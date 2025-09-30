Babyface憔悴認分訊 曾攜新歡Nina上節目公開追女招數

曾公開示愛「東張女神」梁敏巧而為人熟識的Babyface（黃駿濠），早前才與KOL女友妮娜（Nina）高調亮相節目大曬恩愛，未料事隔數月竟驚爆分手收場！Babyface日前出席活動時更全程悶悶不樂，收起招牌笑容，憔悴模樣與昔日自信爆棚的形象判若兩人，他親口證實兩人關係已逝。