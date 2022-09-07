Ben Sir被無綫束縛5年好迷惘 離巢甩周星馳影子：仲停留喺嗰個思維會好舊

現年55歲的歐陽偉豪（Ben Sir）由大學講師轉戰幕前做主持，最近他約滿無綫回復自由身，日前他現身《Viu1人物專訪》，表示想打造一齣擺脫周星馳影子的喜劇。講到自己以往在節目《粗口學堂》，以拍手代替粗口，結果因此而「拍」響名堂，Ben Sir覺得這是他人生轉捩點，事關這個節目之前，亦陷入一段迷惘期！