Babyface港男揚言30日內媾東張女神梁敏巧 列出2大心動原因 網民咁回應

TVB全新節目《呃錢》中登場而成為全城熱話的「Babyface」黃先生，昨晚（27日）同「抽水王」林作又有新搞作。兩人一起拍片，揚言將會展開求愛大作戰，務求Babyface港男在30日內媾到女神梁敏巧！

