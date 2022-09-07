Ben Sir被無綫束縛5年好迷惘 離巢甩周星馳影子：仲停留喺嗰個思維會好舊
Ben Sir約滿無綫做自由人
Ben Sir為香港科技大學語言學哲學博士，曾任中文大學高級講師，憑出眾口才轉戰幕前，主持不少與廣東話有關的節目，今年7月他約滿無綫離巢做自由人，Ben Sir表示：「走出嚟我會當成畢業咁樣，當我好認真出嚟投入4年同電視台簽約，我哋啲約好散，一路簽到5年，我讀博士都係讀5年咋喎，咁何不真係跳出嚟？。」
Ben Sir：冇刻意扮周星馳
一向諗頭多多的Ben Sir想將他30年教學經驗，改寫成喜劇《教育風雲》：「我要脫離周星馳啦！我冇好刻意咁扮佢，只不過有研究佢嘅語言，但啲網民係都要話我似都冇辦法。我覺得似一個人好難，係上天畀嘅機緣，我都唔會刻意搣甩佢，好多許冠文同黃子華嘅棟篤笑，我覺得佢哋嘅棟篤笑可以撈埋一齊，只不過我說話嘅聲線比較似周星馳。」
指停留周星馳式思維會好舊
Ben Sir指可能跳不出周星馳的框框，但起碼有搣甩它的意向：「我哋都受星爺九十年代電影嘅影響，《國產凌凌漆》情節好正，蠱惑的槍之類；《審死官》特別爆紅，我都有廣告係模仿《食神》，呢啲我哋已經笑咗好耐，到今時今日2022年，如果仲停留喺嗰個思維會好舊，都想嘗試點去攞佢嘅精髓，擺喺新嘅嘢度。」
迷惘期：爆唔出就繼續教書
Ben Sir指在無綫5年間曾陷迷惘期：「扮吓扮吓啲人又識吓你，好開心，連登仔又講吓你，嗰時好沉醉於呢度，但沉醉歸沉醉，我依然清醒，咦，爆唔到出嚟喎，大家認唔到我，『你咪《學是學非》嗰個，中文老師呀！』去到個位我都幾迷惘，我提醒自己做完呢輯都唔爆，我就修心養性繼續教書。嗰時我迷惘到連《IQ博士》卡通人物都攞嚟扮。」
Ben Sir開心被網民封抽水王
對於被網民封為抽水王，Ben Sir笑言：「嗰個係抽水俠，唔係我自己，係水務署搵我拍廣告，我做返我本份，多得網民幫手製造呢個笑話出嚟。咁睇得到只要我唔係起晒槓，咁就唔會搞到fans反感。近年大家都戴口罩生活，都有啲笑位、話題創作出嚟，同埋抽水呢個詞，大家用得多，可思考吓批評係咪等於抽水呢？值得大家反思。」
即睇Ben Sir有乜大計：
Ben Sir曾說流着周星馳的血，他解釋為何現在要搣甩周星馳的影子。
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