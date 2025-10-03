Babyface被舊愛Nina狂數臭 怒揭交往3大不滿 暗示手握對方「更多醜聞」火藥味濃
Nina千字文怒轟Babyface偽善
Nina在社交平台上載影片及長文，對Babyface作出多項控訴，直指對方將小事放上網公審。她更爆出交往期間的細節，稱自己曾表示喜歡一副太陽眼鏡，但對方卻「完全無反應」，最終要自己購買。Nina更質疑對方聲稱「去應酬落坊」，但卻到第二日中午才回覆訊息，質問「你做過咩心知肚明啦！」她更不滿地表示，收過唯一的禮物僅是「一包『買四送一』得來的魷魚鬚」，並指控對方當初答應低調戀情，轉頭卻在節目中主動想親吻她，怒斥：「到底是誰在演戲？」
Babyface限動求情 望網民口下留情
面對Nina的連環炮轟，Babyface隨即在Instagram的限時動態上發文回應，姿態顯得相當軟化。他懇求廣大網民能夠「口下留情」，似乎想為事件降溫。Babyface在文中提到，公開戀情已經令Nina的事業大受影響，並強調對方是一個財政獨立的女孩。他表示不希望Nina再因為自己而承受更多的傷害，更低姿態地說：「懸請大家口下留情，唔想連朋友都做唔成。」這番言論被外界解讀為向女方求和，希望能平息風波。
昔日商場又攬又錫 Babyface與Nina戀情極速告終
回顧Babyface與Nina的戀情，可謂來得快去得也快。自從Babyface在節目《女神配對計劃》中與梁敏巧配對失敗後，便火速與Nina撻著，當時更有傳媒拍到他們在商場內又攬又錫，表現得非常親暱，之後亦不時以情侶檔姿態一同出席公開活動。然而，這段高調的戀情僅僅維持了幾個月便宣告結束，從當初的甜蜜恩愛到如今的隔空互數，巨大的轉變實在令人始料未及。
分手羅生門引熱議 Nina怒斥被屈貪人氣
這場分手風波演變成各執一詞的羅生門，引起網民熱烈討論。Nina的長文似乎是為了回應網上指她「貪人氣」的質疑，她激動反駁：「交往初期，我唯一的要求就是低調，是他答應了，我才同意開始。戀情曝光實屬無奈，而公開後，我的直播工作受到嚴重影響，他從未有過一句關心。試問，我『貪』到了什麼？」她更在文末留下伏線，表示自己手握對方的「種種醜聞」，並警告若對方再顛倒是非，她將保留公開所有事實及採取法律行動的權利。
原文如下：
一直選擇沉默，是認為清者自清，但換來的卻是得寸進尺的謊言。有些事，必須說清楚：
1. 關於「貪錢」：
請容許我失笑。記憶中，每次一齊出來食飯，都是經理人「埋單」。我收到過的唯一一份「禮物」，是一包「買四送一」得來的魷魚鬚。這就是我「貪圖」的全部。
2. 關於「貪人氣」：
交往初期，我唯一的要求就是低調，是他答應了，我才同意開始。戀情曝光實屬無奈，而公開後，我的直播工作受到嚴重影響，他從未有過一句關心。
試問，我「貪」到了什麼？
3. 關於「表演」：
答應我低調的是他，在記者面前承諾配合的是他，但轉眼在節目中就主動湊過來想親我的，也是他。到底是誰在演戲？
分手後，我本想各自安好。
但對方不斷對外塑造「憔悴」深情人設，一再「感謝我的付出」。這輕飄飄的「感謝」，不是道歉，而是帶風向主張他承受更多。這讓我承受了第二波巨大的誤解和傷害。
我原本手握你的種種醜聞，但從未想過多說半句。
直到看到你持續這些無稽之舉，以及我那被截圖卻未被完整報導的限時動態。
到此為止。我的清白，不容你信口雌黃。
若再顛倒是非，我保留公開所有事實的權利。
如果再散播不實事實，我將採取法律行動。
Btw其實我從來冇鍾意過史迪仔