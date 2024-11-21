babyface 梁敏巧

Babyface「30日媾東張女神」告吹 宣布放棄梁敏巧兼準備好新戀情

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早前於TVB節目《呃錢》中稱自己有Babyface嘅黃先生在節目播出後，揚言要在30日內媾到東張女神梁敏巧，並在社交平台連環發動攻勢冧女神，早前更買埋花同鑽戒追到去梁敏巧屋企附近求婚！不過Babyface最後都係食檸檬收場，隨後更在社交平台宣布放棄追女神，引起唔少網民熱議兼推介下一位適合Babyface嘅對象……

Babyface「30日媾東張女神」計劃告吹

Babyface早前高調表示要在30日內媾到東張女神梁敏巧，不過日前（20日）佢就透過林作在社交平台宣布放棄追女神，在計劃僅剩6日之際急煞車，更配文直言「重新出發，戒掉所有陋習，為下一段愛情努力」

而「30日媾東張女神」搞手林作亦透露Babyface放棄嘅原因：「就昨天Maggie 的『掉垃圾桶』言論進行了認真討論，Babyface 正式決定：放棄Maggie！」更隔空安慰Babyface：「女死女還在，留得青山在，好馬不吃回頭草。」

babyface 梁敏巧 Babyface因陷婚介騙局現身TVB節目《呃錢》，並由東張女神梁敏巧進行訪問。（圖片來源：TVB）
Babyface因陷婚介騙局現身TVB節目《呃錢》，並由東張女神梁敏巧進行訪問。（圖片來源：TVB）
babyface 梁敏巧 Babyface早前高調表示要在30日內媾到東張女神梁敏巧。（圖片來源：ig@jolamchok）
Babyface早前高調表示要在30日內媾到東張女神梁敏巧。（圖片來源：ig@jolamchok）
babyface 梁敏巧 Babyface日前透過林作在社交平台宣布放棄追梁敏巧。（圖片來源：ig@jolamchok）
Babyface日前透過林作在社交平台宣布放棄追梁敏巧。（圖片來源：ig@jolamchok）

網民力推更適合人選

林作除咗安慰Babyface之外，更留言邀請網民出謀獻策：「下一位Babyface應該追的女神，應該是誰？」引來大家紛紛留言力推更適合Babyface嘅人選：「媾亞視一姐阿儀啦」、「阿儀佢都係Babyface絕配」、「影儀真係適合不過」、「可以考慮Yuki Law羅毓儀，佢都有Babyface」、「下一目標：搶奪林作的花花！」

babyface 梁敏巧 Babyface亦在其社交平台發文稱「重新出發，戒掉所有陋習，為下一段愛情努力」。（圖片來源：ig@ig@babyface_hk）
Babyface亦在其社交平台發文稱「重新出發，戒掉所有陋習，為下一段愛情努力」。（圖片來源：ig@ig@babyface_hk）
babyface 梁敏巧 唔少網民紛紛推介「前亞視一姐」薛影儀作為Babyface下個追求嘅對象。（圖片來源：ig@ching_yee0205）
唔少網民紛紛推介「前亞視一姐」薛影儀作為Babyface下個追求嘅對象。（圖片來源：ig@ching_yee0205）
babyface 梁敏巧 童顏藝人羅毓儀亦獲民推薦，並指2人都同樣有Babyface。（圖片來源：ig@yukyukyukee）
童顏藝人羅毓儀亦獲民推薦，並指2人都同樣有Babyface。（圖片來源：ig@yukyukyukee）

梁敏巧收鑽戒後狠心棄置派檸檬

早前Babyface得知東張女神梁敏巧嘅住處，隨後就火速買花同鑽戒衝去向女神示愛兼求婚！不過被嚇窒嘅梁敏巧最後就將Babyface送嘅禮物全數棄置，更於台慶後接受訪問時回應事件，並表示收禮後因要出席活動唔方便拎咁多嘢，而且自己亦唔想畀假希望對方，因此就算係貴重嘅鑽戒，都選擇狠心將佢哋棄置。

babyface 梁敏巧 梁敏巧早前被Babyface突襲求婚，不過隨後就將收到嘅花束、愛的宣言卡以及鑽戒全數棄置。事後梁敏巧接受訪問時就表示自己收禮後因要出席活動唔方便拎咁多嘢，而且亦唔想畀假希望對方，因此選擇將禮物棄置。（圖片來源：ig@maggiemanhau）
梁敏巧早前被Babyface突襲求婚，不過隨後就將收到嘅花束、愛的宣言卡以及鑽戒全數棄置。事後梁敏巧接受訪問時就表示自己收禮後因要出席活動唔方便拎咁多嘢，而且亦唔想畀假希望對方，因此選擇將禮物棄置。（圖片來源：ig@maggiemanhau）
babyface 梁敏巧 梁敏巧接受訪問時亦透露自己有嚇親！（圖片來源：ig@maggiemanhau）
梁敏巧接受訪問時亦透露自己有嚇親！（圖片來源：ig@maggiemanhau）

圖片來源：TVB、ig@jolamchok、ig@ig@babyface_hk、ig@ching_yee0205、ig@yukyukyukee、ig@maggiemanhau

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