BBO｜丁丁陷偷食風波後火速「復出」 店家5字回應網民抽水留言唔驚形象受影響

YouTube channel 「BBO」創辦人混血肥仔（曾達恩），今年2月被爆偷食旗下女主持丁丁（丁彥均），令2人形象大插水。丁丁隨後更於社交平台否認自己係小三，兼表示精神飽受折磨，宣布暫時退出幕前。不過丁丁近日就突然火速「復出」，其為美容機構拍攝嘅廣告就落足力做宣傳，店家更以5字留言回覆網民留言，似乎完全唔怕丁丁嘅負面新聞影響品牌形象……