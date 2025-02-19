BBO｜混血肥仔21字串爆回應偷食風波 遭老婆落再踢爆後急敗走
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Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）近日被爆出疑偷食同台女主持丁彥均（丁丁），其老婆芊蕙子隨後亦連環於社交平台出有骨story，令混血肥仔疑偷食一事引起極大討論。日前（18日），混血肥仔就串爆回應偷食風波，不過遭老婆芊蕙子再踢爆後就急敗走……
混血肥仔串爆回應偷食風波
對於網上流傳混血肥仔偷食丁丁一事，混血肥仔日前先係高調宣傳丁丁有份出鏡嘅情人節新片預告，隨後再連出story表示：「私人問題，我從來不會作公開回應。請給予空間處理，有需要時會公開交代。」、「同時BBO正常運作，多數支持。」
不過隨後就有網民爆出混血肥仔於telegram群組中對此事嘅回應：「私人問題唔回應啦，我唔覺得需要同公眾解釋啲咩」，並配以笑喊表情符號作結，21字串爆回應風波。
混血肥仔高調護丁彥均
BBO日前推出情人節新片預告，混血肥仔除咗公開宣傳丁丁有份出鏡嘅新片外，更在留言區高調護花，對於網民留言串爆問「丁丁是小三那位？」竟獲BBO帳號回覆「升緊小四」。亦有人留言稱「咁即係丁丁嗰日拍完片就同肥仔黃金海岸玩」，更獲BBO回覆「好大機會」。
芊蕙子再出story追擊混血肥仔
混血肥仔老婆芊蕙子早於偷食風波爆出時，就於社交平台連環出story有骨回應。不過對於老公混血肥仔昨日嘅回應，芊蕙子就再次以story發文談及事件，更於文中直言「很遺憾，事情至今仍未解決」、「之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆」、「將家事公諸於世並非光彩之事」。
芊蕙子更再有骨稱：「衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息」引起唔少網民熱議。
混血肥仔急敗走兼清空社交平台
混血肥仔於老婆芊蕙子再回應後急敗走，除咗將BBO情人節新片預告刪走外，更再度於其telegram群組內發言：「感謝大家曾經嘅厚愛，呢個group中全部都係我最感謝嘅觀眾。不論你依家點睇，由心感謝你們。我唔想喺到，但係唔可以暢所欲言。先行告退，有緣再談」隨後即離開群組，以其清空其個人社交平台。
撰文：東方新地圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy、ig@azalealubyyip、網上圖片、ig截圖、threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期