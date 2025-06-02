BLACKPINK香港演唱會2026｜包括票價/購票日期/座位表/搶飛攻略一文睇清

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BLACKPINK香港演唱會2026｜門票購票消息一文睇清！BLACKPINK香港演唱會2026將在2026年1月24日(週六) – 1月25日(週日)啟德主場館舉行，新假期整合演唱會門票價格、優先發售、公開售票、購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！

BLACKPINK演唱會詳情

BLACKPINK香港演唱會2026｜BLACKPINK 2025 WORLD TOUR DEADLINE IN HONG KONG｜啟德主場館詳情
演出日期 2026年1月24-25日
時間 18:30
地點 啟德主場館
地址 香港九龍城承啟道38號
門票票價 企位｜HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899

坐位｜HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699

視線受阻坐位｜HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899
BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）

演唱會門票購票日期

  • Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記：2025.05.27 (星期二) 12PM – 2024.06.01 (星期日) 10:59PM（更多詳情請查閱Weverse官方通知
  • Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票：2025.06.10 (星期二) 11AM – 11:59PM
  • 公開發售：2025.06.13 (星期五) 11AM 起
  • 購票平台：Cityline (Cityline官網)
    • *企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士
    • *⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士
BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）
BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）

門票搶飛攻略

在搶飛Cityline門票之前，請務必記得提前註冊會員。購票平台曾經實行過實名制優先訂票和公開發售，因此請注意在輸入名字和選擇票價後，必須點擊「加入購物籃」。如果未進行這一步，將難以進入下一步的付款流程。許多歌迷由於忽略了「加入購物籃」的步驟，而錯失了購票的機會。

更多演唱會搶飛攻略+事前準備

票務詳情

票價：

  • 企位｜HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899
  • 坐位｜HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699
  • 視線受阻坐位｜HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899

演唱會座位表

BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）
BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）

演唱會歌單

官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱以下經典歌曲：

  • 《How You Like That》
  • 《Pink Venom》
  • 《BOOMBAYAH》
  • 《AS IF IT’S YOUR LAST》

此外，各團員的SOLO歌曲也有望現場演唱，包括：

  • Jennie的《SOLO》、《Mantra》
  • Rosé的《APT.》、《number one girl》
  • Lisa的《New Woman》、《ROCKSTAR》
  • Jisoo的《Flower》、《Earthquake》

最新公佈場次之亞洲站場次

2025年10月18-19日（星期六）- 高雄 – 高雄國家體育場

2025年10月24-26日（星期五）- 曼谷 – Rajamangala National Stadium

2025年11月1-2日（星期六）- 雅加達 – Gelora Bung Karno Main Stadium

2025年11月22-23日（星期六）- 馬尼拉 – Philippine Arena (Stadium)

2025年11月29-30日（星期六）- 新加坡 – National Stadium

2026年1月24-25日（星期六）- 香港 – 啟德主場館

BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）

注意事項

BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：官方新聞稿）
（圖片來源：官方新聞稿）

BLACKPINK成員簡介與音樂成就

BLACKPINK由四位各具特色的成員組成：Jisoo（智秀）以其溫柔甜美的嗓音和出眾的顏值深受喜愛；Jennie則以其獨特的時尚感和舞台上的霸氣饒舌聞名；Rosé（彩英）擁有辨識度極高的蜜糖聲線和結他彈唱才華；而Lisa憑藉其超凡的舞蹈實力和舞台魅力，在全球擁有極高人氣。

她們的音樂成就斐然，2020年首張正規專輯《THE ALBUM》成功打入國際市場，在美國告示牌（Billboard）創下首張K-POP女團專輯銷量突破百萬的紀錄。緊隨其後的第二張正規專輯《BORN PINK》於2022年發行，更是氣勢如虹，不僅銷量突破二百萬大關，更一舉拿下美國告示牌及英國金榜冠軍，重新定義了近二十年來女團的成就標準，成為樂壇的指標性人物。她們的多首歌曲均成為全球傳唱的洗腦神曲，配上標誌性的舞蹈挑戰，影響力遍及全球。

BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：YG Entertainment）
（圖片來源：YG Entertainment）

BLACKPINK歷年香港演唱會回顧

2023年《BORN PINK》香港演唱會盛況

BLACKPINK上一次在香港舉行大型演唱會是2023年1月13日至15日，於亞洲國際博覽館Arena舉行的一連三場《BORN PINK》世界巡迴演唱會。當時反應極為空前，門票在優先發售階段已迅速被搶購一空，公開發售更是「秒殺」。演唱會現場氣氛熾熱，四位成員施展渾身解數，帶來多首熱門歌曲和精彩的個人表演，讓香港BLINK們度過了難忘的晚上。

過往演唱會門票熱度與市場反應

《BORN PINK》香港演唱會的門票需求極高，導致市場上出現嚴重的炒賣現象。原價數千元的門票，在二手市場被炒至數萬元不等，最前排的「黃牛飛」價格更是驚人，曾有報導指第一排座位一度被炒至港幣11萬元，足見BLACKPINK在香港的非凡人氣和市場號召力。這種熱度也反映了全球粉絲對她們演出的渴望。因此，對於即將到來的《DEADLINE》演唱會，粉絲們有必要作好萬全準備，以應對同樣激烈的門票爭奪戰。過往的經驗亦提醒歌迷，應透過官方及授權渠道購票，以避免受騙或購入溢價過高的門票。

BLACKPINK香港演唱會2026 （圖片來源：YG官方圖片）
（圖片來源：YG官方圖片）

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圖片來源：官方新聞稿資料或影片來源：原文刊於新假期

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