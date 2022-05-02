OPM｜Bella林穎彤為新劇谷事業線 演倫敦金經紀「禾稈冚珍珠」
myTV SUPER 6周年金融喜劇《OPM》近日開播，故事講述「OPM」由一班曾經受騙而負債的平凡人組成，後來財技變成騙局眾人都無法抽身。《OPM》中角色為搵錢各出奇謀，當中Bella林穎彤飾演的曹麗麗，因家境問題而用美色引誘顧客購買倫敦金，第二集就開始大晒冷。
Bella劇中靠身材賣倫敦金：21世紀的煉金術
《OPM》揭示人為了賺錢可以去到幾盡，Bella飾演的角色就是靠賣弄身材哄騙中年男士買倫敦金，劇中形容賣倫敦金是21世紀的煉金術，Bella角色的經紀會頻繁地利用客戶戶口作交易，從而逐筆賺取交易佣金，最後交代一句「交易虧損」將你的身家敗光，大家要慎防金融騙局。
入選「全球百大美女」一向大方晒事業線
Bella早前入選「全球百大美女」，而且她一向不吝嗇自己的事業線，去年TVB拍《十月初五的月光》她飾演汪海琳時就曾谷盡披婚妙，淚崩跌低一幕猶為經典。有網民留言：「向舊愛示威？」、「禾稈冚珍珠喎！」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林穎彤、mytvsuper、TVB劇照資料或影片來源：myTV SUPER
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