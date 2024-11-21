Babyface「30日媾東張女神」告吹 宣布放棄梁敏巧兼準備好新戀情
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早前於TVB節目《呃錢》中稱自己有Babyface嘅黃先生在節目播出後，揚言要在30日內媾到東張女神梁敏巧，並在社交平台連環發動攻勢冧女神，早前更買埋花同鑽戒追到去梁敏巧屋企附近求婚！不過Babyface最後都係食檸檬收場，隨後更在社交平台宣布放棄追女神，引起唔少網民熱議兼推介下一位適合Babyface嘅對象……
Babyface「30日媾東張女神」計劃告吹
Babyface早前高調表示要在30日內媾到東張女神梁敏巧，不過日前（20日）佢就透過林作在社交平台宣布放棄追女神，在計劃僅剩6日之際急煞車，更配文直言「重新出發，戒掉所有陋習，為下一段愛情努力」
而「30日媾東張女神」搞手林作亦透露Babyface放棄嘅原因：「就昨天Maggie 的『掉垃圾桶』言論進行了認真討論，Babyface 正式決定：放棄Maggie！」更隔空安慰Babyface：「女死女還在，留得青山在，好馬不吃回頭草。」
網民力推更適合人選
林作除咗安慰Babyface之外，更留言邀請網民出謀獻策：「下一位Babyface應該追的女神，應該是誰？」引來大家紛紛留言力推更適合Babyface嘅人選：「媾亞視一姐阿儀啦」、「阿儀佢都係Babyface絕配」、「影儀真係適合不過」、「可以考慮Yuki Law羅毓儀，佢都有Babyface」、「下一目標：搶奪林作的花花！」
梁敏巧收鑽戒後狠心棄置派檸檬
早前Babyface得知東張女神梁敏巧嘅住處，隨後就火速買花同鑽戒衝去向女神示愛兼求婚！不過被嚇窒嘅梁敏巧最後就將Babyface送嘅禮物全數棄置，更於台慶後接受訪問時回應事件，並表示收禮後因要出席活動唔方便拎咁多嘢，而且自己亦唔想畀假希望對方，因此就算係貴重嘅鑽戒，都選擇狠心將佢哋棄置。
圖片來源：TVB、ig@jolamchok、ig@ig@babyface_hk、ig@ching_yee0205、ig@yukyukyukee、ig@maggiemanhau