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Ben Sir問點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben引熱議 折骨Ben隔空發長文回應…

東方新地 - 娛聞

大家都係叫「Ben」的前大學講師兼主持「Ben Sir」歐陽偉豪同《全民造星3》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，近日令人意外地產生了交流，事源Ben Sir日前忽然出po發問：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben贏咗，但紅咗姜B？利申：我兩個都鍾意。」即時引起了網民的熱議，連折骨Ben都有隔空回應，同時亦引起不少「姜糖」反駁，對此Ben Sir就解釋話…

文：東方新地｜圖：Ben Sir FB、ViuTV圖片及新傳媒圖片庫

Ben Sir發帖問：點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben？

Ben Sir（歐陽偉豪）日前在社交網出po發問：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben贏咗，但紅咗姜B？利申：我兩個都鍾意。」即時引起了網民的熱議，同時亦引起了不少「姜糖」（姜濤粉絲們）反駁，連折骨Ben（趙祥誠）都有親自隔空發長文回應，直言：「我的確有好多地方唔夠好，我會練下唱歌同做戲，總之咩都試下。」

Ben Sir在姜濤生日（4月30日）翌日（5月1日）發出有關姜B和折骨Ben的疑問po，引起網友熱議。
Ben Sir在姜濤生日（4月30日）翌日（5月1日）發出有關姜B和折骨Ben的疑問po，引起網友熱議。
Ben Sir的發問獲得3千多個網友畀Like。
Ben Sir的發問獲得3千多個網友畀Like。

折骨Ben：比d時間我！

折骨Ben續說：「本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。但依家我知道我有責任，要有d更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我地會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，比d時間我！」

作為今屆《全民造星3》冠軍的折骨Ben，預告自己未來除了跳折骨舞外，仲會練下唱歌同做戲。
作為今屆《全民造星3》冠軍的折骨Ben，預告自己未來除了跳折骨舞外，仲會練下唱歌同做戲。
折骨Ben又以「我都鍾意Ben sir」來回應Ben Sir那句「（折骨Ben和姜B）我兩個都鍾意。」
折骨Ben又以「我都鍾意Ben sir」來回應Ben Sir那句「（折骨Ben和姜B）我兩個都鍾意。」

姜濤是2018年首屆《全民造星》的冠軍，卻被指因今年《全民造星3》引起全民關注，而令他人氣急升，榮升廣告吸金王，早前他22歲生日，更獲「姜糖」豪擲逾50萬元為姜濤賀壽。

姜濤今年人氣急升，榮升廣告吸金王。
姜濤今年人氣急升，榮升廣告吸金王。
粉絲們認為新人走紅要講究天時、地利、人和，好多因素影響。
粉絲們認為新人走紅要講究天時、地利、人和，好多因素影響。
亦有粉絲認為折骨Ben有其實力，無需要和姜濤作比較。
亦有粉絲認為折骨Ben有其實力，無需要和姜濤作比較。

Ben Sir：瓣瓣都要做多啲

Ben Sir回應時就以「阿仔」稱呼折骨Ben，並鼓勵他說：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」又搞笑說：「痾夜尿遇上折骨Ben, interesting.（有趣）」事關折骨Ben回應Ben Sir留言的時間是在翌日凌晨4點幾。

Ben Sir回應時親切地以「阿仔」稱呼折骨Ben。
Ben Sir回應時親切地以「阿仔」稱呼折骨Ben。
最後折骨Ben又再度回覆說：「知道﹗我會證明畀大家睇，多謝您支持我。」並附上一個大哭emoji。
最後折骨Ben又再度回覆說：「知道﹗我會證明畀大家睇，多謝您支持我。」並附上一個大哭emoji。

唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插

之後Ben Sir又轉發了傳媒對今次事件的報道，笑言：「就咁，折骨Ben, 姜濤、Ben sir 走埋一齊，大家互相鼓勵，唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插嚟增加曝光率，畢竟，呢個係講content嘅時代。」似在寸爆兩大台「互窒互插」的舊式作風。

Ben Sir寸爆呢個時人代「唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插嚟增加曝光率」。
Ben Sir寸爆呢個時代「唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插嚟增加曝光率」。
又讚自己粉絲有質素。
又讚自己粉絲有質素。

組一人男團撐起三人之境

今日又有多篇傳媒報道被Ben Sir轉發，他還留言說：「香港一人男團，One man BEN，靠一人之力，造就三人之境，撐起幾份報章。」似乎相當「得戚」，又自言係一個終身學習者，因為唔明白年輕偶像嘅現象，所以才會發問。

Ben Sir話自己係「香港One man BEN」，靠一人之力，造就了三人之境。
Ben Sir話自己係「香港One man BEN」，靠一人之力，造就了三人之境。
Ben Sir又話研究年輕偶像嘅現象，係同年輕人connect嘅第一步。
Ben Sir又話研究年輕偶像嘅現象，係同年輕人connect嘅第一步。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網紅司徒夾帶亦有插把口，搞笑指只要Ben Sir肯「犧牲」少少，隨時都可以變「折骨Ben」，也獲不少網友畀Like。

Ben Sir組一人男團撐起三人之境 問點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben引熱議 折骨Ben隔空發長文回應...

因為大家都係叫「Ben」！

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