BBO｜25歲丁丁黃金畫面引無限重播 挑戰德國最難入club竟然衰喺呢個位？
BBO｜丁丁騷靚樣博入德國最開放club
BBO早前上載新片「走入德國最開放的club」，2人為進入世界上最難入嘅club「Berghain」施展渾身解數，更邀請埋成功進入「Berghain」嘅觀眾Rora親解秘訣。不過就算丁丁以小背心加短褲上陣狂對鏡頭放電，都仍然難逃被Rora指呢身打扮成功進入「Berghain」嘅分數僅得4分！
BBO｜丁丁黃金畫面網民狂重播
夜店「Berghain」嘅難入程度就連Elon Musk都挑戰失敗，因此丁丁同混血肥仔都即刻再去揀返套「戰衣」！丁丁換上「戰衣」之後仲對住鏡頭扮露體狂打開外套，原來佢揀咗以透視連身背心上陣，大騷事業線嘅黃金畫面更成為埋重播次數最多嘅部分！
唔少網民更留言激讚：「依條片應該會成為開台最高view數片」、「想睇多啲丁丁嘅戰衣」、「5:22 我定格咗好耐」、「5:22 會成為最高重溫時段…」
甘比激罕現身BBO短劇 演技獲網民激讚！25歲丁丁拍最強陣容極速上位
由混血肥仔（曾達恩Tommy）主導的多媒體頻道BBO（Black Box Office），最近推出一部主打輕鬆有趣嘅短劇《人生好似好很難》，並由25歲丁彥均擔任女主角，講述呢位年輕上班族點樣應對生活中嘅種種挑戰。而呢部短劇的客串陣容就十分強大，前四集分別有林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）以及吳浩康（Deep）加盟，驚喜十足！不過原來後期陣容都超有睇頭，除咗有古天樂之外，最新1集更有甘比驚喜現身！
BBO短劇甘比激罕演出問丁丁借錢
BBO短劇《人生好似好很難》卡司陣容愈來愈強，在第五集中，金像影帝古天樂特別出演，去到第6集更有甘比！故事講述甘比因為食飯時因為刷不到信用卡而向公司員工借200元埋單，卻被女主角丁丁拒絕，以為甘比裝成她公司老闆騙她。甘比這次罕有的演出都網民非常驚喜，演技出眾。「甘比好nice，演得好好」「有埋甘比真係好crazy！」「睇完條片，睇落 甘比 份人都幾攪笑和幽默」
第5集古天樂特別演出做「微笑售貨員」
《人生好似好很難》第5集中，古天樂扮演一名全力以赴保持微笑的化妝品店售貨員，這一角色與他以往的嚴肅形象大相逕庭，展現了極具魅力的「反差萌」。在劇中，古天樂一邊微笑一邊誠懇地為女主角丁丁提供服務，並在交付粉底後熱情推銷其他產品。然而，丁丁很快對古天樂的過度熱情感到不耐煩，更直接表達了自己的不滿。古天樂解釋其實「微笑行動」是商場的一項活動，因此自己必須保持微笑以及不斷推銷產品。而當丁丁離開商店時，恰逢上司Jeffrey巡視，Jeffrey質疑丁丁的購物動機，丁丁則機智地聲稱自己是為了監察「微笑行動」的效果而來。
25歲丁丁極速上位 BBO擔正兼做主持
現年25歲的丁丁（丁彥均）係YouTube頻道BBO Black Box Office的主要演員兼主持，近年演出機會大增。但原來丁丁早在ViuTV節目《戀講嘢》現身，大方分享自己的拍拖經歷，原來丁丁的男朋友前度，幾個都係來自同區籃球圈的型男，自己嘅男友同「前度sss」同框嘅感覺，究竟有幾震撼？