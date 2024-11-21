Babyface「30日媾東張女神」告吹 宣布放棄梁敏巧兼準備好新戀情

早前於TVB節目《呃錢》中稱自己有Babyface嘅黃先生在節目播出後，揚言要在30日內媾到東張女神梁敏巧，並在社交平台連環發動攻勢冧女神，早前更買埋花同鑽戒追到去梁敏巧屋企附近求婚！不過Babyface最後都係食檸檬收場，隨後更在社交平台宣布放棄追女神，引起唔少網民熱議兼推介下一位適合Babyface嘅對象……

