BBO｜25歲丁丁黃金畫面引無限重播 挑戰德國最難入club竟然衰喺呢個位？

由混血肥仔（曾達恩Tommy）成立嘅多媒體頻道BBO（Black Box Office）開台以來推出唔少話題影片，除咗有多位重量級人物現身外，亦有唔少靚女主持，而25歲丁彥均（丁丁）就係其中一位！早前BBO就以「走入德國最開放的club」為題，上載由混血肥仔及丁丁一同勇闖德國夜店嘅新片，片中丁丁嘅黃金畫面更獲網民多次重播……

