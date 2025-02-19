BBO｜混血肥仔21字串爆回應偷食風波 遭老婆落再踢爆後急敗走

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Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）近日被爆出疑偷食同台女主持丁彥均（丁丁），其老婆芊蕙子隨後亦連環於社交平台出有骨story，令混血肥仔疑偷食一事引起極大討論。日前（18日），混血肥仔就串爆回應偷食風波，不過遭老婆芊蕙子再踢爆後就急敗走……

混血肥仔串爆回應偷食風波

對於網上流傳混血肥仔偷食丁丁一事，混血肥仔日前先係高調宣傳丁丁有份出鏡嘅情人節新片預告，隨後再連出story表示：「私人問題，我從來不會作公開回應。請給予空間處理，有需要時會公開交代。」、「同時BBO正常運作，多數支持。」

不過隨後就有網民爆出混血肥仔於telegram群組中對此事嘅回應：「私人問題唔回應啦，我唔覺得需要同公眾解釋啲咩」，並配以笑喊表情符號作結，21字串爆回應風波。

bbo 混血肥仔 混血肥仔早前被爆疑似偷食同台女主持丁彥均（丁丁），而混血肥仔日前更高調於社交平台宣傳丁丁有份出鏡嘅情人節新片預告。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
混血肥仔早前被爆疑似偷食同台女主持丁彥均（丁丁），而混血肥仔日前更高調於社交平台宣傳丁丁有份出鏡嘅情人節新片預告。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
bbo 混血肥仔 混血肥仔隨後出story表示私人問題不作公開回應。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
混血肥仔隨後出story表示私人問題不作公開回應。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
bbo 混血肥仔 並稱BBO會保持正常運作。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
並稱BBO會保持正常運作。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
bbo 混血肥仔 但網上就流傳住混血肥仔於telegram群組中對此事嘅串爆回應。（圖片來源：網上圖片）
但網上就流傳住混血肥仔於telegram群組中對此事嘅串爆回應。（圖片來源：網上圖片）

混血肥仔高調護丁彥均

BBO日前推出情人節新片預告，混血肥仔除咗公開宣傳丁丁有份出鏡嘅新片外，更在留言區高調護花，對於網民留言串爆問「丁丁是小三那位？」竟獲BBO帳號回覆「升緊小四」。亦有人留言稱「咁即係丁丁嗰日拍完片就同肥仔黃金海岸玩」，更獲BBO回覆「好大機會」。

bbo 混血肥仔 對於網民留言問丁丁是否小三時，BBO帳號更高調護花稱「升緊小四」。（圖片來源：threads截圖）
對於網民留言問丁丁是否小三時，BBO帳號更高調護花稱「升緊小四」。（圖片來源：threads截圖）
bbo 混血肥仔 （圖片來源：ig截圖）
（圖片來源：ig截圖）

芊蕙子再出story追擊混血肥仔

混血肥仔老婆芊蕙子早於偷食風波爆出時，就於社交平台連環出story有骨回應。不過對於老公混血肥仔昨日嘅回應，芊蕙子就再次以story發文談及事件，更於文中直言「很遺憾，事情至今仍未解決」、「之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆」、「將家事公諸於世並非光彩之事」。

芊蕙子更再有骨稱：「衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息」引起唔少網民熱議。

bbo 混血肥仔 混血肥仔老婆芊蕙子就再度於社交平台出story回應老公被爆偷食一事，更於文中「衷心提醒當事人」。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
混血肥仔老婆芊蕙子就再度於社交平台出story回應老公被爆偷食一事，更於文中「衷心提醒當事人」。（圖片來源：ig@azalealubyyip）

混血肥仔急敗走兼清空社交平台

混血肥仔於老婆芊蕙子再回應後急敗走，除咗將BBO情人節新片預告刪走外，更再度於其telegram群組內發言：「感謝大家曾經嘅厚愛，呢個group中全部都係我最感謝嘅觀眾。不論你依家點睇，由心感謝你們。我唔想喺到，但係唔可以暢所欲言。先行告退，有緣再談」隨後即離開群組，以其清空其個人社交平台。

bbo 混血肥仔 混血肥仔在老婆芊蕙子再回應後，於telegram群組發文感謝支持自己嘅觀眾，隨後便退出群組。（圖片來源：網上圖片）
混血肥仔在老婆芊蕙子再回應後，於telegram群組發文感謝支持自己嘅觀眾，隨後便退出群組。（圖片來源：網上圖片）
bbo 混血肥仔 混血肥仔嘅社交平台亦火速清空。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
混血肥仔嘅社交平台亦火速清空。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
bbo 混血肥仔 就連道歉帖文亦一併刪走。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）
就連道歉帖文亦一併刪走。（圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy）

撰文：東方新地圖片來源：ig@tommy_mixedfatboy、ig@azalealubyyip、網上圖片、ig截圖、threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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