「Baby face哥」街訪超自信寄語男觀眾 唱經典歌走曬音嚇窒保錡

TVB節目《呃錢》早前報導咗婚介騙局苦主黃先生嘅個案，不過黃先生就因為喺訪問中極自信表示自己有babyface，以及高調稱另一半要好似「東張女神」咁靚而火速成為熱話！獲網民封為「Baby face哥」嘅黃生日前仲接受咗ERROR成員保錡嘅街訪，片中佢連環自信爆金句同開腔高歌就再次引起網民熱議……

