動，但一反常態顯得心事重重，全程幾乎零笑容，神情相當落寞。據現場觀察，他似乎受到失戀的沉重打擊，完全提不起勁，與昔日在鏡頭前自信滿滿的模樣形成極大對比。雖然他強調自己已經放下，會寄情工作重新出發，並著大家不用擔心，但其憔悴的狀態卻騙不了人，讓在場人士都感受到他的低落情緒。
Babyface IG宣布分訊「我哋變返普通朋友」
事實上，兩人分手早有跡可尋。Babyface早前曾在社交網站上載影片，疑似隔空向Nina抱怨：「我真係唔明囉，點解我次次打俾你，或者WhatsApp你，你都好難覆返我機，但人哋揾你，你又好易覆返人哋。」發布後不久，兩人便正式在社交平台宣布分訊，Babyface親口證實：「跟Nina已經分手，如今大家變回普通朋友。」同場出席活動的歌手鍾雨璇亦送上安慰，大讚Babyface是個好男仔，相信會有很多女生喜歡他。
吳若希踢爆Babyface追女史 一招沙灘約會走天涯
回帶數月前，Babyface才與Nina以情侶檔姿態登上TVB節目《奇情谷》，當時他仍自信滿滿地分享情史，自爆是「A3」，即拍過3次拖，曾追求過30多位女士。他更分享追女招數，表示最浪漫的經歷是約心儀對象到沙灘，並安排燭光晚餐表白。誰知此話一出，即被谷主火火及吳若希等人無情踢爆，指他對待每位追求對象都是「獨沽一味」，而當時的女友Nina更驚喜現身，甜絲絲地承認自己正是被這招「沙灘約會」所打動，引得吳若希及賴慰玲當場狂笑，場面一度非常尷尬。
圖片來源：TVB、babyface_hk資料或影片來源：原文刊於新假期