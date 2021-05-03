Ben Sir問點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben引熱議 折骨Ben隔空發長文回應…

大家都係叫「Ben」的前大學講師兼主持「Ben Sir」歐陽偉豪同《全民造星3》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，近日令人意外地產生了交流，事源Ben Sir日前忽然出po發問：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben贏咗，但紅咗姜B？利申：我兩個都鍾意。」即時引起了網民的熱議，連折骨Ben都有隔空回應，同時亦引起不少「姜糖」反駁，對此Ben Sir就解釋話…

文：東方新地｜圖：Ben Sir FB、ViuTV圖片及新傳媒圖片庫