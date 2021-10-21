Bella林穎彤母「叫鴨」短訊截圖流出 稱遭恐嚇報警求助 母女曾行乞
文：東方新地 ｜圖：「ATV亞視數碼媒體」片段截圖、[email protected]_lam
疑似林穎彤母與年輕男伴親密合照
現年29歲林穎彤Bella早年在亞視任童星時的舊訪問出土，訪問中與母親一起做訪問，林母獨力撫養Bella和家姐，一度心灰想跳橋﹗今日有報道指有爆料人提供疑似Bella母親的短訊截圖，並有疑似林母多張與年輕男子親密合照，對話內容露骨﹗
林穎彤唔干涉母親私生活
林穎彤Bella對傳媒向她求證相片中是否林母時，最初未有回應並表示要先向母親了解﹗其後Bella回覆傳媒時指林母的一位朋友，對方當知道林穎彤母女關係後突然態度劇變，更出言恐嚇，令她們全家備受困擾，現已報警求助，並指已向公司備案﹗林穎彤無奈指因為藝人身份才令家人惹上麻煩，唔希望家人因為她的身份而受到影響及帶來困擾﹗對於疑似林母與年輕男伴攬錫相，Bella表示唔會干涉母親私生活﹗又表示唔容許家人受到威脅，會盡力保護家人﹗
林穎彤童年行乞慘況被翻炒 林母心灰抱女想跳橋
林穎彤童星出身，10歲時演亞視劇《萬家燈火》與馮寶寶、鮑起靜合作，被前輩讚是天才小演員，現在林穎彤成為無綫藝員，簽埋歌星約，劇集、綜藝都見到佢。不過林穎彤有個坎坷童年，她曾偕母接受鮑起靜訪問親述坎坷身世，為了生活，林母曾背住1歲的林穎彤在街上行乞達九個月，這個賺人熱淚的訪問，近日被出土並在網上瘋傳，而網民亦大讚Bella從小都眼大大好可愛 ，絕無整容。
亞視翻播十八年前母女訪問
林穎彤十八年前與母接受鮑起靜的訪問，近日ATV亞視數碼媒體再度在網上發放，令林穎彤的悲慘童年再度被翻炒。
林穎彤做童星幫補家計
林穎彤10歲時因拍攝亞視劇《萬家燈火》而為人認識，在劇中小小年紀的林穎彤與劇中母親馮寶寶的母女情，看得令人動容，林穎彤話喊便喊更令同劇前輩演員包括鮑起靜、譚倩虹、湘漪、胡美儀、田蕊妮等讚賞。林穎彤母親在訪問中，指可能因為本身的經歷跟劇中相似，令女兒容易投入角色。
1歲林穎彤遭父拋棄 林母獨力養大兩姊妹
林穎彤母親在訪問中親述在林穎彤1歲時，丈夫有婚外情，她遭丈夫拋棄，林母悲痛表示：「當時我有挽留，喺屋企煲定湯等佢，但佢鍾意咗出面嘅女仔，一意孤行要搬出去，我試過搵佢、等佢，想佢返嚟，或者畀啲生活費，但都等唔到﹗」
林母曾想跳橋
林母透露生活頓失去經濟支柱，一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，相當徬徨：「被人迫遷，冇錢買奶粉，佢百日咳又冇錢醫，冇錢交租，想我哋三母女搬走，所以又唔敢返屋企，惟有喺天橋流離浪蕩，就喺呢度想就咁跳落去﹗」 幸好及時醒覺才沒有發生意外，林母：「嗰時孭住穎彤，差啲跌咗佢落去，好在我即刻捉住佢隻腳，諗番都嚇親﹗」
靠綜緩度過難關
林母表示：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」
林穎彤母女淚崩做訪問
在旁的林穎彤一直聽住母親道出悲慘過去，邊聽邊喊，主持鮑起靜問點報答媽媽？小小林穎彤話：「原來媽媽喺我細個時係咁養大我﹗我大個要搵錢，等媽咪唔好咁辛苦，想佢開心啲，想大個買靚樓畀媽咪住﹗」林母幫女抹眼淚：「媽咪唔使住靚樓，只要你哋平安健康就得﹗」
林母大讚林穎彤生性聽話
林母表示過了這難關係，自覺有兩個女已心滿意足，林母：「兩個女好乖，好生性，帶好多歡樂畀我，依家諗番以前，真係諗錯咗，我會用自己經歷叫人唔好咁傻，感情嘅冇得勉強，冇咗，唔好鑽牛角尖，可以向其他方面想，好似我咁有兩個女，冇男人都冇問題，依家我好開心。」
網民轟亞視消費林穎彤
林穎彤憑《城寨英雄》被姦上位
林穎彤早在2003年已經作為童星出演亞洲電視的《萬家燈火》，但令她名氣急升的可以說是在2016年中飾演《城寨英雄》內悲慘孖辮妹李懷鑫，被人輪姦至死的一幕真的令人印象深刻。大大的眼睛加上甜美的笑容，人氣急升，更是成為不少人心中的女神。