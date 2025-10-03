Babyface被舊愛Nina狂數臭 怒揭交往3大不滿 暗示手握對方「更多醜聞」火藥味濃

《女神配對計劃》出身的Babyface（吳海元）與網紅Nina妮娜的短命戀情告終，風波卻愈演愈烈！Nina日前突然在社交平台發布千字文及影片，怒斥前度博同情兼塑造深情人設，更驚爆對方送過的唯一禮物竟是「買四送一」的魷魚鬚，並暗示手握對方更多醜聞，火藥味極濃。