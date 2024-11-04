babyface 梁敏巧

李芷晴鄧凱文直言「Babyface哥」太高調 郭珮文神回覆超中point！

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TVB台慶綜藝《呃錢》報導唔同嘅騙案，當中「Babyface哥」黃先生嘅相親騙案就引起熱議，而佢揚言要在30日內追到「東張女神」梁敏巧（Maggie）更令唔少人超關注！日前（3日）李芷晴及鄧凱文出席「莎莎婦女銀袋日」後接受訪問時就提及此事，而郭珮文更係1句神回應變埋焦點……

李芷晴鄧凱文稱Babyface太高調

李芷晴及鄧凱文日前接受訪問時回應「Babyface哥」揚言要追梁敏巧一事，與Maggie同為東張女神嘅鄧凱文就高EQ指對方有才華，不過自己就同Maggie同一諗法，覺得係自己襯唔起「Babyface哥」，但係就同李芷晴齊齊表示會為佢加油。

babyface 梁敏巧 鄧凱文回應「Babyface哥」揚言要追梁敏巧一事時，就表示自己與梁敏巧同一諗法，覺得係自己襯唔起「Babyface哥」，但係都會為佢加油。（圖片來源：ig@thm___）
鄧凱文回應「Babyface哥」揚言要追梁敏巧一事時，就表示自己與梁敏巧同一諗法，覺得係自己襯唔起「Babyface哥」，但係都會為佢加油。（圖片來源：ig@thm___）
babyface 梁敏巧 鄧凱文去年參選港姐後獲安排加入《東張西望》，係新晉嘅東張女神之一。（圖片來源：youtube@東張+）
鄧凱文去年參選港姐後獲安排加入《東張西望》，係新晉嘅東張女神之一。（圖片來源：youtube@東張+）
babyface 梁敏巧 近日獲「Babyface哥」高調表示要30日內追到手嘅東張女神梁敏巧亦有現身馬場。（圖片來源：ig@maggiemanhau）
近日獲「Babyface哥」高調表示要30日內追到手嘅東張女神梁敏巧亦有現身馬場。（圖片來源：ig@maggiemanhau）

隨後李芷晴亦指獲「Babyface哥」賞識係榮幸，不過就覺得對方太高調：「但有時太高調，女仔會怕醜」，因此認為低調啲會比較好，而鄧凱文亦附和稱太高調會令女方感到壓力。

babyface 梁敏巧 李芷晴則認為「Babyface哥」太高調，可能會令女仔好怕醜。（圖片來源：ig@step_bystep）
李芷晴則認為「Babyface哥」太高調，可能會令女仔好怕醜。（圖片來源：ig@step_bystep）
babyface 梁敏巧 李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Elaine，角色獲唔少觀眾喜歡！（圖片來源：youtube@TVB (official)）
李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Elaine，角色獲唔少觀眾喜歡！（圖片來源：youtube@TVB (official)）

郭珮文1句神回覆變焦點

上屆參選港姐後入行嘅郭珮文（Juliana）就直言冇留意「Babyface哥」嘅事件，因此唔知佢係邊個，但係就爆金句變全場焦點！皆因郭珮文表示對於被男方高調追求：「如果冇興趣就覺得係騷擾」，仲爆笑稱如果自己對男方有好感，咁就真係「不知幾開心」！

babyface 梁敏巧 郭珮文昨日出席「莎莎婦女銀袋日」後率先派福利，不過Juliana在接受訪問時就表示對於高調被追求嘅舉動：「如果冇興趣就覺得係騷擾」。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文昨日出席「莎莎婦女銀袋日」後率先派福利，不過Juliana在接受訪問時就表示對於高調被追求嘅舉動：「如果冇興趣就覺得係騷擾」。（圖片來源：ig@julianakpm）
babyface 梁敏巧 郭珮文去年參選港姐後入行，仲憑住佢極出眾嘅身材，以及搞笑嘅個性人氣急升！（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文去年參選港姐後入行，仲憑住佢極出眾嘅身材，以及搞笑嘅個性人氣急升！（圖片來源：ig@julianakpm）
babyface 梁敏巧 （圖片來源：ig@julianakpm）
（圖片來源：ig@julianakpm）

撰文：東方新地圖片來源：ig@julianakpm、ig@thm___、ig@step_bystep、youtube@東張+、youtube@TVB (official)、ig@maggiemanhau

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