BBO｜混血肥仔21字串爆回應偷食風波 遭老婆落再踢爆後急敗走

Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）近日被爆出疑偷食同台女主持丁彥均（丁丁），其老婆芊蕙子隨後亦連環於社交平台出有骨story，令混血肥仔疑偷食一事引起極大討論。日前（18日），混血肥仔就串爆回應偷食風波，不過遭老婆芊蕙子再踢爆後就急敗走……