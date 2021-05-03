Ben Sir問點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben引熱議 折骨Ben隔空發長文回應…
文：東方新地｜圖：Ben Sir FB、ViuTV圖片及新傳媒圖片庫
Ben Sir發帖問：點解今年《造星》紅姜濤唔紅折骨Ben？
Ben Sir（歐陽偉豪）日前在社交網出po發問：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben贏咗，但紅咗姜B？利申：我兩個都鍾意。」即時引起了網民的熱議，同時亦引起了不少「姜糖」（姜濤粉絲們）反駁，連折骨Ben（趙祥誠）都有親自隔空發長文回應，直言：「我的確有好多地方唔夠好，我會練下唱歌同做戲，總之咩都試下。」
折骨Ben：比d時間我！
折骨Ben續說：「本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。但依家我知道我有責任，要有d更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我地會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，比d時間我！」
姜濤是2018年首屆《全民造星》的冠軍，卻被指因今年《全民造星3》引起全民關注，而令他人氣急升，榮升廣告吸金王，早前他22歲生日，更獲「姜糖」豪擲逾50萬元為姜濤賀壽。
Ben Sir：瓣瓣都要做多啲
Ben Sir回應時就以「阿仔」稱呼折骨Ben，並鼓勵他說：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」又搞笑說：「痾夜尿遇上折骨Ben, interesting.（有趣）」事關折骨Ben回應Ben Sir留言的時間是在翌日凌晨4點幾。
唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插
之後Ben Sir又轉發了傳媒對今次事件的報道，笑言：「就咁，折骨Ben, 姜濤、Ben sir 走埋一齊，大家互相鼓勵，唔需要舊式娛樂圈嘅互窒互插嚟增加曝光率，畢竟，呢個係講content嘅時代。」似在寸爆兩大台「互窒互插」的舊式作風。
組一人男團撐起三人之境
今日又有多篇傳媒報道被Ben Sir轉發，他還留言說：「香港一人男團，One man BEN，靠一人之力，造就三人之境，撐起幾份報章。」似乎相當「得戚」，又自言係一個終身學習者，因為唔明白年輕偶像嘅現象，所以才會發問。
因為大家都係叫「Ben」！