Barbie芭比｜41歲黃建東贏賴恩高斯寧被封「港版Ken」：我 ready好開工喇

由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的真人版電影《Barbie芭比》已於昨日（20日）正式在香港上映，成功勾起不少人的童年回憶。飾演的「Ken」的男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling），自選角起已經多次被外界狠批長相太過老氣毀童年，其實比大更加像Ken的演員亦大有人在……