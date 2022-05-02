OPM｜Bella林穎彤為新劇谷事業線 演倫敦金經紀「禾稈冚珍珠」

myTV SUPER 6周年金融喜劇《OPM》近日開播，故事講述「OPM」由一班曾經受騙而負債的平凡人組成，後來財技變成騙局眾人都無法抽身。《OPM》中角色為搵錢各出奇謀，當中Bella林穎彤飾演的曹麗麗，因家境問題而用美色引誘顧客購買倫敦金，第二集就開始大晒冷。