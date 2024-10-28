Babyface港男揚言30日內媾東張女神梁敏巧 列出2大心動原因 網民咁回應
Babyface港男聯手林作 30日內媾東張女神梁敏巧
昨晚（27日）林作在IG上傳了一段短片，並留言指：「各位，Babyface 今晚同我見面，話我知自從東張Maggie @maggiemanhau 梁敏巧訪問完佢後，佢就深深地被佢吸引，決定要在30日內，令Maggie答應同佢7街訓…唔係，係7街約會！明天開始，倒數開始！究竟能否抱得美人歸？拭目以待！ Babyface，加油！#babyface追東張Maggie30日大挑戰」
大開黃腔列出2大心動原因
片中可見林作與「Babyface」黃先生一起坐在車內，林作更表示很榮幸能夠見到Babyface先生。「Babyface」黃先生在片段中揚言要媾到女神梁敏巧，更大開黃腔列出2大心動原因：「我貪佢溝夠高，我鐘意佢教瑜伽！（做咩啊！瑜伽有乜好處啊？）多姿勢（仲要好柔軟添！）」。
林作最後就建議「Babyface」黃先生先減減肥，但「Babyface」黃先生就表示：「我唔想減肥，因為我驚我減咗，好多人鐘意我，我會花心，對Maggie唔公平」。
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網民爆笑留言：30日內媾到裕美就爆喇
片段一出街後，即刻惹來大批網民留言討論，大家都覺得林作好快就搵到新的「流量密碼」，亦有網民認為成件事太無厘頭：「不如溝花姐啦，兩個幾有夫妻相」、「信佢鍾意Maggie 定信我喺秦始皇」、「有自信係好事！但你知唔知你衰咩？」、「有冇諗過Maggie嘅感受」、「30年都唔會追到啦」、「梁敏巧有乜好溝 30日內溝到裕美就爆喇」等。
爆笑重溫！Babyface曾公開撩東張Maggie
其實早在另一端東張獨家片段中可見，Baby Face當時已經公開撩東張Maggie過東張女神梁敏巧：
他當時去到位於深圳福田的一間婚介公司後就被邀請進行面談，該公司職員要求他先作自我介紹，以及列出擇偶要求。苦主黃先生講到對女性外貌有少少要求，梁敏巧就問：「咁係啲咩要求呢？」黃先生即刻口花花咁講：「好似主持人咁靚囉！」梁敏巧即刻勁怕醜：「唔可以咁樣講㗎，靚女，就得㗎啦！」黃先生仲話「我真係咁樣同佢講！」
梁敏巧再問到：「嗰一下你都覺得佢答唔到你問題，仲叫你交錢喎，你嗰陣嘅感受係點樣？」
黃先生：「我諗起一首歌囉！」
梁敏巧黑人問號咗幾秒：「吓⋯⋯」
黃先生：「就係麥浚龍嗰首《沒有人》，到了這一刻終於望通透，愛情真係冇嚟過！（大聲讀出歌詞）」
女神梁敏巧IG回應：咁大個女都未試過
此外，不少人都非常關注主持梁敏巧的表情，「睇左20秒尷尬到睇唔到落去」、我懷疑佢係為了見東張主持一面」、「難為訪問佢的靚女要忍住笑」、「敏巧呢排成日要主持呢d onX 狗血劇情又要忍笑又要訪問，點知越問越想笑都幾難頂」；不過也有人質疑真確性，「琴晚睇咗，我唔覺得呢個節目好似東張西望係真人真事，有啲似做戲」等等。
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