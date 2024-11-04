李芷晴鄧凱文直言「Babyface哥」太高調 郭珮文神回覆超中point！
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TVB台慶綜藝《呃錢》報導唔同嘅騙案，當中「Babyface哥」黃先生嘅相親騙案就引起熱議，而佢揚言要在30日內追到「東張女神」梁敏巧（Maggie）更令唔少人超關注！日前（3日）李芷晴及鄧凱文出席「莎莎婦女銀袋日」後接受訪問時就提及此事，而郭珮文更係1句神回應變埋焦點……
李芷晴鄧凱文稱Babyface太高調
李芷晴及鄧凱文日前接受訪問時回應「Babyface哥」揚言要追梁敏巧一事，與Maggie同為東張女神嘅鄧凱文就高EQ指對方有才華，不過自己就同Maggie同一諗法，覺得係自己襯唔起「Babyface哥」，但係就同李芷晴齊齊表示會為佢加油。
隨後李芷晴亦指獲「Babyface哥」賞識係榮幸，不過就覺得對方太高調：「但有時太高調，女仔會怕醜」，因此認為低調啲會比較好，而鄧凱文亦附和稱太高調會令女方感到壓力。
郭珮文1句神回覆變焦點
上屆參選港姐後入行嘅郭珮文（Juliana）就直言冇留意「Babyface哥」嘅事件，因此唔知佢係邊個，但係就爆金句變全場焦點！皆因郭珮文表示對於被男方高調追求：「如果冇興趣就覺得係騷擾」，仲爆笑稱如果自己對男方有好感，咁就真係「不知幾開心」！
撰文：東方新地圖片來源：ig@julianakpm、ig@thm___、ig@step_bystep、youtube@東張+、youtube@TVB (official)、ig@maggiemanhau