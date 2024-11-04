李芷晴鄧凱文直言「Babyface哥」太高調 郭珮文神回覆超中point！

TVB台慶綜藝《呃錢》報導唔同嘅騙案，當中「Babyface哥」黃先生嘅相親騙案就引起熱議，而佢揚言要在30日內追到「東張女神」梁敏巧（Maggie）更令唔少人超關注！日前（3日）李芷晴及鄧凱文出席「莎莎婦女銀袋日」後接受訪問時就提及此事，而郭珮文更係1句神回應變埋焦點……

