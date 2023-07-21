Barbie芭比｜41歲黃建東贏賴恩高斯寧被封「港版Ken」：我 ready好開工喇
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由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的真人版電影《Barbie芭比》已於昨日（20日）正式在香港上映，成功勾起不少人的童年回憶。飾演的「Ken」的男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling），自選角起已經多次被外界狠批長相太過老氣毀童年，其實比大更加像Ken的演員亦大有人在……
黃建東外形似足Ken
如果講起真人版Ken，不少香港人想到的可能就是黃建東。現年41歲的他非常貪靚經常出入美容院，有脹卜卜的蘋果肌、臥蠶和豐厚的雙唇，不過卻五官被指愈變愈膠似足「膠公仔」經常被外界拿來取笑。
自稱「港版Ken」
不過，黃建東亦相當大方毫不介意，甚至連自己都加入恥笑陣營，更曾經公開自己與「真人Ken」巴西男阿爾維斯（Rodrigo Alves）及Ken公仔對照圖︰「我唔想做港版Ken，啲損友係咁send圖俾我。」雖然口中表示不想做港版Ken，但這卻因此成為了黃健東的代名詞，連他自己之後亦經常自稱「港版Ken」！
染金髮更加似樣
最近因電影上映，黃建東自己亦在IG自嘲「最近肥咗啲好似唔夠似Ken」，又開玩笑指已經準備好開拍港版Barbie：「我 ready好開工喇，想問吓邊位導演會 pick up 港版 Barbie呢個 project?」
五官大進化
黃建東過去10多年在無綫劇演過無數大配角，他於2011年選港男入行，喜歡搞笑拍片是他的特色，至於外型與樣貌，當年鋼鐵身形已變肉肉中男，五官隨年月進化，蘋果肌非常凸出，面部皮膚滑溜溜，嘴唇亦以前豐厚了不少。
與蔡嘉欣撞樣合體
黃建東早前被指與前港姐兼YouTuber蔡嘉欣撞樣，兩人之後亦大方影相並抽水表示「兄妹相認」，如果黃建東是「港版Ken」，那麼蔡嘉欣亦就是「女版Ken」了！
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撰文：東方新地圖片來源：Barbie 芭比電影劇照、[email protected]