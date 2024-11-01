「Baby face哥」街訪超自信寄語男觀眾 唱經典歌走曬音嚇窒保錡
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TVB節目《呃錢》早前報導咗婚介騙局苦主黃先生嘅個案，不過黃先生就因為喺訪問中極自信表示自己有babyface，以及高調稱另一半要好似「東張女神」咁靚而火速成為熱話！獲網民封為「Baby face哥」嘅黃生日前仲接受咗ERROR成員保錡嘅街訪，片中佢連環自信爆金句同開腔高歌就再次引起網民熱議……
Babyface哥超自信連環爆金句
保錡日前在社交平台分享街訪「Baby face哥」嘅短片，片中保錡問到「Baby face哥」點解咁會上節目時，佢就表示：「我畀人恥笑唔緊要，我要大家明白個教訓。」隨後對於「男人要點呢？」嘅提問時，「Baby face哥」就稱「要有自信」，仲強調自己「唔係show，係real talk！」
「Baby face哥」亦爆金句勸喻男性觀眾：「我想話比全天下男人聽，瘀咗唔緊要，最緊要出嚟補救番件事。」最後仲自爆拍過3次拖，兼大方展示歌喉，不過走音嘅表現就引得在旁嘅保錡忍唔住偷笑咁！
Babyface哥衣著竟係學韓星
保錡隨後仲分享埋街訪嘅2.0版本，片中保錡問「Baby face哥」身上造型嘅靈感時，「Baby face哥」就表示：「主要係睇到有啲韓星咁著，我又試吓囉」之後保錡就追問是否Jackson Wang（王嘉爾）嘅著法時，「Baby face哥」則直言唔知佢係邊個。
「Baby face哥」嘅片段更引來唔少網民留言：「其實都幾似韓仔，只要一路向北果邊發展」、「咁似北面嘅韓國人嘅」、「繼何伯何太之後，又一個….」、「使乜造型？有Baby face已經贏晒」、「係咪跟錯北韓Oppa啊」
保錡瘋狂力撐Babyface哥
雖然保錡嘅街訪引起唔少網民熱議，不過當中就有人質疑保錡其實係想抽「Baby face哥」水，更引來保錡連環留言反擊：「呢一個唔係抽水！我係想佢講返佢自己想講嘅嘢！大家睇節目，都係恥笑佢！有冇真正了解佢」保錡更重提之前發文斥抽水3位油蔴地天主教小學（海泓道）同學訪問片嘅人，並稱「大人要多用腦」。雖然沒有提及任何頻道名字，但內容明顯是回應很多網絡頻道的二次創作。
撰文：東方新地圖片來源：ig@k_p0k1